กองทัพบก นำทูตทหารจาก 20 ชาติ ดูพื้นที่ชายแดน ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:03 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 09:03 น.
60

กองทัพบก นำทูตทหารจาก 20 ชาติ ดูพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่โดนบิดเบือน

กองทัพบก จัดกิจกรรม “Army Open House ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569” นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย จาก 20 ประเทศ รวม 23 นาย ลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามสถานการณ์จริงตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ เมื่อ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา

โดยมี พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นหัวหน้าคณะนำลงพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่ เริ่มต้นที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2

ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ครอบคลุมถึงมูลเหตุ และพัฒนาการของสถานการณ์ความขัดแย้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนพลเรือน การเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้าง และทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมถึงการชี้แจง กรณีข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือน โดยมี พลตรีสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ

จากนั้น คณะเดินทางไปยังพื้นที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจการณ์ภูมิประเทศจริง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ที่ยืนยันถึงการวางกำลังของทหารกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารและโดยรอบ ตลอดจนการปฏิบัติของฝ่ายไทย ที่เป็นไปตามหลักสากล โดยใช้กำลังอย่างจำกัด และมุ่งเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหาร ที่เป็นภัยคุกคามเท่านั้น

จุดสุดท้าย คณะผู้ช่วยทูตทหาร ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการสะท้อนภาพสถานการณ์จริงในมิติของพลเรือน ต่อคณะผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศ

กองทัพบก ระบุว่า กิจกรรม “Army Open House” ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ คณะผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ ได้รับข้อมูลจากพื้นที่จริง และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลข่าวสารที่อาจถูกบิดเบือน พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพไทย ในการดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับ กองทัพมิตรประเทศ เพื่อความมั่นคงร่วมกันอย่างยั่งยืน

