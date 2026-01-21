ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” สั่งปลดรองผู้นำ เซ่นปมโรงงามล้มเหลว ชี้เหมือน “เอาแพะมาลากเกวียน”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 09:31 น.
คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ สั่งปลดรองผู้นำผู้ดูแลอุตสาหกรรม หลังโครงการปรับปรุงโรงงานล้มเหลว ตำหนิแรงเหมือน “เอาแพะมาลากเกวียน”

เมื่อวานนี้ (20 มกราคม) สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้สั่งปลดนาย ยาง ซองโฮ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักร ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

นายยางถูกตำหนิว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด “ความสับสนที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยไม่จำเป็น” ในโครงการปรับปรุงนิคมเครื่องจักรยงซอง (Ryongsong Machine Complex) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, center, visits the Ryongsong Machine Complex in North Korea Monday, Jan. 19, 2026. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: “KCNA” which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

นายคิมกล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ว่า โครงการนี้ต้องเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ขาดความรับผิดชอบ พร้อมเปรียบเปรยการแต่งตั้งนายยางว่า “เหมือนการเอาแพะไปเทียมแอกเพื่อลากเกวียนสำหรับวัว เราจะหวังให้แพะลากเกวียนแทนวัวได้อย่างไร”

ทั้งนี้ ผู้นำคิมระบุว่าเคยวิจารณ์นายยางไปแล้วในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม และเฝ้าจับตาดูมาตลอด แต่กลับพบว่าเจ้าตัวไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่เลย

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un delivers a speech during a ceremony marking the completion of a first-stage modernization project at the Ryongsong Machine Complex in North Korea Monday, Jan. 19, 2026. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการประจานและปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อสาธารณะเป็นสไตล์การบริหารที่คุ้นเคยของคิม จองอึน โดย กวัก กิลซอบ หัวหน้าศูนย์ One Korea Center ชี้ว่าการกระทำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ความตึงเครียดขั้นสูงสุด” ในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อบีบให้เร่งสร้างผลงานก่อนการประชุมใหญ่พรรคแรงงาน (Workers’ Party Congress) ที่กำลังจะมาถึง

ขณะที่ มุน ซองมุก ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยุทธศาสตร์แห่งชาติเกาหลีใต้ มองว่าปัญหาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเกิดจากโครงสร้างที่ผิดพลาดจากการทุ่มงบไปกับนิวเคลียร์และอาวุธ แต่คิม จองอึนเลือกที่จะโยนความผิดให้ลูกน้องแทน

การประชุมพรรคแรงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์นี้ ถูกจับตามองในหลายประเด็น ซึ่งคาดว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียและจีนเพื่อพยุงเศรษฐกิจ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญรอจับตาดูว่าคิมจะส่งสัญญาณเริ่มการทูตกับสหรัฐฯ อีกครั้งหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนจะไปเยือนปักกิ่งในเดือนเมษายนนี้

แม้ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะระบุว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือโตขึ้น 3.7% ในปี 2024 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลับตกอยู่กับชนชั้นนำและกองทัพเท่านั้น ขณะที่ประชาชนทั่วไปยังคงลำบาก

การประชุมใหญ่ที่จะถึงนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดสำคัญว่าเกาหลีเหนือจะเลือกเดินหน้าในเส้นทางนิวเคลียร์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ (Byungjin) อย่างเป็นทางการอีกครั้งหรือไม่

อ้างอิง : apnews.com

 

