ภาพไวรัล คุณป้าชาวจีนเปิดคอร์สสอน “ชี่กง” กลางสนามบินไคโร แก้เบื่อรอไฟลต์ดีเลย์
จากความน่าเบื่อ สู่กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เมื่อคุณป้าชาวจีนเปิดคอร์สสอน “ชี่กง” ให้กับผู้โดยสารในสนามบินไคโร ขณะที่รอไฟลต์ดีเลน์กว่า 5 ชั่วโมง
เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา ระหว่างที่กลุ่มทัวร์ชาวจีนกำลังรอขึ้นเครื่องไปยังเมืองอัสวาน แต่กลับต้องเผชิญกับเหตุเครื่องบินล่าช้านานกว่า 5 ชั่วโมง แทนที่จะนั่งรอให้เมื่อยล้า บรรดาคุณป้าในกลุ่มจึงลุกขึ้นมาสืบสานตำนาน “ภูมิปัญญาจีน” เพื่อคลายความเหนื่อยล้า
วิชาที่คุณป้ากลุ่มนี้เลือกมาใช้คือ “ปาต้วนจิ่น” (Baduanjin qigong) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายตามศาสตร์จีนโบราณที่มีมานานกว่า 800 ปี โดยมีจุดเด่นที่การเน้นการเคลื่อนไหวที่ช้าและนุ่มนวล ผสานกับการหายใจลึกและการทำสมาธิ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและพลังงาน (ลมปราณ)
ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นคุณป้าเริ่มจากการถูฝ่ามือให้อุ่นแล้วนวดหน้า นวดเอว ก่อนจะกางแขนกว้างและโน้มตัวทำท่าคล้าย “ง้างคันศร” ในจังหวะที่สง่างาม โดยวิชาปาต้วนจิ่นมีทั้งหมด 8 ท่าพื้นฐาน ใช้เวลาเพียง 15-30 นาที และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ทำงานออฟฟิศเพื่อใช้แก้ “ออฟฟิศซินโดรม” หรืออาการปวดคอบ่าไหล่
คุณป้าแซ่เฉิน หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นแบบเรียบง่ายและเกรงใจผู้อื่น โดยพวกเธอฝึกกันเงียบๆ โดยไม่เปิดเพลงเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารคนอื่น แต่ผู้นำกลุ่มสามารถพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ทำให้สามารถสื่อสารท่าทางกับชาวต่างชาติที่เข้ามาขอร่วมวงได้
ขณะที่ชาวต่างชาติที่ร่วมฝึกต่างตื่นตาตื่นใจและตบมือให้อย่างเกรียวกราวเมื่อจบการฝึก โดยคลิปนี้มียอดกดไลก์ในโซเชียลมีเดียจีนสูงถึง 1 ล้านครั้ง โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “การดูแลสุขภาพไม่มีพรมแดน คุณป้าเหล่านี้กำลังเผยแพร่ภูมิปัญญาจีนไปทั่วโลก” ส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่า “ฝรั่งอาจจะคิดว่านี่คือวิชากังฟูที่ต้องรีบมาเรียนแบบฟรีๆ”
และล่าสุด สายการบิน China Southern Airlines ยังได้นำวิดีโอสอนปาต้วนจิ่นแบบนั่งมาเปิดให้ผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศทำตาม เพื่อลดอาการเมื่อยล้าจากการนั่งนานๆ อีกด้วย
