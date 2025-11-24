ข่าวดาราบันเทิง

สยบลือ! ลดชั้นนักโทษ “บอสกันต์” ราชทัณฑ์ย้ำอยู่แดน1 ปมจีนเทาต้องลุ้น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 11:41 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 11:50 น.
162
บอสกันต์แดน 1 ขังชาย
แฟ้มภาพ @เจ๊มอย V+

กรรมกรข่าว สรยุทธ ไม่รอ รีบสยบกระแสลดชั้นนักโทษ บอสกันต์ ย้ำยังเป็นแค่ผู้ถูกกักตัว ไม่ใช่ นช. คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ส่วนปมฉาว ห้องลับใต้บันไดสุดอัปยศมีเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พัวพันจนถูกย้ายถึงตอนนี้ รวมทั้งสิ้น 34 ราย

เช้าวันนี้ (24 พ.ย.68) สรยุทธ สุทัศนะจิาดา ผู้ประกาศข่าวคนดัง ได้ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับนายกันต์ กันตถาวร หรือ “บอสกันต์” หนึ่งในผู้ต้องหาคดีบริษัทดิไอคอน กรุ๊ป ซึ่งปัจจุบันถูกกักตัวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาญารัชดาภิเษก (ศาลชั้นต้น) โดยกระแสข่าวเรื่องการลดชั้นของบอสกันต์นั้น

ล่าสุด สรยุทธ ผู้ดำเนินรายการระบุชัดเจนว่า การลดชั้นนักโทษของกันต์ กันตถาวร ที่หลายคนพูดถึงกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นชุดข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย เพราะมันไม่เป็นความจริง ตนยืนยันได้เนื่องจาก “กันต์” นั้นไม่ได้เป็นนักโทษ เป็นเพียงผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อสืบข้อมูล พิจารณาคดีดิไอคอนกรุ๊ป จึงไม่มีชั้นแต่อย่างใดเนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด

อันดับแรกคดีต้องถึงที่สุดแล้ว ถึงจะเรียกว่า น.ช. แต่ถ้าเป็นคดีระหว่างพิจารณาเรียกว่า ขช. (ผู้ต้องขังที่ยังไม่ตัดสิน) ไม่มีชั้น

ดังนั้นผู้ดำเนินรายการข่าคนดังจึงสรุปอีกครั้ง โดยเน้นย้ำ “นักโทษระหว่างพิจารณาคดี” จึงไม่มีชั้น ทีมีกระแสข่าวว่าทุกลงโทษด้วยการลดชั้น ไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีชั้น

อย่างไรก็ตามผลสืบเนื่องจากกรณีของบอสกันต์ ได้จุดชนวนจับตาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ชนิดเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากข้อมูลเบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางรายในเรือนจำนั้น ส่อไปถึงการปฏิบัติที่มิชอบโยงประเด็น “จีนเทา”

โดยเฉพาะ “กรณีห้องลับใต้บันได” ที่รายงานยืนยันว่าถูกใช้เป็นสถานที่บำเรอสวาทให้กับผู้ต้องขังจีนเทาระดับวีไอพี (VIP) และปัจจุบันพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการยังที่อื่นไว้ก่อน รวมทั้งสิ้น 34 ราย

ขณะเดียวกันกรณีที่ “เพจบิ๊กเกรียน” ซึ่งเป็นสื่อเจ้าแรกที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลวงในของ “บอสกันต์” โดยมีเนื้อหาอ้างถึงสายลับบิ๊กเกรียนอ้างถึงผู้ต้องขังคนดัอาจถูกย้ายเรือนจำ อีกทั้งอ้างมีคำให้การเป็นประโยชน์สาวโยงไปถึงตัวละครปริศนาที่ชื่อ “เจ๊ไก่-ทนาย ป.ปลา”

สายลับบิ๊กเกียน ข่าวบอสกันต์
ภาพ Facebook @บิ๊กเกรียน

ประเด็นข้างต้นนั้น นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รักษาการ ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาเคลียร์ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว โดยกล่าวถึงกรณีมีข่าวพบภาพบอสกันต์ โผล่ในวงจรปิดในเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำเอื้อประโยชน์ผู้ต้องขังกลุ่มจีนเทาและห้องลับในเรือนจำ เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว ในฐานะตนได้รับมอบหมายให้เป็นรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำ เพื่อเข้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อย ตนก็จะไปสอบถามข้อเท็จจริงกับนายกันต์ ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่แดน 1 ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมข้อมูลไปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อมีข้อมูลใดที่สื่อเปิดประเด็นก็ต้องตรวจสอบให้กระจ่างที่สุด.

กันต์ กันตถาวร ขุดโพสต์
แฟ้มภาพ
บอสกันต์กับทนาย
แฟ้มภาพ @ช่อง3
18 บอสดิไอคอนรูปถ่ายรวมตอนยังไม่โดนคดี
แฟ้มภาพ
ดิไอคอน DSI
แฟ้มภาพ
กันต์กันตถาวรดิไอคอน ถูกจับ
ภาพ @CIBTHAILAND
เอกสารเอาผิด ดิไอคอน
แฟ้มภาพ @สอบสวนกลาง

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

