รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่
เปิดชื่อ พืช 57 ชนิด ปลูกแล้วเข้าข่ายที่ดินเกษตร ลดภาษีที่ดินปี 2569 หลังรัฐเก็บเต็ม 100%–ลุ้นปี 2570 ราคาประเมินรอบใหม่
ปี 2569 ทำไมคนแห่ “ปรับที่ดินเป็นเกษตร” มากขึ้น? สาเหตุหลักคือ ในปี 2569 รัฐบาลเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “เต็มอัตรา 100%” โดยไม่มีส่วนลดเหมือนช่วงโควิด แต่ได้มีการขยายกรอบเวลาการชำระออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมต้องชำระภายในเดือนเมษายน เลื่อนไปเป็นเดือน มิถุนายน 2569
จุดที่น่ากังวลที่สุดคือเจ้าของ “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า” เพราะตามกฎหมาย หากปล่อยที่ดินทิ้งร้างต่อเนื่อง 3 ปี เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 จะถูกปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ทุก ๆ 3 ปี (โดยมีเพดานรวมไม่เกิน 3%) นั่นหมายความว่า ยิ่งปล่อยว่างไว้นาน ภาระภาษีจะยิ่งทวีคูณ การนำที่ดินมาพัฒนาหรือทำการเกษตรจึงเป็นทางออกที่เจ้าของที่ดินเลือกใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ รัฐไม่ได้ให้ “ส่วนลดพิเศษ” สำหรับการปลูกต้นไม้ แต่การปลูกพืชตามเกณฑ์คือการ “เปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์” จาก ประเภทที่ดินรกร้าง (ซึ่งมีอัตราภาษีสูง) ไปเป็น ประเภทที่ดินเกษตรกรรม (ซึ่งมีอัตราภาษีต่ำกว่ามาก)
เปิดรายชื่อ พืช 57 ชนิด ปลูกขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงเข้าเกณฑ์ที่ดินเกษตรกรรม
ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดบัญชีแนบท้ายระบุชนิดพืชและจำนวนต้นขั้นต่ำต่อไร่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นที่ดินเกษตรกรรม ดังนี้ (โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์ล่าสุดในบางพืช เช่น ยางพารา และยูคาลิปตัส)
กล้วยหอม 200 ต้น/ไร่
กล้วยไข่ 200 ต้น/ไร่
กล้วยน้ำว้า 200 ต้น/ไร่
กระท้อนเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่ (พันธุ์ทับทิม 25 ต้น/ไร่ / พันธุ์ปุยฝ้าย 25 ต้น/ไร่)
กาแฟ: โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่ / อราบิก้า 400 ต้น/ไร่
กานพลู 20 ต้น/ไร่
กระวาน 100 ต้น/ไร่
โกโก้ 150–170 ต้น/ไร่
ขนุน 25 ต้น/ไร่
เงาะ 20 ต้น/ไร่
จำปาดะ 25 ต้น/ไร่
จันทร์เทศ 25 ต้น/ไร่
ชมพู่ 45 ต้น/ไร่
ทุเรียน 20 ต้น/ไร่
ท้อ 45 ต้น/ไร่
น้อยหน่า 170 ต้น/ไร่
นุ่น 25 ต้น/ไร่
บ๊วย 45 ต้น/ไร่
ปาล์มน้ำมัน 22 ต้น/ไร่
ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่
พุทรา 80 ต้น/ไร่
เสาวรส 400 ต้น/ไร่
พริกไทย 400 ต้น/ไร่
พลู 100 ต้น/ไร่
มะม่วง 20 ต้น/ไร่
มะพร้าวแก่ 20 ต้น/ไร่
มะพร้าวอ่อน 20 ต้น/ไร่
มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น/ไร่
มะละกอ: (ยกร่อง) 100 ต้น/ไร่ / (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น/ไร่
มะนาว 50 ต้น/ไร่
มะปราง 25 ต้น/ไร่
มะขามเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่
มะขามหวาน 25 ต้น/ไร่
มังคุด 16 ต้น/ไร่
ยางพารา 76 ต้น/ไร่ (ปรับปรุงล่าสุด)
ลิ้นจี่ 20 ต้น/ไร่
ลำไย 20 ต้น/ไร่
ละมุด 45 ต้น/ไร่
ลางสาด 45 ต้น/ไร่
ลองกอง 45 ต้น/ไร่
ส้มโอ 45 ต้น/ไร่
ส้มโอเกลี้ยง 45 ต้น/ไร่
ส้มตรา 45 ต้น/ไร่
ส้มเขียวหวาน 45 ต้น/ไร่
ส้มจุก 45 ต้น/ไร่
สาลี่ 45 ต้น/ไร่
สะตอ 25 ต้น/ไร่
หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่
หมาก 100–170 ต้น/ไร่
หม่อน 35 ต้น/ไร่
องุ่น 35 ต้น/ไร่
แก้วมังกร 35 ต้น/ไร่
แอปเปิล 35 ต้น/ไร่
อะโวคาโด 35 ต้น/ไร่
อินทผลัม 35 ต้น/ไร่
ยูคาลิปตัส 100 ต้น/ไร่ (ปรับปรุงล่าสุด)
พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 30 ต้น/ไร่
เปรียบเทียบอัตราภาษีโดยประมาณ
- ที่ดินรกร้าง: อัตราขั้นต้น 0.3–0.7% ของมูลค่าประเมิน และมีกติกาเพิ่มอัตราหากปล่อยร้างนาน
- ที่ดินเกษตร (นิติบุคคล): เสียเพียง 0.01–0.1% ของมูลค่าประเมิน
- ที่ดินเกษตร (บุคคลธรรมดา): หากมูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี
หากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ก็สามารถเข้าเกณฑ์ที่ดินเกษตรกรรมได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขสำหรับสัตว์ 9 ชนิด เช่น
- โค–กระบือ: อัตรา 1 ตัว ต่อพื้นที่ 5 ไร่
- แพะ–แกะ: อัตรา 1 ตัว ต่อ 1 ไร่
- รวมถึง สุกร, สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย, กวาง, หมูป่า, ผึ้ง, จิ้งหรีด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ที่กำหนด
เช็กให้ชัวร์ก่อน ลงทุนปลูกเอาภาษี
การลงทุนปรับปรุงที่ดินมีค่าใช้จ่าย หากทำไม่ถูกต้องอาจเสียเงินฟรีโดยไม่ได้ลดภาษี ข้อควรระวังมีดังนี้
-
อำนาจอยู่ที่ท้องถิ่น: ผู้ที่มีอำนาจประเมินและจัดเก็บภาษีคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม., เมืองพัทยา, เทศบาล, อบต.) ควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนว่าใช้หลักฐานอะไรประกอบการพิจารณา
-
ต้องดูแลจริง: กฎหมายต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินจริง หากปลูกแล้วปล่อยให้ยืนต้นตายหรือไม่ดูแล อาจไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
-
เตรียมรับมือปี 2570: ในปี 2570 มีแนวโน้มจะมีการใช้ “ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่” ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น (รอบที่ผ่านมาปรับขึ้นเฉลี่ย 8%) ซึ่งจะส่งผลให้ฐานภาษีขยับสูงขึ้นไปอีก การวางแผนบริหารจัดการที่ดินจึงเป็นเรื่องระยะยาวที่ไม่ควรมองข้าม
ข้อมูลจาก Vineman
