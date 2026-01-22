ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:05 น.
51
หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

ปะทะเดือด! ผู้โดยสารชายบนเที่ยวบิน Southwest Airlines อาละวาดหนัก ปาพิซซ่าและอาหารใส่ผู้โดยสารคนอื่น คิดว่ามีชายอื่นมาจีบเมีย สุดท้ายถูกเชิญลงจากเครื่องทันที

กลายเป็นคลิปไวรัลกับเหตุการณ์สุดวุ่นวายบนเที่ยวบินของสายการบิน Southwest Airlines หลังผู้โดยสารชายรายหนึ่งเกิดฟิวส์ขาด คุมอารมณ์ไม่อยู่ เปิดศึกปะทะผู้โดยสารกลางเวหาด้วยการปาพิซซ่าใส่ หลังคิดว่ามีชายอื่นมาจีบเมียตัวเอง

คลิปดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรม mikeandbo เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ลูกเรือกำลังพยายามควบคุมตัวชายสวมเสื้อยืดสีเทาและหมวกแก๊ปให้ลงจากเครื่อง ท่ามกลางเสียงโห่ร้องจากผู้โดยสารรอบข้างที่ทนพฤติกรรมไม่ไหว จนมีคนตะโกนไล่ว่า “ทุกคนอยากให้คุณลงไปซะ!”

ขณะที่ชายหัวร้อนหันกลับมาตวาดใส่ทุกคนที่โห่ไล่เขาว่า “ถ้าเมียคุณไปคุยกับผู้ชายคนอื่น คุณจะนั่งเฉยเหมือนหมาเหรอ?” พร้อมท้าทายให้ใครก็ได้ลุกขึ้นมาปะทะกับเขาตัวต่อตัว ก่อนจะถูกปรามโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของเตรียมลงจากเครื่องบินในไฟล์ทนั้น

ทว่าเหตุการณ์กลับปะทุขึ้นมาอีกระลอกเมื่อมีผู้โดยสารรายหนึ่งตะโกนแซวออกไปว่า “ขอซื้อพิซซ่าชิ้นละดอลลาร์ได้ไหม” ทำให้ชายเสื้อเทาเดือดขึ้นมา ก่อนจะสบถคำหยาบคายพร้อมขว้างถุงอาหารใส่และทำท่าจะขว้างกล่องพิซซ่าตามไปอีก เรียกเสียงหัวเราะจากผู้คนทั้งลำ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินจะเข้าชาร์จตัวและเชิญออกจากเครื่องไปในที่สุด

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มคอมเมนต์อย่างดุเดือด หลายคนชื่นชมการทำหน้าที่ของลูกเรือและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ขณะที่บางส่วนเหน็บแนมพฤติกรรมของฝ่ายชายว่าความไร้สติเช่นนี้อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ภรรยาไม่อยากอยู่ใกล้ พร้อมเรียกร้องให้สายการบินขึ้นบัญชีดำชายคนนี้ห้ามเดินทางอย่างน้อย 5 ปี เพื่อเป็นบทเรียนให้กับเขา

southwest-airlines-passengers-meltdown-gone-119375178

southwest-airlines-passengers-meltdown-gone-119375179

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mike & Bo (@mikeandbo)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : nypost, IG mikeandbo

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

27 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike ข่าว

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง ข่าว

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพไวรัล คุณป้าชาวจีนเปิดคอร์สสอน “ชี่กง” กลางสนามบินไคโร แก้เบื่อรอไฟลต์ดีเลย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.สุรินทร์ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้แทนที่มีความสามารถ ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. สุรินทร์ 8 เขต 73 คน เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตว่อน! เพจดัง เปิดบทสนทนา &quot;ทนายแก้ว-สาว 19&quot; ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน ข่าว

เพจดัง เปิดแชต “ทนายแก้ว-นักศึกษาสาว 19” ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ. บันเทิง

พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอของขวัญ จวกยับ “น็อต วรฤทธิ์” ทำหน้าที่พิธีกรไม่เป็นกลาง ถามมืออาชีพกี่โมง?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68 บันเทิง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุด หลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข่าว

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง ข่าวการเมือง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:05 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button