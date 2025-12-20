ข่าว

รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 15:39 น.
ตำรวจรวบ มือขนเบียร์น้ำท่วมหาดใหญ่ ซุกของกลางบ้านญาติ อ้างคิดว่าเจ้าของทิ้ง เตรียมส่งขายร้านคาราโอเกะ โดนแจ้งข้อหาหนัก

หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมา หลายคนคงจะได้เห็นคลิปชาวบ้านจำนวนหนึ่งยกโขยงกันไปขนลังเบียร์จากโกดังเก็บเบียร์ริมถนนสายเอเชีย ฝั่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของบริษัทบุญรอดฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งจะพบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งขนลังเบียร์เต็มหลังรถกระบะ จนเกิดเป็นเสียงวิจารณ์กันอย่างหนาหูในโลกออนไลน์ จากนั้นทางด้าน ต๊อด ปิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารผลิต (Chief Production Officer) บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เห็นคลิปเหตุการณ์และยืนยันดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ และกองปราบปราม บุกรวบตัว นายเกรียงไกร ได้ที่บ้านพักใน จ.สุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนขยายผลตามไปยึดของกลางจำนวนมากที่ถูกนำไปซุกซ่อนไว้ที่บ้านน้องภรรยาใน อ.เทพา จ.สงขลา พบของกลางทั้งเบียร์กระป๋องและเบียร์ขวดรวมกว่าร้อยแพ็ค บางส่วนยังถูกแช่เย็นเตรียมพร้อมจำหน่าย

จากการสอบสวน น.ส.ประไพวรรณ หนึ่งในผู้ต้องหา ให้การยอมรับสารภาพว่า ในวันเกิดเหตุได้นั่งรถกระบะไปกับพี่เขยและมารดาเพื่อไปรับลูกสาว แต่เมื่อเห็นประชาชนรุมขนเบียร์ออกจากโกดัง จึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของที่เจ้าของทิ้งแล้ว ประกอบกับความโลภเห็นคนอื่นแย่งกันจึงเข้าไปร่วมขนขึ้นรถหวังนำไปขายต่อในร้านคาราโอเกะและแบ่งกันดื่มกินในหมู่เพื่อนฝูง โดยไม่คาดคิดว่าเจ้าของทรัพย์จะแจ้งความเอาผิดรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้มีผู้ต้องหา 3 ราย ซึ่ง นางสมจิตร มารดาวัย 80 ปี หนึ่งในผู้ต้องหา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนเองเพียงแค่นั่งรถไปด้วยเพื่อไปรับหลานเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานขนย้ายเบียร์แต่อย่างใด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในบริเวณที่เกิดเหตุอุทกภัย โดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร ซึ่งมีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ในสถานการณ์ปกติ เนื่องจากเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้อื่นในยามวิกฤต ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

