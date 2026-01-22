ข่าวต่างประเทศ

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:33 น.
51

ข่าวฉาวในเกาหลีใต้ ชายวัยเกษียณใช้มีดทุบกระจกรถเมียที่มีลูกสาวนั่งอยู่ หลังถูกจับได้ว่าพาหญิงชู้ขึ้นรถ จนเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวาย

รายการ “Incident Class” ของสถานีโทรทัศน์ JTBC ได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดสุดช็อก เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งเดินไปที่ท้ายรถของตัวเองเพื่อหยิบมีดเล่มยาวออกมา ก่อนจะพุ่งตรงไปทุบกระจกรถอีกคันที่จอดอยู่ใกล้ๆ จนพังยับเยิน โดยภายในรถคันนั้นมีภรรยาและลูกสาวคนเล็กนั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว

ภรรยา (ผู้ร้องเรียน) เล่าว่าในวันเกิดเหตุ ลูกชายโทรมาบอกว่าเห็นพ่อขับรถไปกับหญิงชู้ เธอและลูกสาวจึงขับรถตามไปจนรถทั้งสองคันจอดข้างทาง

เมื่อถูกเผชิญหน้า ฝ่ายสามีกลับเกิดอาการคลั่ง หยิบมีดจากท้ายรถพุ่งเข้ามาทุบกระจกพร้อมตะโกนว่า “ข้าจะฆ่าแกให้ตาย” ภรรยาเผยว่าวินาทีนั้นเธอคิดว่าตัวเองต้องไม่รอดแน่ๆ ขณะที่ลูกชายที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องรีบเข้าล็อกตัวพ่อไว้ ส่วนลูกเขยเข้าแย่งมีดออกไปได้ทันท่วงที ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การทำร้ายร่างกาย ฝ่ายสามีอ้างกับตำรวจว่าพกมีดไว้ในรถเพื่อเตรียมไป “ถางหญ้าที่หลุมศพบรรพบุรุษ” เท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจจะนำมาก่อเหตุ

ทั้งนี้ เมื่อ 6 เดือนก่อนหน้า สามีรายนี้เคยบุกไปอาละวาดและใช้มีดข่มขู่ลูกสาวถึงที่ทำงานมาแล้ว นอกจากนี้เขายังเคยไล่ภรรยาออกจากบ้าน และทำลายข้าวของทั้งเสื้อผ้าและกระเป๋าของเธอจนเสียหายทั้งหมด

ทั้งคู่กำลังอยู่ในกระบวนการฟ้องหย่าซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี ภรรยาเชื่อว่าสามีพยายามถ่วงเวลาและสร้างเรื่องฟ้องร้องเธอกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งสินสมรสซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินบริษัทสูงถึง 1 หมื่นล้านวอน (ประมาณ 213 ล้านบาท)

ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกสามี 1 ปี โดยให้รอลงอาญา 2 ปี แต่ในชั้นศาลอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน โดยยังคงให้รอลงอาญา 2 ปีเช่นเดิม ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงครับ

อ้างอิง : news.nate.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

21 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike ข่าว

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง ข่าว

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพไวรัล คุณป้าชาวจีนเปิดคอร์สสอน “ชี่กง” กลางสนามบินไคโร แก้เบื่อรอไฟลต์ดีเลย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.สุรินทร์ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้แทนที่มีความสามารถ ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. สุรินทร์ 8 เขต 73 คน เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตว่อน! เพจดัง เปิดบทสนทนา &quot;ทนายแก้ว-สาว 19&quot; ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน ข่าว

เพจดัง เปิดแชต “ทนายแก้ว-นักศึกษาสาว 19” ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ. บันเทิง

พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอของขวัญ จวกยับ “น็อต วรฤทธิ์” ทำหน้าที่พิธีกรไม่เป็นกลาง ถามมืออาชีพกี่โมง?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68 บันเทิง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุด หลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข่าว

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง ข่าวการเมือง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:33 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button