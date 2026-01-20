ขุดคลิปแฉ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ลูกสะใภ้ แย่งซีน หน้ากล้องทำดี หลับหลังดูถูก

สรุปดราม่า คลิปเก่า บรรยากาศมาคุ “นิโคลา” ลูกสะใภ้ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ครอบครัวสามี ตอกย้ำคำแถลงการณ์ “บรู๊คลิน” ตัดขาดพ่อแม่
ดูเหมือนว่าฉากหน้าครอบครัวสุขสันต์ของบ้าน “เบ็คแฮม” จะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ บรู๊คลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโตวัย 26 ปี ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดถึง 6 หน้ากระดาษผ่านอินสตาแกรม แฉพฤติกรรมของพ่อ เดวิด กับแม่ วิกตอเรีย ว่าพยายามทำลายชีวิตคู่ของเขากับภรรยา นิโคลา เพลต์ซ มาโดยตลอด จนล่าสุดชาวเน็ตตาดีขุดคลิปวิดีโอเก่าปี 2023 มาเป็นหลักฐานยืนยันว่ารอยร้าวนี้ลึกเกินเยียวยา
หลังจากบรู๊คลินปล่อยแถลงการณ์ตัดพ้อพ่อแม่ คลิปวิดีโอจากงานเปิดตัวสารคดี Netflix ของเดวิดที่ลอนดอนเมื่อปีก่อนก็ถูกนำมาแชร์ว่อนเน็ต ในคลิปเผยให้เห็นนิโคลายืนทำหน้านิ่งตึง ดูอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดขณะถ่ายรูปรวมครอบครัว
จังหวะหนึ่ง บรู๊คลินต้องเอื้อมมือไปดึงตัวภรรยาให้ขยับเข้ามาในเฟรม ก่อนที่เธอจะจำใจขยับตัวเข้าไปพร้อมส่งสายตาตึงเครียดใส่วิกตอเรียกับเดวิด คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “บรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก ดูไหล่ของวิกตอเรียสิ เย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็ง”
คำสารภาพจากลูกชาย ผมถูกพ่อแม่บงการมาทั้งชีวิต
สำหรับคนที่ไม่เคยติดตามข่าวนี้มาก่อน รอยร้าวเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่งานแต่งงานของทั้งคู่เมื่อเมษายน 2022 แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บรู๊คลินออกมาพูดหมดเปลือก เขาอ้างว่าพ่อแม่เห็นแก่ภาพลักษณ์ แบรนด์เบ็คแฮม มากกว่าความสุขของคนในครอบครัว
บรู๊คลินเล่าว่ามีครั้งหนึ่งนิโคลาขอให้วิกตอเรียช่วยโพสต์หาบ้านให้สุนัขที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ใน LA แต่แม่ปฏิเสธ
ดราม่าชุดแต่งงาน วิกตอเรียยกเลิกการตัดชุดเจ้าสาวให้นิโคลาในนาทีสุดท้าย บีบให้ฝ่ายหญิงต้องวิ่งหาชุดใหม่ ทั้งที่ตอนแรกตื่นเต้นมากที่จะได้ใส่แบรนด์แม่สามี
ในช่วงเต้นรำเปิดฟลอร์วันแต่งงาน โดนแม่ผัวแย่งซีน เวลาที่ควรเป็นช่วงของบ่าวสาว วิกตอเรียกลับเข้ามาเต้นกับลูกชายแทน บรู๊คลินระบุว่าแม่ “เต้นกับผมในลักษณะที่ไม่เหมาะสม” จนเขารู้สึกอับอาย อึดอัดที่สุดในชีวิต
พ่อแม่พยายามบีบให้เขาเซ็นสัญญาเรื่องสิทธิชื่อเสียงก่อนวันแต่งงาน เอาผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นข้อต่อรอง เห็นแก่เรื่องเงินมากกว่าความรู้สึก
คืนก่อนแต่งงาน คนในครอบครัวพูดดูถูกใส่เขาว่านิโคลา “ไม่ใช่สายเลือด ไม่ใช่คนในครอบครัว” หนักกว่านั้นแม่ยังด่าเขาว่า “ชั่วร้าย” เพียงเพราะเขาจัดที่นั่งให้พี่เลี้ยงและคุณยายของนิโคลา (ซึ่งเป็นหม้ายทั้งคู่) นั่งโต๊ะเดียวกัน
ฟางเส้นสุดท้าย จนบรู๊กลินต้องตัดขาดพ่อแม่
บรู๊คลินเล่าว่าเขาพยายามปรับความเข้าใจ บินไปลอนดอนเพื่อร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ 50 ปีของเดวิด แต่พ่อกลับปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าพบตลอด 1 สัปดาห์ที่รอเก้อในโรงแรม เดวิดยื่นคำขาดว่าจะยอมเจอหน้าก็ต่อเมื่อเป็นงานปาร์ตี้ใหญ่ที่มีแขกเหรื่อและกล้องจับภาพ หรือมีข้อแม้ว่า “ต้องไม่พานิโคลามาด้วย” ซึ่งบรู๊คลินมองว่าเป็นการตบหน้าภรรยาเขาอย่างจัง
สื่อดังอย่าง Daily Mail รายงานเสริมว่า ความสัมพันธ์ของบ้านเบ็คแฮมเข้าขั้นวิกฤตถึงขนาดที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา บรู๊คลินยื่นคำขาดให้พ่อแม่ติดต่อเขาผ่านทนายความเท่านั้น ไม่มีการคุยส่วนตัว
บรู๊คลินทิ้งท้ายในแถลงการณ์ว่า ตั้งแต่เขาถอยห่างจากครอบครัว อาการวิตกกังวลที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตก็หายไป เขาตื่นมาพร้อมความสุขและความสงบใจ ยืนยันว่าไม่ได้ถูกภรรยาบงการอย่างที่ข่าวลือว่า แต่เป็นการตัดสินใจลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวใหม่ของเขาอย่างแท้จริง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซู้ดปาก! “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” ประกาศแตกหักครอบครัว แฉยับ ‘เซอร์ เดวิด-วิกตอเรีย’ ปล่อยเฟคนิวส์
- วิคตอเรีย เผยเซ็กซ์ เดวิด เบ็คแฮม จู๋ใหญ่มาก เท่าท่อรถแทรกเตอร
- ชื่นมื่น “เดวิด เบ็คแฮม” เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับยศ “เซอร์” อย่างเป็นทางการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: