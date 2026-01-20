สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี
วงการแฟชั่นทั่วโลกเศร้า วาเลนติโน การาวานี ดีไซเนอร์ระดับตำนานผู้นิยามความหรูหราแห่งพรมแดง เสียชีวิตแล้วในวัย 93 ปี เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ย้ำแบรนด์ “Valentino” ยังเดินหน้าต่อ ภายใต้การนำทัพยุคใหม่ของ Alessandro Michele
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวเศร้าสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นโลก เมื่อ วาเลนติโน การาวานี (Valentino Garavani) ดีไซเนอร์ระดับตำนานชาวอิตาลี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Valentino ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี สิริอายุรวม 93 ปี
การจากไปของเขาถือเป็นการปิดฉากยุคทองของ โอต์ กูตูร์ (Haute Couture) ในช่วงกลางศตวรรษ และเป็นการสูญเสียบุคคลผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามหรูหรา (Glamour) ที่อยู่คู่พรมแดงระดับโลกมาอย่างยาวนาน
จาก “ราชาแห่งพรมแดง” สู่ตำนานที่ไม่มีวันตาย
วาเลนติโน ไม่ได้เป็นเพียงดีไซเนอร์ที่ทำชุดสวย แต่เขาคือผู้กำหนดนิยามของคำว่าความสง่างาม ในงานพรมแดง งานเลี้ยงรับรองระดับประเทศ และงานวิวาห์ของคนดังทั่วโลก ผลงานของเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคือความโรแมนติก การตัดเย็บที่ไร้ที่ติ และความเชื่อมั่นว่าเสื้อผ้ามีหน้าที่เชิดชูผู้สวมใส่
แม้เขาจะประกาศวางมือจากการออกแบบและเกษียณอายุไปตั้งแต่ปี 2008 (พ.ศ. 2551) ด้วยโชว์อำลาที่ยิ่งใหญ่ แต่ชื่อเสียงและอิทธิพลของเขายังคงเป็นรากฐานสำคัญของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเอกลักษณ์ Valentino Red (สีแดงวาเลนติโน) เฉดสีแดงสดอันเป็นซิกเนเจอร์ที่วงการแฟชั่นจดจำได้ทันที
ชะตากรรมของแบรนด์ “Valentino” หลังสิ้นผู้ก่อตั้ง
ในแง่การดำเนินธุรกิจ การเสียชีวิตของผู้ก่อตั้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของแบรนด์ เนื่องจากวาเลนติโนได้ถอยฉากจากการบริหารงานมานานหลายปีแล้ว
ปัจจุบัน ทิศทางความสร้างสรรค์ของแบรนด์อยู่ในความดูแลของ อเลสซานโดร มิเคเล (Alessandro Michele) ดีไซเนอร์ชื่อดัง (อดีตหัวเรือใหญ่ Gucci) ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เมื่อปี 2024 (พ.ศ. 2567) ซึ่งทั่วโลกต่างจับตามองว่า คอลเลกชันและแคมเปญต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางแบรนด์จะมีการรังสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้อย่างไร
เบื้องต้นมีรายงานว่า จะมีการจัดพิธีไว้อาลัยและอำลาอย่างเป็นทางการในกรุงโรม ซึ่งคาดว่าจะมีบุคคลสำคัญในวงการแฟชั่น ดาราฮอลลีวูด และเซเลบริตี้ระดับโลก เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งดวงวิญญาณของชายผู้แต่งแต้มสีสันและความงดงามให้กับโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ข้อมูลจาก : Flmogaz
