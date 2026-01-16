ทำถึง! ตำรวจสามชุกใส่ชุด เจ้าหญิง-แก๊งวันพีซ ลุยปราบยาเสพติด โจรถึงกับงง
ไวรัล ตำรวจสภ.สามชุก เปิดมิติใหม่สวมบท เจ้าหญิงดิสนีย์-แก๊งวันพีซ ลุยจับโจร กวาดล้างยาเสพติด ชาวเน็ตแห่แชร์มิติใหม่แห่งการพิทักษ์สันติราษฎร์ ชื่นชมไอเดียสุดครีเอต
ลืมภาพจำตำรวจในเครื่องแบบสีกากีไปได้เลย ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดมิติใหม่ของการปฏิบัติหน้าที่ งานนี้บอกเลยว่าโจรไม่กลัว แต่โจรอาจจะงง! กับการทุ่มทุนสร้างแปลงโฉมเป็นตัวละครดังระดับโลก ทั้งแก๊งเจ้าหญิงแสนสวยและราชาโจรสลัด เพื่อปฏิบัติภารกิจกวาดล้างอาชญากรรม
ทีมสืบสวน สภ.สามชุก ประเดิมความปังด้วยคอนเซปต์เจ้าหญิงจับโจรที่นำทีมโดยเหล่าเจ้าหญิงจากดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น ซินเดอเรลล่า, เบลล์ (โฉมงามกับเจ้าชายอสูร), สโนว์ไวท์ และ แอเรียล (เงือกน้อย) พร้อมระบุสโลแกนสุดจี๊ดว่า “เร็ว แรง ทะลุชุดราตรี… กวาดล้างอาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของชาวสามชุก” และติดแฮชแท็ก #มิติใหม่การจับกุม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลพี่น้องประชาชน
ยังไม่จบแค่นั้น ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้สานต่อความไวรัลด้วยการแปลงร่างเป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง จากอนิเมะดัง วันพีซ นำทีมโดย ลูฟี่, โซโล, ซันจิ, อุซป, แฟรงกี้ และจินเบ ในภารกิจนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่ลงพื้นที่จริงเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและจับกุมผู้ต้องสงสัยลักทรัพย์หลายคดีในพื้นที่ ในท้ายที่สุดก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาในข้อหาเป็นผู้ขับขี่และเสพยาเสพติดฯ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมสโลแกนที่ขาดไม่ได้อย่าง “ชั้นจะเป็นตำรวจจับโจรที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้เลยยยยยย”
หลังจากภาพการปฏิบัติงานสุดครีเอทถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน ทั้งชื่นชมไอเดียและอดเป็นห่วงความคล่องตัวไม่ได้ เช่น
“ชุดนางเงือกเกรงว่าน่าจะก้าวไม่ทันเขานะนั่น”
“แอเรียลลลล นั่นเธอเหรอ”
“พวกคุณแต่งตัวงี้ โจรที่ไหนจะกลัว”
“วิ่งถนัดไหมคุณตำรวจ”
“ห๊ะ แปลกใจไม่เท่าไหร่เหลือบไปเห็นชื่อเพจยิ่งห๊ะ นี้สุพรรณบ้านเรารึ5555”
สำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมในพื้นที่ สามารถติดต่อ สภ.สามชุก ได้ที่เบอร์ 035-571191
