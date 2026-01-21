ข่าว

ฝุ่น PM 2.5 กทม. เช้าวันนี้ ปทุมวัน-ลาดกระบัง เกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากป้องกัน

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 09:28 น.
58

กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 21 ม.ค. 69 พบเขตปทุมวันและลาดกระบัง ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ แนะสวมหน้ากากป้องกัน

กรุงเทพมหานคร รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 21 ม.ค. 2569 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

  1. เขตปทุมวัน 48.2 มคก./ลบ.ม.
  2. เขตลาดกระบัง 39.8 มคก./ลบ.ม.
  3. เขตจตุจักร 37.1 มคก./ลบ.ม.
  4. เขตคลองสามวา 36.9 มคก./ลบ.ม.
  5. เขตบางรัก 36.3 มคก./ลบ.ม.
  6. เขตบางคอแหลม 36.2 มคก./ลบ.ม.
  7. เขตหนองจอก 35.9 มคก./ลบ.ม.
  8. เขตหลักสี่ 35.6 มคก./ลบ.ม.
  9. เขตพระนคร 34.6 มคก./ลบ.ม.
  10. เขตประเวศ 34.4 มคก./ลบ.ม.
  11. เขตราชเทวี 34.1 มคก./ลบ.ม.
  12. เขตวังทองหลาง 34 มคก./ลบ.ม.
ภาพกราฟิกจัดอันดับ 12 เขตที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดใน กทม.
FB/ กรุงเทพมหานคร

ข้อแนะนำสุขภาพ

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
  • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
  • FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
  • FB: กรุงเทพมหานคร
  • LINE ALERT

หากท่านพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue



Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

