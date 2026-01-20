ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง
ระทึกซ้ำ! เกิดเหตุไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 บริเวณหน้าโรงแรมปารีส เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน หวั่นลุกลามวงกว้าง
เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand ได้โพสต์แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำ ณ จุดเครนถล่มพระราม 2 โดยระบุว่ามีเพลิงไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากซากเครนที่ถล่มลงมา เจ้าหน้าที่ดัลเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม
“เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 มกราคม 69 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณที่เกิดเหตุเครนถล่ม บนถนนพระรามสองขาออกหน้าโรงแรมปารีส พื้นที่ สมุทรสาคร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ”
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากมีความคืบหน้าทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
