“บิ๊กเล็ก” โต้ข่าวลือ 8 ก.พ. ไม่มีเลือกตั้ง กำชับทหารวางตัวเป็นกลาง
บิ๊กเล็ก โต้ข่าวลือ 8 ก.พ. ไม่มีเลือกตั้ง พร้อมเน้นย้ำความเข้มค้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กำชับทหารวางตัวเป็นกลางช่วยเลือกตั้ง
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการเปิดพื้นที่หน่วยทหารเพื่อให้พรรคการเมือง ได้เข้าไปนำเสนอนโยบายหาเสียง ว่า ได้กำชับไปตั้งแต่การประชุมสภากลาโหมครั้งที่ผ่านมา ในเรื่องการวางตัวเป็นกลาง และสนับสนุนกระบวนการในการเลือกตั้ง แต่ในเรื่องการเปิดพื้นที่กรณีที่พรรคการเมือง หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นผู้ประสานมา ก็จะพิจารณาเป็นกรณีไป
สำหรับในเรื่องการดูแลความมั่นคง ตามแนวชายแดน และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ได้เน้นย้ำมาตลอดอยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะก่อนการเลือกตั้ง เพียงแต่เมื่อใกล้ช่วงเลือกตั้ง ก็ได้เน้นย้ำเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เพิ่มความเข้มข้น โดยสำหรับการดูแลพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากเป็นพื้นที่ชายแดน ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม และกองทัพ แต่หากเป็นพื้นที่ชั้นใน เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายปกครอง และนายกฯ ก็ได้เน้นย้ำไปแล้ว
ส่วนกระแสข่าวลือว่าวันที่ 8 ก.พ. 69 จะไม่มีการเลือกตั้งนั้น บิ๊กเล็ก กล่าวว่า ปัจจุบันมีข่าวลือเยอะมาก แต่ขอให้เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่ที่กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบตามแนวชายแดน ให้มีความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี เพื่อให้บรรยากาศอำนวยการเลือกตั้ง พร้อมขอความร่วมมือในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารเสนอข้อเท็จจริงที่มาจากข้อมูลรัฐ
เนื่องจากที่ผ่านมาตนถูกโซเชียลโจมตีอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องก็ไร้สาระ ซึ่งตนได้ให้ฝ่ายกฎหมาย ไปแจ้งความดำเนินคดี ปรากฏว่าเจ้าของเพจเป็นผู้พิการ ก็ต้องถอนแจ้งความ เพราะเขาอ้างว่าทำเพื่อหารายได้ แต่อยากเตือนประชาชนว่าปัจจุบันข่าวปลอม ที่มีการโจมตีบิดเบือนในโซเชียลมีเดีย มีจำนวนมาก อยากให้หนักแน่นฟังด้วยเหตุและผล
