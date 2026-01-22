ดูดวง

4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 17:24 น.
51
ดูดวงวันนี้ 23 1 69

เช็ก 3 ราศีที่บุญเก่าหนุนนำ ของมีค่าที่ทำใจลืมไปแล้วจะวนกลับมาหา พร้อมเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตจากคนไกลหรือบรรพบุรุษให้โชค

ช่วงนี้ดาวพุธโคจรเดินหน้าในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อทรัพย์สินเดิม ประกอบกับอิทธิพลของดาวเกตุที่เล็งลัคนา ส่งผลให้เกิดกระแสพลังงานแบบ “Renovation” หรือการหมุนเวียนกลับมาของสิ่งเก่า ๆ สำหรับ 3 ราศีนี้ เตรียมตัวขนลุกได้เลย เพราะมีเกณฑ์จะได้เจอปาฏิหาริย์ ของรักของหวงที่หายสาบสูญไปนานจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง หรืออยู่ดี ๆ ก็มีเอกสารสิทธิ์ มรดกตกทอดหล่นตุ้บลงมาที่หน้าตักแบบงง ๆ มาเช็กกันว่าคุณคือผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่

1. ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกเตรียมรับแรงกระแทกจากความโชคดีในเรื่อง “สินทรัพย์” โดยเฉพาะทรัพย์ที่มาจากความสูญเสียหรือทรัพย์สินแช่แข็ง คุณมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับมรดก ที่ดิน หรือประกันชีวิตจากญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือบางคนอาจจะเจอโฉนดที่ดินเก่า เอกสารหุ้นกู้ที่หลงลืมไปนานกลับมามีมูลค่ามหาศาล อีกนัยหนึ่งคือ “ลูกหนี้ที่หนีหาย” จะติดต่อกลับมาขอชดใช้ (แม้จะไม่ครบจำนวนแต่ก็ได้คืนแน่นอน)

2. ราศีกรกฎ

ดวงของชาวกรกฎผูกพันกับบ้านและครอบครัว ช่วงนี้หากคุณลุกขึ้นมาจัดบ้าน Big Cleaning หรือรื้อห้องเก็บของเก่า คุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอ “ของมีค่า” ที่ซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจจะเป็นของที่คุณทำหายไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วถอดใจไปแล้ว เช่น แหวนทอง ต่างหูข้างเดียวที่หายไป หรือเงินสดที่ซุกไว้ในกระเป๋าเสื้อโค้ทเก่า ๆ นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่จะมอบของรักของหวงให้เป็นมรดกตกทอดตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

3. ราศีพฤษภ

สำหรับชาวพฤษภที่เพิ่งทำของหายไปหมาด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์ หรือสัตว์เลี้ยงแสนรัก อย่าเพิ่งหมดหวัง! ดวงดาวบ่งบอกว่า “ของรักยังไม่ไปไหนไกล” และมีเกณฑ์จะได้คืนในสภาพที่สมบูรณ์เกือบ 100% จะมีพลเมืองดีเก็บได้แล้วนำมาคืน หรือมีคนรู้จักบังเอิญไปเจอและจำได้ ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เมตตามหานิยม เทวดาคุ้มครองของรักไม่ให้ใครเอาไปครอบครองได้ง่าย ๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 23 1 69 ดูดวง

4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

23 วินาที ที่แล้ว
หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike ข่าว

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง ข่าว

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพไวรัล คุณป้าชาวจีนเปิดคอร์สสอน “ชี่กง” กลางสนามบินไคโร แก้เบื่อรอไฟลต์ดีเลย์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.สุรินทร์ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้แทนที่มีความสามารถ ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. สุรินทร์ 8 เขต 73 คน เลือกตั้ง 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตว่อน! เพจดัง เปิดบทสนทนา &quot;ทนายแก้ว-สาว 19&quot; ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน ข่าว

เพจดัง เปิดแชต “ทนายแก้ว-นักศึกษาสาว 19” ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ. บันเทิง

พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอของขวัญ จวกยับ “น็อต วรฤทธิ์” ทำหน้าที่พิธีกรไม่เป็นกลาง ถามมืออาชีพกี่โมง?

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68 บันเทิง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุด หลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข่าว

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง ข่าวการเมือง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 17:24 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button