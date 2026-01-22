ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”
ข่าวฉาวในเกาหลีใต้ ชายวัยเกษียณใช้มีดทุบกระจกรถเมียที่มีลูกสาวนั่งอยู่ หลังถูกจับได้ว่าพาหญิงชู้ขึ้นรถ จนเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวาย
รายการ “Incident Class” ของสถานีโทรทัศน์ JTBC ได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดสุดช็อก เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งเดินไปที่ท้ายรถของตัวเองเพื่อหยิบมีดเล่มยาวออกมา ก่อนจะพุ่งตรงไปทุบกระจกรถอีกคันที่จอดอยู่ใกล้ๆ จนพังยับเยิน โดยภายในรถคันนั้นมีภรรยาและลูกสาวคนเล็กนั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว
ภรรยา (ผู้ร้องเรียน) เล่าว่าในวันเกิดเหตุ ลูกชายโทรมาบอกว่าเห็นพ่อขับรถไปกับหญิงชู้ เธอและลูกสาวจึงขับรถตามไปจนรถทั้งสองคันจอดข้างทาง
เมื่อถูกเผชิญหน้า ฝ่ายสามีกลับเกิดอาการคลั่ง หยิบมีดจากท้ายรถพุ่งเข้ามาทุบกระจกพร้อมตะโกนว่า “ข้าจะฆ่าแกให้ตาย” ภรรยาเผยว่าวินาทีนั้นเธอคิดว่าตัวเองต้องไม่รอดแน่ๆ ขณะที่ลูกชายที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องรีบเข้าล็อกตัวพ่อไว้ ส่วนลูกเขยเข้าแย่งมีดออกไปได้ทันท่วงที ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การทำร้ายร่างกาย ฝ่ายสามีอ้างกับตำรวจว่าพกมีดไว้ในรถเพื่อเตรียมไป “ถางหญ้าที่หลุมศพบรรพบุรุษ” เท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจจะนำมาก่อเหตุ
ทั้งนี้ เมื่อ 6 เดือนก่อนหน้า สามีรายนี้เคยบุกไปอาละวาดและใช้มีดข่มขู่ลูกสาวถึงที่ทำงานมาแล้ว นอกจากนี้เขายังเคยไล่ภรรยาออกจากบ้าน และทำลายข้าวของทั้งเสื้อผ้าและกระเป๋าของเธอจนเสียหายทั้งหมด
ทั้งคู่กำลังอยู่ในกระบวนการฟ้องหย่าซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี ภรรยาเชื่อว่าสามีพยายามถ่วงเวลาและสร้างเรื่องฟ้องร้องเธอกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งสินสมรสซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินบริษัทสูงถึง 1 หมื่นล้านวอน (ประมาณ 213 ล้านบาท)
ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกสามี 1 ปี โดยให้รอลงอาญา 2 ปี แต่ในชั้นศาลอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน โดยยังคงให้รอลงอาญา 2 ปีเช่นเดิม ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงครับ
อ้างอิง : news.nate.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้
- สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: