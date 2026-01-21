ข่าว
ฝุ่น PM 2.5 กทม. เช้าวันนี้ ปทุมวัน-ลาดกระบัง เกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากป้องกัน
กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 21 ม.ค. 69 พบเขตปทุมวันและลาดกระบัง ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ แนะสวมหน้ากากป้องกัน
กรุงเทพมหานคร รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 21 ม.ค. 2569 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
- เขตปทุมวัน 48.2 มคก./ลบ.ม.
- เขตลาดกระบัง 39.8 มคก./ลบ.ม.
- เขตจตุจักร 37.1 มคก./ลบ.ม.
- เขตคลองสามวา 36.9 มคก./ลบ.ม.
- เขตบางรัก 36.3 มคก./ลบ.ม.
- เขตบางคอแหลม 36.2 มคก./ลบ.ม.
- เขตหนองจอก 35.9 มคก./ลบ.ม.
- เขตหลักสี่ 35.6 มคก./ลบ.ม.
- เขตพระนคร 34.6 มคก./ลบ.ม.
- เขตประเวศ 34.4 มคก./ลบ.ม.
- เขตราชเทวี 34.1 มคก./ลบ.ม.
- เขตวังทองหลาง 34 มคก./ลบ.ม.
ข้อแนะนำสุขภาพ
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
หากท่านพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue
