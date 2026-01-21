เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 14:00 น.
เปิดชื่อ พืช 57 ชนิด ปลูกแล้วเข้าข่ายที่ดินเกษตร ลดภาษีที่ดินปี 2569 หลังรัฐเก็บเต็ม 100%–ลุ้นปี 2570 ราคาประเมินรอบใหม่

ปี 2569 ทำไมคนแห่ “ปรับที่ดินเป็นเกษตร” มากขึ้น? สาเหตุหลักคือ ในปี 2569 รัฐบาลเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “เต็มอัตรา 100%” โดยไม่มีส่วนลดเหมือนช่วงโควิด แต่ได้มีการขยายกรอบเวลาการชำระออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมต้องชำระภายในเดือนเมษายน เลื่อนไปเป็นเดือน มิถุนายน 2569

จุดที่น่ากังวลที่สุดคือเจ้าของ “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า” เพราะตามกฎหมาย หากปล่อยที่ดินทิ้งร้างต่อเนื่อง 3 ปี เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 จะถูกปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ทุก ๆ 3 ปี (โดยมีเพดานรวมไม่เกิน 3%) นั่นหมายความว่า ยิ่งปล่อยว่างไว้นาน ภาระภาษีจะยิ่งทวีคูณ การนำที่ดินมาพัฒนาหรือทำการเกษตรจึงเป็นทางออกที่เจ้าของที่ดินเลือกใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ รัฐไม่ได้ให้ “ส่วนลดพิเศษ” สำหรับการปลูกต้นไม้ แต่การปลูกพืชตามเกณฑ์คือการ “เปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์” จาก ประเภทที่ดินรกร้าง (ซึ่งมีอัตราภาษีสูง) ไปเป็น ประเภทที่ดินเกษตรกรรม (ซึ่งมีอัตราภาษีต่ำกว่ามาก)

เปิดรายชื่อ พืช 57 ชนิด ปลูกขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงเข้าเกณฑ์ที่ดินเกษตรกรรม

ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดบัญชีแนบท้ายระบุชนิดพืชและจำนวนต้นขั้นต่ำต่อไร่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นที่ดินเกษตรกรรม ดังนี้ (โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์ล่าสุดในบางพืช เช่น ยางพารา และยูคาลิปตัส)

  1. กล้วยหอม 200 ต้น/ไร่

  2. กล้วยไข่ 200 ต้น/ไร่

  3. กล้วยน้ำว้า 200 ต้น/ไร่

  4. กระท้อนเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่ (พันธุ์ทับทิม 25 ต้น/ไร่ / พันธุ์ปุยฝ้าย 25 ต้น/ไร่)

  5. กาแฟ: โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่ / อราบิก้า 400 ต้น/ไร่

  6. กานพลู 20 ต้น/ไร่

  7. กระวาน 100 ต้น/ไร่

  8. โกโก้ 150–170 ต้น/ไร่

  9. ขนุน 25 ต้น/ไร่

  10. เงาะ 20 ต้น/ไร่

  11. จำปาดะ 25 ต้น/ไร่

  12. จันทร์เทศ 25 ต้น/ไร่

  13. ชมพู่ 45 ต้น/ไร่

  14. ทุเรียน 20 ต้น/ไร่

  15. ท้อ 45 ต้น/ไร่

  16. น้อยหน่า 170 ต้น/ไร่

  17. นุ่น 25 ต้น/ไร่

  18. บ๊วย 45 ต้น/ไร่

  19. ปาล์มน้ำมัน 22 ต้น/ไร่

  20. ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่

  21. พุทรา 80 ต้น/ไร่

  22. เสาวรส 400 ต้น/ไร่

  23. พริกไทย 400 ต้น/ไร่

  24. พลู 100 ต้น/ไร่

  25. มะม่วง 20 ต้น/ไร่

  26. มะพร้าวแก่ 20 ต้น/ไร่

  27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น/ไร่

  28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น/ไร่

  29. มะละกอ: (ยกร่อง) 100 ต้น/ไร่ / (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น/ไร่

