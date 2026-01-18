เชียงใหม่เดือด! “วัดผาลาด” ขู่ปิดวัด เซ่นนักท่องเที่ยวปีนป่ายกลางวัด
วัดผาลาด เชียงใหม่ เหลืออด ขู่ปิดวัด งดรับนักท่องเที่ยว หลังเจอพฤติกรรมสุดงามไส้ ปีนป่าย-เล่นโยคะโชว์
เมื่อเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ วัดผาลาด (Wat Pha Lat) วัดป่าชื่อดังอันเก่าแก่และสวยงามกลางดอยสุเทพ ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน โดยขอความร่วมมือให้เคารพสถานที่และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หลังระยะหลังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามา แต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนรบกวนความสงบเรียบร้อย
ย้ำชัด วัด ไม่ใช่ สวนสนุก-สถานที่ออกกำลังกาย
ทางวัดระบุว่า แม้จะมีความยินดีที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่กลับพบเห็นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มกระทำการไม่เหมาะสมภายใน เขตธรณีสงฆ์ อย่างต่อเนื่อง ตามภาพหลักฐานที่ปรากฏ เช่น การปีนป่ายสิ่งปลูกสร้าง, การทำท่ากายกรรม/เล่นโยคะกลางวัด หรือการแต่งกายที่ไม่มิดชิด
ทางวัดจึงต้องออกมาชี้แจงเพื่อปรับความเข้าใจใหม่ว่า วัดผาลาด คือ พุทธศาสนสถาน สำหรับปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “ไม่ใช่สวนสนุก, สวนสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกาย” การกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่อย่างยิ่ง
เปิดกฎเหล็ก 4 ข้อ ต้องทำตามทันที
เพื่อให้การเยี่ยมชมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทางวัดขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎกติกา ดังนี้
- งดส่งเสียงดัง รบกวนความสงบ
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิดชิด
- งดการปีนป่าย สิ่งปลูกสร้าง หรือโขดหินต่างๆ
- งดกิจกรรมสันทนาการ กายกรรม หรือโยคะ ทุกประเภท
ข้อความที่น่ากังวลที่สุดในประกาศฉบับนี้ คือมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยทางวัดระบุว่า หากยังมีการละเมิดกฎระเบียบและขาดความเคารพต่อสถานที่อย่างต่อเนื่อง ทางวัดมีความจำเป็นต้องพิจารณา “ประกาศงดการเข้าชมวัด” สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปในอนาคต เพื่อรักษาความวิเวกและสภาพแวดล้อมอันดีงามของวัดให้คงอยู่สืบไป
จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคน ให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศที่ดี เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต้องถูกปิดตัวลงเพราะการกระทำของคนบางกลุ่ม
