“คิม จองอึน” สั่งปลดรองผู้นำ เซ่นปมโรงงามล้มเหลว ชี้เหมือน “เอาแพะมาลากเกวียน”
คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ สั่งปลดรองผู้นำผู้ดูแลอุตสาหกรรม หลังโครงการปรับปรุงโรงงานล้มเหลว ตำหนิแรงเหมือน “เอาแพะมาลากเกวียน”
เมื่อวานนี้ (20 มกราคม) สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้สั่งปลดนาย ยาง ซองโฮ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักร ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
นายยางถูกตำหนิว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด “ความสับสนที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยไม่จำเป็น” ในโครงการปรับปรุงนิคมเครื่องจักรยงซอง (Ryongsong Machine Complex) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
นายคิมกล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ว่า โครงการนี้ต้องเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ขาดความรับผิดชอบ พร้อมเปรียบเปรยการแต่งตั้งนายยางว่า “เหมือนการเอาแพะไปเทียมแอกเพื่อลากเกวียนสำหรับวัว เราจะหวังให้แพะลากเกวียนแทนวัวได้อย่างไร”
ทั้งนี้ ผู้นำคิมระบุว่าเคยวิจารณ์นายยางไปแล้วในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม และเฝ้าจับตาดูมาตลอด แต่กลับพบว่าเจ้าตัวไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่เลย
ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการประจานและปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อสาธารณะเป็นสไตล์การบริหารที่คุ้นเคยของคิม จองอึน โดย กวัก กิลซอบ หัวหน้าศูนย์ One Korea Center ชี้ว่าการกระทำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ความตึงเครียดขั้นสูงสุด” ในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อบีบให้เร่งสร้างผลงานก่อนการประชุมใหญ่พรรคแรงงาน (Workers’ Party Congress) ที่กำลังจะมาถึง
ขณะที่ มุน ซองมุก ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยุทธศาสตร์แห่งชาติเกาหลีใต้ มองว่าปัญหาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเกิดจากโครงสร้างที่ผิดพลาดจากการทุ่มงบไปกับนิวเคลียร์และอาวุธ แต่คิม จองอึนเลือกที่จะโยนความผิดให้ลูกน้องแทน
การประชุมพรรคแรงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์นี้ ถูกจับตามองในหลายประเด็น ซึ่งคาดว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียและจีนเพื่อพยุงเศรษฐกิจ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญรอจับตาดูว่าคิมจะส่งสัญญาณเริ่มการทูตกับสหรัฐฯ อีกครั้งหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนจะไปเยือนปักกิ่งในเดือนเมษายนนี้
แม้ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะระบุว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือโตขึ้น 3.7% ในปี 2024 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลับตกอยู่กับชนชั้นนำและกองทัพเท่านั้น ขณะที่ประชาชนทั่วไปยังคงลำบาก
การประชุมใหญ่ที่จะถึงนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดสำคัญว่าเกาหลีเหนือจะเลือกเดินหน้าในเส้นทางนิวเคลียร์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ (Byungjin) อย่างเป็นทางการอีกครั้งหรือไม่
อ้างอิง : apnews.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
- สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: