ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI
ททท. ยืนยัน ขั้นตอนการผลิตผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดศิลปิน “Amazing Thailand Ambassador” แล้ว ย้ำเป้าหมายเพื่อสื่อสารความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทย พร้อมน้อมรับคำติชมไปปรับปรุง
จากกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพประชาสัมพันธ์ “Amazing Thailand Ambassador” ณ ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี (ซึ่งมีภาพ ลิซ่า แบล็กพิงก์ เป็นพรีเซ็นเตอร์) ว่าดูไม่สมจริงหรืออาจสร้างขึ้นด้วย AI นั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เพจ ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
“ททท. ขอชี้แจงกรณีภาพ Amazing Thailand Ambassador ประชาสัมพันธ์ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี
ททท.ขอยืนยันว่า ภาพที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้เป็นภาพจริงที่เกิดจากการถ่ายทำ มิได้ใช้การสร้างภาพด้วย AI แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่ม โดยใช้ Graphic เพื่อความสวยงามตาม Concept ที่กำหนด และออกแบบไว้โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญ
การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงและการดำเนินงานร่วมกันกับทางต้นสังกัดของศิลปิน โดยผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ดีที่สุด
ททท.ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมนำไปพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศิลปินและประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
นอกจากนี้ ได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่า “คือภาพสวยครับ น้องลิซ่าก็สวย แต่… แต่เมื่อเป็นภาพที่ใช้ในการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนตัวมองเรื่องความเรียล ความสมจริงเป็นสิ่งสำคัญครับ
อย่างน้อยควรถ่ายทำในสถานที่จริง หรือแต่งภาพให้สมจริงกว่านี้ถ้าเป็นกรณีถ่ายในสตู ไม่งั้นจะกลายเป็นจกตานักท่องเที่ยวเอา ลองนึกถึงใจนักท่องเที่ยวดูสิครับ เขาคาดหวังอะไรกับภาพที่ได้เห็น แล้วเวลาเขาไปเที่ยวจริง ๆ เขาจะได้เห็นแบบในภาพไหม อันนี้ฝากให้คิดต่อครับ ด้วยความเคารพ”
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
- เชียงใหม่เดือด! “วัดผาลาด” ขู่ปิดวัด เซ่นนักท่องเที่ยวปีนป่ายกลางวัด
- “ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: