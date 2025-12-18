ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 15:33 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 15:40 น.
54

เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศด่วน! พื้นที่เศรษฐกิจ “30 เมตร-ศุภสารรังสรรค์” และ 4 ชุมชนโซนจันทร์วิโรจน์ เตรียมยกของหนีน้ำ-เฝ้าระวังใกล้ชิด หลังปริมาณฝนสะสมพุ่ง 140 มม.

ชาวหาดใหญ่ต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วน ล่าสุดเพจ เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานข่าวด่วนว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์ “ธงเหลือง” ในหลายพื้นที่สำคัญ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมโซนถนนสายหลักและย่านเศรษฐกิจ ได้แก่ ถนนราษฎร์ยินดี (ถนนสามสิบเมตร), ถนนศุภสารรังสรรค์, ถนนธรรมนูญวิถี และถนนประชาธิปัตย์ รวมถึงตรอกซอกซอยย่อยของถนนทั้งสามสาย นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนไปยังกลุ่มชุมชนริมน้ำ ได้แก่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์, ชุมชนจันทร์ประทีป, ชุมชนจันทร์นิเวศน์ และชุมชนรัตนวิบูลย์ ให้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทันที

ระดับน้ำในคลองต่างๆ ณ เวลา 12.00 น. ของวันนี้

1. คลองอู่ตะเภา

1.1 บ้านม่วงก๊อง ต่ำกว่าตลิ่ง 5.22 เมตร

1.2 บ้านบางศาลา ต่ำกว่าตลิ่ง 5.15 เมตร

2. คลองหวะ ต่ำกว่าตลิ่ง 2.98 เมตร

3. คลองเตย ต่ำกว่าตลิ่ง 3.00 เมตร

4. แก้มลิงคลองเรียน ต่ำกว่าตลิ่ง 1.93 เมตร

5. ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา 53.82 ล้านลูกบาศก์เมตร

สาเหตุของการประกาศเตือนภัยในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่สถานีตรวจวัดแก้มลิงคลองเรียน วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 140 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญอย่าง “คลองแม่เรียน” และ “คลองหวะ” เริ่มเอ่อล้นและเพิ่มระดับสูงขึ้น จนทางเทศบาลต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงคอยฟังข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สำหรับข้อมูลระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆ ณ เวลา 12.00 น. แม้ภาพรวมจะยังไม่ล้นตลิ่งในทันทีแต่ก็ประมาทไม่ได้ โดย คลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายประธาน จุดบ้านม่วงก๊องและบ้านบางศาลา ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ 5 เมตรเศษ (5.22 และ 5.15 เมตร ตามลำดับ) ส่วนคลองสาขาอย่าง คลองหวะ และ คลองเตย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ 3 เมตร แต่จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ แก้มลิงคลองเรียน ที่ระดับน้ำขยับขึ้นมาจนเหลือพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1.93 เมตรเท่านั้น ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ล่าสุดอยู่ที่ 53.82 ล้านลูกบาศก์เมตร

ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า ระดับน้ำบริเวณคลอง 30 เมตร/ แก้มลิงคลองเรียน/คลอง ร.1/ สะพานม่วงก๊อง/ คลอง ร.6

น้ำท่วม เสี่ยง หาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่

โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิด สามารถสอบถามข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ได้ทางศูนย์วิทยุกุญชร 074-200028 สายด่วนกุญชร 074-200000 ตลอด 24 ชั่วโมง Facebook เทศบาลนครหาดใหญ่ Line : @hatyaicity เว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th

ข้อมูลจาก : เรื่องเล่าเช้านี้, เทศบาลนครหาดใหญ่

