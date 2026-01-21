หวาดเสียว! รถพุ่งทะลุกำแพงปูน ย่านพระราม 4 ค้างอยู่กลางอากาศ
สุดหวาดเสียว รถพุ่งทะลุกำแพงปูน ย่านพระราม 4 ค้างอยู่กลางอากาศ เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงปูนกั้นลานจอดรถของอาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กทม. เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นอาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น บริเวณชั้นที่ 2 พบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า โคโรลล่า ครอส สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพพุ่งทะลุกำแพงปูนอยู่บนขอบอาคารจอดรถ ขณะที่ผู้ขับขี่สามารถเปิดประตูออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัย โดยเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
โดยทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดโยงตัวรถยนต์คันดังกล่าวไม่ให้ร่วงตกลงพื้น และเตรียมวางแผนลากรถกลับเข้าสู่ตัวอาคาร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
