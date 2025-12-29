“เพชร กรุณพล” โพสต์ขอโทษ แจงเหตุ ส่งอดีตผู้สมัคร สส. “บุญฤทธิ์” ลงเลือกตั้ง
“เพชร กรุณพล” รองโฆษกพรรคประชาชน กราบขอโทษประชาชน ยอมรับพลาดตรวจสอบประวัติ “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส. ย้ำจุดยืน “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ปกป้องคนผิด
นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) พรรคประชาชน ถูกควบคุมตัวในหมายจับคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด โดยระบุว่า “กราบขอโทษประชาชนทุกท่าน สำหรับเรื่องผู้สมัคร เขต 33 กทม.
ครั้งนี้เราให้ผู้สมัครทุกคนเข้าพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ทราบทั้งคดีค้างเก่าและกำลังอยู่ในชั้นสอบสวน แต่ในเคสนี้ตำรวจออกหมายวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่การตรวจสอบของพรรคเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้พรรคไม่ทราบเรื่อง จึงได้ส่งผู้สมัครดังกล่าวลงสมัคร
พรรคประชาชนขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ว่าเราพยายามออกแบบกระบวนการคัดสรรผู้สมัครให้รัดกุมมากขึ้นทุกการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด
“มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง เราพิสูจน์ด้วยการกระทำว่าเราไม่อ่อนข้อต่อทุนเทา การทุจริต คอรัปชั่นใดๆ ด้วยการจัดการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ในวันที่เราได้รับโอกาสให้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนจะมั่นใจได้ว่าพรรคจะไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไม่ปกป้องเครือข่ายพวกพ้องที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน”
