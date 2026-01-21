ระทึก ตร.โอซาก้าใจเด็ด กระโดดเกาะหน้ารถไกลกว่า 700 ม. สกัดจับคนร้าย
คลิปไวรัล เมื่อตำรวจในโอซาก้าเสี่ยงชีวิตกระโดดเกาะหน้ารถของคนร้าย ที่พยายามขับรถหนีการจับกุม ก่อนถูกสกัดจับได้ พร้อมรับข้อหาพยายามฆ่า
กล้องวงจรปิดเผยแพร่ภาพเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา บริเวณย่านการค้าในจังหวัดโอซาก้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหยุดรถยนต์คันหนึ่งที่ขับฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่ถนนคนเดินซึ่งห้ามรถวิ่งในขณะนั้น
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเวลาประมาณ 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายพยายามเรียกตรวจรถยนต์คันดังกล่าว แต่คนขับกลับเร่งเครื่องและพยายามขับฝ่าออกไป
เมื่อรถคนร้ายเลี้ยวหักศอกและเร่งเครื่องหนีอย่างรวดเร็วจนเกือบชนคนขี่จักรยานที่ผ่านไปมา เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้าไม่มีทางเลือก จึงตัดสินใจกระโดดขึ้นไปเกาะบนฝากระโปรงรถเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสกัดจับ
เจ้าหน้าที่ใช้มือทุบกระจกหน้าเพื่อสั่งให้หยุดรถ แต่คนขับกลับเพิกเฉยและขับซิกแซกไปตามถนนแคบๆ เป็นระยะทางกว่า 700 เมตร จนในที่สุดเจ้าหน้าที่ร่างหลุดกระแทกพื้น ได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำที่มือและหัวเข่า ส่วนคนร้ายขับรถหนีไปได้ในตอนแรก
หลังจากเกิดเหตุไม่นาน ตำรวจพบรถยนต์คันดังกล่าวถูกจอดทิ้งไว้ในเมืองใกล้เคียง โดยมีรายงานว่าในขณะเกิดเหตุมีหญิงชราวัย 80 ปีนั่งอยู่ในรถด้วย
ก่อนที่ในวันที่ 8 มกราคม ตำรวจสามารถตามรวบตัวคนขับรถรายนี้ได้สำเร็จ โดยพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องในข้อหาพยายามฆ่า และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ขณะที่ผู้ต้องหายอมรับว่ารู้ตัวว่ามีตำรวจเกาะอยู่บนฝากระโปรงรถจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ เพียงแค่ต้องการขับหนีเท่านั้นเนื่องจากตนเองไม่มีใบขับขี่
อ้างอิง : mustsharenews.com
