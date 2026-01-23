ระอุ เจ้าหน้าที่ ICE สหรัฐฯ คุมตัวเด็ก 5 ขวบ ส่งเข้าสถานกักตัว
เจ้าหน้าที่ ICE สหรัฐฯ คุมตัวเด็ก 5 ขวบ พร้อมพ่อ ฐานเป็นผู้ลี้ภัย ก่อนส่งตัวทั้งสองเข้าสถานกักตัว ด้านครอบครัวยืนยันเข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา หรือ ICE ถูกกล่าวหาว่าเข้าควบคุมตัวเด็กชาย 5 ขวบ ในรัฐมินนิโซตา เพิ่มความตรึงเครียด หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ICE ถูกกล่าวหาว่ายิงประชาชนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
โดยทางโรงเรียนและครอบครัวกล่าวตรงกันว่า เลียม รามอส เด็กชายวัย 5 ขวบ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขณะที่อยู่กับพ่อ
ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่าทาง ICE ไม่พุ่งเป้าไปยังเด็ก แต่พุ่งเป้าไปที่พ่อของเด็กชายคนดังกล่าวซึ่งเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งพ่อเด็กได้หลบหนีและทิ้งให้ลูกอยู่ลำพัง
พร้อมยืนกรานว่าทาง ICE ได้ดูแลเด็กชายคนดังกล่าวเพื่อให้เขาปลอดภัยในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ พร้อมกล่าวด้วยว่าทาง ICE พยายามจะส่งตัวเด็กคืนในบ้านแล้ว แต่พ่อของเด็กไม่ยอมและบอกว่าลูกชายต้องไปกับเขา ขณะที่พ่อเองก็ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัว
ทั้งนี้ทั้งพ่อและเด็กยังถูกควบคุมตัวอยู่สถานกักตัว โดยทางทนายของครอบครัวรามอสกล่าวว่า พวกเขาเดินทางมายังสหรัฐฯในปี 2567 และทำตามมาตรการทุกข้อ และไม่เคยหลบหนีเจ้าหน้าที่ ICE แต่อย่างใด
