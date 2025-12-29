ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” โพสต์ขอโทษ แจงเหตุ ส่งอดีตผู้สมัคร สส. “บุญฤทธิ์” ลงเลือกตั้ง

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 11:43 น.
“เพชร กรุณพล” รองโฆษกพรรคประชาชน กราบขอโทษประชาชน ยอมรับพลาดตรวจสอบประวัติ “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส. ย้ำจุดยืน “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ปกป้องคนผิด

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) พรรคประชาชน ถูกควบคุมตัวในหมายจับคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด โดยระบุว่า “กราบขอโทษประชาชนทุกท่าน สำหรับเรื่องผู้สมัคร เขต 33 กทม.

ครั้งนี้เราให้ผู้สมัครทุกคนเข้าพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ทราบทั้งคดีค้างเก่าและกำลังอยู่ในชั้นสอบสวน แต่ในเคสนี้ตำรวจออกหมายวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่การตรวจสอบของพรรคเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้พรรคไม่ทราบเรื่อง จึงได้ส่งผู้สมัครดังกล่าวลงสมัคร

พรรคประชาชนขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ว่าเราพยายามออกแบบกระบวนการคัดสรรผู้สมัครให้รัดกุมมากขึ้นทุกการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด

ข้อความโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษของนายกรุณพล
“มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง เราพิสูจน์ด้วยการกระทำว่าเราไม่อ่อนข้อต่อทุนเทา การทุจริต คอรัปชั่นใดๆ ด้วยการจัดการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ในวันที่เราได้รับโอกาสให้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนจะมั่นใจได้ว่าพรรคจะไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไม่ปกป้องเครือข่ายพวกพ้องที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน”

