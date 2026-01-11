ข่าว

เซ็นทารา หาดใหญ่ แจงยิบ คลิปดราม่าน้ำท่วม ยัน 4 คนในภาพไม่ใช่แขกโรงแรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 11 ม.ค. 2569 13:24 น.
54
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ชี้แจงกรณีคลิปน้ำท่วมที่เผยแพร่
Centara Hotel Hat Yai

โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ เผยความจริงอีกด้าน ชี้แจงเหตุผลที่ต้องแนะนำให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย หลังดูแลคนในอาคารกว่า 400 ชีวิต

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงแรม โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้

คําแถลงการณ์จาก โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญสูงสุดต่อแขกผู้เข้าพัก และพนักงานของโรงแรมเสมอมา โรงแรมขอขอบคุณแขกผู้มีอุปการคุณทุกท่าน พนักงานทุก ระดับ ชุมชนหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วย เหลือ และแสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น

ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยในอําเภอ หาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของโรงแรม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ใคร่ขอ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว โรงแรมมีแขกผู้เข้าพักและพนักงานอยู่ภายในโรงแรม รวมกว่า 400 คน ขณะเดียวกันทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีพมีอยู่อย่างจํากัด จึงมีความจําเป็นต้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของแขกผู้เข้าพักเป็นสําคัญ

ทั้งนี้ บุคคลจํานวน 4 ท่านที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด อันตรายในช่วงเวลากลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งตรวจสอบแล้ว มิได้เป็นแขกของโรงแรม ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เอื้ออํานวยในการเคลื่อนย้าย โดยระดับน้ำในช่วงเช้าอยู่ที่ระดับเข่า โรงแรมจึงแนะนําให้บุคคลดังกล่าวกลับไปยังที่พัก เพื่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวเอง

เหตุการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เซ็นทารา หาดใหญ่
Centara Hotel Hat Yai

ตลอดระยะเวลาของสถานการณ์วิกฤต โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ได้ทุ่มเทความพยายามอย่าง เต็มที่ในการดูแลแขกผู้เข้าพัก พนักงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ติดค้าง โดยจัดให้ทุกคนพัก อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการสถานการณ์อย่างต่อ เนื่องตามแนวปฏิบัติของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน จนสามารถดูแลให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว และเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาได้อย่างปลอดภัย

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

