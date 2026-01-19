ข่าว

โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 11:35 น.
100
น้องสาวซองดูฮี ส่งชันสูตร
แฟ้มภาพ

โซเชียลอาลัย! เปิดโพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กน้องสาวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “ซองดูฮี” ก่อนเกิดเหตุสลดกระโดดสะพานขาวเสียชีวิต ด้านพี่ชายโพสต์เดือดตั้งข้อสังเกตมีเงื่อนงำ ลั่นต้องได้รับความยุติธรรม “มึงไม่ตายฟรี”

ความคืบหน้ากรณีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตบริเวณสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อมา “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาสยบทุกข่าวลือด้วยการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือ “น้องสาวแท้ๆ” ของตนเอง

จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้เสียชีวิต พบว่าโพสต์สุดท้ายที่น้องสาวซองดูฮีได้เคลื่อนไหวไว้คือ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 ซึ่งเป็นการแชร์โพสต์จากแฟนเพจ “โซลโมเน่” ก่อนที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ อีก จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา

ด้านความเคลื่อนไหวของ ซองดูฮี ผู้เป็นพี่ชาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยความโศกเศร้าโดยระบุว่า น้องสาวเดินมาได้ไกลและมีอนาคตที่สดใส แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน

แฟ้มภาพ

นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้ทิ้งปริศนาที่ชวนให้สังคมตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้ โดยระบุข้อความว่า

“อะไรดลใจให้กูเอ๊ะใจ อะไรดลใจให้กูช่วยมึง มึงไม่ตายฟรีน้อง กูสงสารมึงเด”

คำพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทางครอบครัวอาจมีการตั้งข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับเงื่อนงำก่อนเกิดเหตุ ซึ่งซองดูฮียืนยันว่าจะสู้เพื่อน้องสาวและหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริงที่ทำให้น้องสาวต้องตัดสินใจเช่นนี้

แฟ้มภาพ

ขณะที่บรรยากาศบนโลกออนไลน์ เพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและอาลัยในเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ระบุว่าน้องสาวเป็นคนขยัน ตั้งใจเรียน และเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทำให้ทุกคนยังอยู่ในอาการช็อกและไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริง

อัปเดตล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนพจ ศุกล เครือเสน (ซองดูฮี) ได้ระบุความคืบหน้าว่า ปัจจุบัรร่างของน้องสาวได้มีการนำส่งตรวจที่ รพ.ตำรรวจ เพื่อไขข้อสงสัย เกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ ถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุสลด รวมถึงสภาพศพที่พี่ชายอัดคลิปวิดีโออ้างเองว่า ศพของน้องสาวตอนที่ไปดูร่างที่นิติเวช ไม่ได้สวมใส่ชุดชั้นในซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่คาใจ (ดูคลิป)

ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซองดูฮี โพสต์ความคืบหน้าว่า “ขอบคุณพี่ๆทุกสำนักข่าวที่ติดต่อเข้ามานะครับ ช่วง 11:00 น. เราจะไปส่งเอกสารเพิ่ม ที่ นิติเวช รพ.ตำรวจ ,เเละ ช่วงบ่ายหากตรวจทุกอย่างเสร็จ เราจะนำร่างน้องกลับบำเพ็ญกุศลที่ศรีสะเกษทันที ขอบคุณเสี่ยสมานที่จัดหาที่นอนให้ครับ”.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook ศุกล เครือเสน
ภาพจาก Facebook ศุกล เครือเสน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

21 วินาที ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

37 นาที ที่แล้ว
20 อันดับมหาเศรษฐีประจำปี 2026 ข่าวต่างประเทศ

เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้

41 นาที ที่แล้ว
น้องสาวซองดูฮี ส่งชันสูตร ข่าว

โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมิรินด้า บันเทิง

เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 1/2568 รู้ผล 2 ก.พ. 2569 ข่าว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2568 ผ่านเว็บไซต์ เช็กรายชื่อที่นี่ 2 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชาตีข่าว “ฝรั่งปริศนา” ร่วมม็อบ ยุทั่วโลกคว่ำบาตรไทย ใส่ร้ายเป็น “ผู้รุกราน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย เสียใจเหตุเครนถล่ม ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 ซื้อเสียง 7500 ข่าวการเมือง

แฉสะพัด! เลือกตั้ง 69 ซื้อเสียงดุ กทม.อันดับ 1 จ่ายหัวละ 7500 เกลียดสุดรัฐมนตรีสีเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน เศรษฐกิจ

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว ข่าว

ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ผ้ารีวิวรีสอร์ต เพิ่งรู้มีในไทย ต้องถอดหมด ห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำกิจกรรมปกติได้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็กห้ามละเมิด ข่าว

เปิดวาร์ป รีสอร์ตเปลือยในไทย สาวรีวิวสุดสยิว แก้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” จี้ “กัมพูชา” กวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ข่าว

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. 12 เขตต้องระวัง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 11:35 น.
100
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button