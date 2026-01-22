หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง
ปะทะเดือด! ผู้โดยสารชายบนเที่ยวบิน Southwest Airlines อาละวาดหนัก ปาพิซซ่าและอาหารใส่ผู้โดยสารคนอื่น คิดว่ามีชายอื่นมาจีบเมีย สุดท้ายถูกเชิญลงจากเครื่องทันที
กลายเป็นคลิปไวรัลกับเหตุการณ์สุดวุ่นวายบนเที่ยวบินของสายการบิน Southwest Airlines หลังผู้โดยสารชายรายหนึ่งเกิดฟิวส์ขาด คุมอารมณ์ไม่อยู่ เปิดศึกปะทะผู้โดยสารกลางเวหาด้วยการปาพิซซ่าใส่ หลังคิดว่ามีชายอื่นมาจีบเมียตัวเอง
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรม mikeandbo เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ลูกเรือกำลังพยายามควบคุมตัวชายสวมเสื้อยืดสีเทาและหมวกแก๊ปให้ลงจากเครื่อง ท่ามกลางเสียงโห่ร้องจากผู้โดยสารรอบข้างที่ทนพฤติกรรมไม่ไหว จนมีคนตะโกนไล่ว่า “ทุกคนอยากให้คุณลงไปซะ!”
ขณะที่ชายหัวร้อนหันกลับมาตวาดใส่ทุกคนที่โห่ไล่เขาว่า “ถ้าเมียคุณไปคุยกับผู้ชายคนอื่น คุณจะนั่งเฉยเหมือนหมาเหรอ?” พร้อมท้าทายให้ใครก็ได้ลุกขึ้นมาปะทะกับเขาตัวต่อตัว ก่อนจะถูกปรามโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของเตรียมลงจากเครื่องบินในไฟล์ทนั้น
ทว่าเหตุการณ์กลับปะทุขึ้นมาอีกระลอกเมื่อมีผู้โดยสารรายหนึ่งตะโกนแซวออกไปว่า “ขอซื้อพิซซ่าชิ้นละดอลลาร์ได้ไหม” ทำให้ชายเสื้อเทาเดือดขึ้นมา ก่อนจะสบถคำหยาบคายพร้อมขว้างถุงอาหารใส่และทำท่าจะขว้างกล่องพิซซ่าตามไปอีก เรียกเสียงหัวเราะจากผู้คนทั้งลำ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินจะเข้าชาร์จตัวและเชิญออกจากเครื่องไปในที่สุด
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มคอมเมนต์อย่างดุเดือด หลายคนชื่นชมการทำหน้าที่ของลูกเรือและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ขณะที่บางส่วนเหน็บแนมพฤติกรรมของฝ่ายชายว่าความไร้สติเช่นนี้อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ภรรยาไม่อยากอยู่ใกล้ พร้อมเรียกร้องให้สายการบินขึ้นบัญชีดำชายคนนี้ห้ามเดินทางอย่างน้อย 5 ปี เพื่อเป็นบทเรียนให้กับเขา
