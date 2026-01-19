โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ
โซเชียลอาลัย! เปิดโพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กน้องสาวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “ซองดูฮี” ก่อนเกิดเหตุสลดกระโดดสะพานขาวเสียชีวิต ด้านพี่ชายโพสต์เดือดตั้งข้อสังเกตมีเงื่อนงำ ลั่นต้องได้รับความยุติธรรม “มึงไม่ตายฟรี”
ความคืบหน้ากรณีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตบริเวณสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อมา “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาสยบทุกข่าวลือด้วยการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือ “น้องสาวแท้ๆ” ของตนเอง
จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้เสียชีวิต พบว่าโพสต์สุดท้ายที่น้องสาวซองดูฮีได้เคลื่อนไหวไว้คือ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 ซึ่งเป็นการแชร์โพสต์จากแฟนเพจ “โซลโมเน่” ก่อนที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ อีก จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา
ด้านความเคลื่อนไหวของ ซองดูฮี ผู้เป็นพี่ชาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยความโศกเศร้าโดยระบุว่า น้องสาวเดินมาได้ไกลและมีอนาคตที่สดใส แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้ทิ้งปริศนาที่ชวนให้สังคมตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้ โดยระบุข้อความว่า
“อะไรดลใจให้กูเอ๊ะใจ อะไรดลใจให้กูช่วยมึง มึงไม่ตายฟรีน้อง กูสงสารมึงเด”
คำพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทางครอบครัวอาจมีการตั้งข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับเงื่อนงำก่อนเกิดเหตุ ซึ่งซองดูฮียืนยันว่าจะสู้เพื่อน้องสาวและหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริงที่ทำให้น้องสาวต้องตัดสินใจเช่นนี้
ขณะที่บรรยากาศบนโลกออนไลน์ เพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและอาลัยในเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ระบุว่าน้องสาวเป็นคนขยัน ตั้งใจเรียน และเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทำให้ทุกคนยังอยู่ในอาการช็อกและไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริง
อัปเดตล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนพจ ศุกล เครือเสน (ซองดูฮี) ได้ระบุความคืบหน้าว่า ปัจจุบัรร่างของน้องสาวได้มีการนำส่งตรวจที่ รพ.ตำรรวจ เพื่อไขข้อสงสัย เกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ ถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุสลด รวมถึงสภาพศพที่พี่ชายอัดคลิปวิดีโออ้างเองว่า ศพของน้องสาวตอนที่ไปดูร่างที่นิติเวช ไม่ได้สวมใส่ชุดชั้นในซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่คาใจ (ดูคลิป)
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซองดูฮี โพสต์ความคืบหน้าว่า “ขอบคุณพี่ๆทุกสำนักข่าวที่ติดต่อเข้ามานะครับ ช่วง 11:00 น. เราจะไปส่งเอกสารเพิ่ม ที่ นิติเวช รพ.ตำรวจ ,เเละ ช่วงบ่ายหากตรวจทุกอย่างเสร็จ เราจะนำร่างน้องกลับบำเพ็ญกุศลที่ศรีสะเกษทันที ขอบคุณเสี่ยสมานที่จัดหาที่นอนให้ครับ”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ซองดูฮี คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน ไม่ใส่ชั้นใน จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง
- ซองดูฮี แจงยิบ ใช้เงินบริจาคทำอะไรบ้าง? โต้ข่าวบั้งไฟ 8 แสน จ่อฟ้องคนปล่อยข่าว
- เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: