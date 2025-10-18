ข่าว

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 10:53 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 10:55 น.
กรมการปกครอง อนุญาตให้ ‘ผู้กองแคท’ ลาออกจากราชการแล้ว หลังเจ้าตัวยื่นหนังสือลาออกโดยให้เหตุผลว่าต้องการไปประกอบอาชีพอื่น

เดินทางมาถึงบทสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับมหากาพย์ดราม่าของ ผู้กองแคท หรือ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความฮือฮาด้วยการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า “ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น” ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 กรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง อนุญาต ให้ ผู้กองแคท ลาออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 610/2568 เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

ขณะที่บัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ปรากฏชื่อของ ร้อยตำรวจเอก อาทิติยา เบ็ญจะปัก ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อัตราเงินเดือน 26,270 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

ย้อนรอยมหากาพย์…สู่การตัดสินใจลาออก

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ “ผู้กองแคท” ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดอำเภอ ได้มีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่กรมการปกครองไม่อนุมัติ

จากนั้น ผู้กองแคทก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อว่าตนเอง “ไม่ได้สมัครใจ” ที่จะย้ายมาเป็นปลัดอำเภอตั้งแต่แรก จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และในท้ายที่สุด เธอก็ได้ตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ

กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ 'ผู้กองแคท' ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ

