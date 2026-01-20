ข่าวดาราบันเทิง

ขุดคลิปแฉ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ลูกสะใภ้ แย่งซีน หน้ากล้องทำดี หลับหลังดูถูก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 18:06 น.
72
ขุดคลิปแฉ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ลูกสะใภ้ แย่งซีน หน้ากล้องทำดี หลับหลังดูถูก

สรุปดราม่า คลิปเก่า บรรยากาศมาคุ “นิโคลา” ลูกสะใภ้ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ครอบครัวสามี ตอกย้ำคำแถลงการณ์ “บรู๊คลิน” ตัดขาดพ่อแม่

ดูเหมือนว่าฉากหน้าครอบครัวสุขสันต์ของบ้าน “เบ็คแฮม” จะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ บรู๊คลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโตวัย 26 ปี ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดถึง 6 หน้ากระดาษผ่านอินสตาแกรม แฉพฤติกรรมของพ่อ เดวิด กับแม่ วิกตอเรีย ว่าพยายามทำลายชีวิตคู่ของเขากับภรรยา นิโคลา เพลต์ซ มาโดยตลอด จนล่าสุดชาวเน็ตตาดีขุดคลิปวิดีโอเก่าปี 2023 มาเป็นหลักฐานยืนยันว่ารอยร้าวนี้ลึกเกินเยียวยา

หลังจากบรู๊คลินปล่อยแถลงการณ์ตัดพ้อพ่อแม่ คลิปวิดีโอจากงานเปิดตัวสารคดี Netflix ของเดวิดที่ลอนดอนเมื่อปีก่อนก็ถูกนำมาแชร์ว่อนเน็ต ในคลิปเผยให้เห็นนิโคลายืนทำหน้านิ่งตึง ดูอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดขณะถ่ายรูปรวมครอบครัว

จังหวะหนึ่ง บรู๊คลินต้องเอื้อมมือไปดึงตัวภรรยาให้ขยับเข้ามาในเฟรม ก่อนที่เธอจะจำใจขยับตัวเข้าไปพร้อมส่งสายตาตึงเครียดใส่วิกตอเรียกับเดวิด คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “บรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก ดูไหล่ของวิกตอเรียสิ เย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็ง”

คำสารภาพจากลูกชาย ผมถูกพ่อแม่บงการมาทั้งชีวิต

สำหรับคนที่ไม่เคยติดตามข่าวนี้มาก่อน รอยร้าวเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่งานแต่งงานของทั้งคู่เมื่อเมษายน 2022 แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บรู๊คลินออกมาพูดหมดเปลือก เขาอ้างว่าพ่อแม่เห็นแก่ภาพลักษณ์ แบรนด์เบ็คแฮม มากกว่าความสุขของคนในครอบครัว

บรู๊คลินเล่าว่ามีครั้งหนึ่งนิโคลาขอให้วิกตอเรียช่วยโพสต์หาบ้านให้สุนัขที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ใน LA แต่แม่ปฏิเสธ

ดราม่าชุดแต่งงาน วิกตอเรียยกเลิกการตัดชุดเจ้าสาวให้นิโคลาในนาทีสุดท้าย บีบให้ฝ่ายหญิงต้องวิ่งหาชุดใหม่ ทั้งที่ตอนแรกตื่นเต้นมากที่จะได้ใส่แบรนด์แม่สามี

ในช่วงเต้นรำเปิดฟลอร์วันแต่งงาน โดนแม่ผัวแย่งซีน เวลาที่ควรเป็นช่วงของบ่าวสาว วิกตอเรียกลับเข้ามาเต้นกับลูกชายแทน บรู๊คลินระบุว่าแม่ “เต้นกับผมในลักษณะที่ไม่เหมาะสม” จนเขารู้สึกอับอาย อึดอัดที่สุดในชีวิต

พ่อแม่พยายามบีบให้เขาเซ็นสัญญาเรื่องสิทธิชื่อเสียงก่อนวันแต่งงาน เอาผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นข้อต่อรอง เห็นแก่เรื่องเงินมากกว่าความรู้สึก

คืนก่อนแต่งงาน คนในครอบครัวพูดดูถูกใส่เขาว่านิโคลา “ไม่ใช่สายเลือด ไม่ใช่คนในครอบครัว” หนักกว่านั้นแม่ยังด่าเขาว่า “ชั่วร้าย” เพียงเพราะเขาจัดที่นั่งให้พี่เลี้ยงและคุณยายของนิโคลา (ซึ่งเป็นหม้ายทั้งคู่) นั่งโต๊ะเดียวกัน

ฟางเส้นสุดท้าย จนบรู๊กลินต้องตัดขาดพ่อแม่

บรู๊คลินเล่าว่าเขาพยายามปรับความเข้าใจ บินไปลอนดอนเพื่อร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ 50 ปีของเดวิด แต่พ่อกลับปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าพบตลอด 1 สัปดาห์ที่รอเก้อในโรงแรม เดวิดยื่นคำขาดว่าจะยอมเจอหน้าก็ต่อเมื่อเป็นงานปาร์ตี้ใหญ่ที่มีแขกเหรื่อและกล้องจับภาพ หรือมีข้อแม้ว่า “ต้องไม่พานิโคลามาด้วย” ซึ่งบรู๊คลินมองว่าเป็นการตบหน้าภรรยาเขาอย่างจัง

สื่อดังอย่าง Daily Mail รายงานเสริมว่า ความสัมพันธ์ของบ้านเบ็คแฮมเข้าขั้นวิกฤตถึงขนาดที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา บรู๊คลินยื่นคำขาดให้พ่อแม่ติดต่อเขาผ่านทนายความเท่านั้น ไม่มีการคุยส่วนตัว

บรู๊คลินทิ้งท้ายในแถลงการณ์ว่า ตั้งแต่เขาถอยห่างจากครอบครัว อาการวิตกกังวลที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตก็หายไป เขาตื่นมาพร้อมความสุขและความสงบใจ ยืนยันว่าไม่ได้ถูกภรรยาบงการอย่างที่ข่าวลือว่า แต่เป็นการตัดสินใจลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวใหม่ของเขาอย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กต.ไทย ยอมรับไม่ได้ สื่อเขมรเผยแพร่เนื้อหาพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์

19 วินาที ที่แล้ว
ขุดคลิปแฉ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ลูกสะใภ้ แย่งซีน หน้ากล้องทำดี หลับหลังดูถูก บันเทิง

ขุดคลิปแฉ วิกตอเรีย เบ็คแฮม หน้าตึงใส่ลูกสะใภ้ แย่งซีน หน้ากล้องทำดี หลับหลังดูถูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 21 1 69 ดูดวง

3 ราศี งานล้นมือจนแทบไม่ได้นอน แต่ผลงานเข้าตาเจ้านาย เหนื่อยวันนี้สบายสิ้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรปเปอร์สาวญี่ปุ่น RINOA เผยเหตุผล เข้าวงการ AV เพราะ “เซ็กซ์จัดจนทนไม่ไหว”

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักบราซิลช็อก อยู่กินกันมา 19 ปี มีลูกด้วยกัน เพิ่งรู้ว่าความจริงเป็น “พี่น้องท้องเดียวกัน”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย ข่าวอาชญากรรม

พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 26 เสพติดกิน หนอน-แมลงสาบเป็น ๆ ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก หนุ่มติดใจกินแมลงสาบ-หนอน วันละ 100 ตัว อร่อยเหมือนขนม อันตรายถึงชีวิต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง บันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS ข่าว

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง บันเทิง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจงแล้ว ชาล็อตแอดมิทด่วนตัดพ้อพิษความเครียด ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผดส.สุดทน รถทัวร์เจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 18:06 น.
72
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กต.ไทย ยอมรับไม่ได้ สื่อเขมรเผยแพร่เนื้อหาพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 21 1 69

3 ราศี งานล้นมือจนแทบไม่ได้นอน แต่ผลงานเข้าตาเจ้านาย เหนื่อยวันนี้สบายสิ้นปี

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

คู่รักบราซิลช็อก อยู่กินกันมา 19 ปี มีลูกด้วยกัน เพิ่งรู้ว่าความจริงเป็น “พี่น้องท้องเดียวกัน”

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย

พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button