  30. มะนาว 50 ต้น/ไร่

  31. มะปราง 25 ต้น/ไร่

  32. มะขามเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่

  33. มะขามหวาน 25 ต้น/ไร่

  34. มังคุด 16 ต้น/ไร่

  35. ยางพารา 76 ต้น/ไร่ (ปรับปรุงล่าสุด)

  36. ลิ้นจี่ 20 ต้น/ไร่

  37. ลำไย 20 ต้น/ไร่

  38. ละมุด 45 ต้น/ไร่

  39. ลางสาด 45 ต้น/ไร่

  40. ลองกอง 45 ต้น/ไร่

  41. ส้มโอ 45 ต้น/ไร่

  42. ส้มโอเกลี้ยง 45 ต้น/ไร่

  43. ส้มตรา 45 ต้น/ไร่

  44. ส้มเขียวหวาน 45 ต้น/ไร่

  45. ส้มจุก 45 ต้น/ไร่

  46. สาลี่ 45 ต้น/ไร่

  47. สะตอ 25 ต้น/ไร่

  48. หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่

  49. หมาก 100–170 ต้น/ไร่

  50. หม่อน 35 ต้น/ไร่

  51. องุ่น 35 ต้น/ไร่

  52. แก้วมังกร 35 ต้น/ไร่

  53. แอปเปิล 35 ต้น/ไร่

  54. อะโวคาโด 35 ต้น/ไร่

  55. อินทผลัม 35 ต้น/ไร่

  56. ยูคาลิปตัส 100 ต้น/ไร่ (ปรับปรุงล่าสุด)

  57. พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 30 ต้น/ไร่

เปรียบเทียบอัตราภาษีโดยประมาณ

  • ที่ดินรกร้าง: อัตราขั้นต้น 0.3–0.7% ของมูลค่าประเมิน และมีกติกาเพิ่มอัตราหากปล่อยร้างนาน
  • ที่ดินเกษตร (นิติบุคคล): เสียเพียง 0.01–0.1% ของมูลค่าประเมิน
  • ที่ดินเกษตร (บุคคลธรรมดา): หากมูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี

หากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ก็สามารถเข้าเกณฑ์ที่ดินเกษตรกรรมได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขสำหรับสัตว์ 9 ชนิด เช่น

  • โค–กระบือ: อัตรา 1 ตัว ต่อพื้นที่ 5 ไร่
  • แพะ–แกะ: อัตรา 1 ตัว ต่อ 1 ไร่
  • รวมถึง สุกร, สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย, กวาง, หมูป่า, ผึ้ง, จิ้งหรีด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ที่กำหนด

เช็กให้ชัวร์ก่อน ลงทุนปลูกเอาภาษี

การลงทุนปรับปรุงที่ดินมีค่าใช้จ่าย หากทำไม่ถูกต้องอาจเสียเงินฟรีโดยไม่ได้ลดภาษี ข้อควรระวังมีดังนี้

  1. อำนาจอยู่ที่ท้องถิ่น: ผู้ที่มีอำนาจประเมินและจัดเก็บภาษีคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม., เมืองพัทยา, เทศบาล, อบต.) ควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนว่าใช้หลักฐานอะไรประกอบการพิจารณา

  2. ต้องดูแลจริง: กฎหมายต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินจริง หากปลูกแล้วปล่อยให้ยืนต้นตายหรือไม่ดูแล อาจไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  3. เตรียมรับมือปี 2570: ในปี 2570 มีแนวโน้มจะมีการใช้ “ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่” ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น (รอบที่ผ่านมาปรับขึ้นเฉลี่ย 8%) ซึ่งจะส่งผลให้ฐานภาษีขยับสูงขึ้นไปอีก การวางแผนบริหารจัดการที่ดินจึงเป็นเรื่องระยะยาวที่ไม่ควรมองข้าม

ข้อมูลจาก Vineman

