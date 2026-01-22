4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน
ช่วงนี้ดาวพุธโคจรเดินหน้าในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อทรัพย์สินเดิม ประกอบกับอิทธิพลของดาวเกตุที่เล็งลัคนา ส่งผลให้เกิดกระแสพลังงานแบบ “Renovation” หรือการหมุนเวียนกลับมาของสิ่งเก่า ๆ สำหรับ 3 ราศีนี้ เตรียมตัวขนลุกได้เลย เพราะมีเกณฑ์จะได้เจอปาฏิหาริย์ ของรักของหวงที่หายสาบสูญไปนานจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง หรืออยู่ดี ๆ ก็มีเอกสารสิทธิ์ มรดกตกทอดหล่นตุ้บลงมาที่หน้าตักแบบงง ๆ มาเช็กกันว่าคุณคือผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่
1. ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกเตรียมรับแรงกระแทกจากความโชคดีในเรื่อง “สินทรัพย์” โดยเฉพาะทรัพย์ที่มาจากความสูญเสียหรือทรัพย์สินแช่แข็ง คุณมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับมรดก ที่ดิน หรือประกันชีวิตจากญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือบางคนอาจจะเจอโฉนดที่ดินเก่า เอกสารหุ้นกู้ที่หลงลืมไปนานกลับมามีมูลค่ามหาศาล อีกนัยหนึ่งคือ “ลูกหนี้ที่หนีหาย” จะติดต่อกลับมาขอชดใช้ (แม้จะไม่ครบจำนวนแต่ก็ได้คืนแน่นอน)
2. ราศีกรกฎ
ดวงของชาวกรกฎผูกพันกับบ้านและครอบครัว ช่วงนี้หากคุณลุกขึ้นมาจัดบ้าน Big Cleaning หรือรื้อห้องเก็บของเก่า คุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอ “ของมีค่า” ที่ซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจจะเป็นของที่คุณทำหายไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วถอดใจไปแล้ว เช่น แหวนทอง ต่างหูข้างเดียวที่หายไป หรือเงินสดที่ซุกไว้ในกระเป๋าเสื้อโค้ทเก่า ๆ นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่จะมอบของรักของหวงให้เป็นมรดกตกทอดตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
3. ราศีพฤษภ
สำหรับชาวพฤษภที่เพิ่งทำของหายไปหมาด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์ หรือสัตว์เลี้ยงแสนรัก อย่าเพิ่งหมดหวัง! ดวงดาวบ่งบอกว่า “ของรักยังไม่ไปไหนไกล” และมีเกณฑ์จะได้คืนในสภาพที่สมบูรณ์เกือบ 100% จะมีพลเมืองดีเก็บได้แล้วนำมาคืน หรือมีคนรู้จักบังเอิญไปเจอและจำได้ ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เมตตามหานิยม เทวดาคุ้มครองของรักไม่ให้ใครเอาไปครอบครองได้ง่าย ๆ
