ชื่นมื่น “เดวิด เบ็คแฮม” เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับยศ “เซอร์” อย่างเป็นทางการ
“เดวิด เบ็คเแฮม” อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “อัศวิน” จากพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พร้อมคำนำหน้า “เซอร์” อย่างเป็นทางการ
เมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พฤศจิกายน) เดวิด เบ็คแฮม (David Beckham) อดีตซูเปอร์สตาร์นักฟุตบอลชาวอังกฤษ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “อัศวิน” (Knighted) จากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในพิธีที่จัดขึ้นที่ปราสาทวินด์เซอร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยตัวของเบ็คแฮมระบุว่านี่คือ “ช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจที่สุด” ในชีวิตของเขา
อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษได้รับเกียรติครั้งนี้จากคุณงามความดีที่เขามอบให้แก่วงการกีฬาและงานการกุศล โดยในพิธีเดียวกันนี้ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย เช่น คาซูโอะ อิชิกุโระ นักเขียนและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอังกฤษ-ญี่ปุ่น และ อีเลน เพจ ดาราดังแห่งเวสต์เอนด์และบรอดเวย์
เบ็คแฮมกล่าวหลังเสร็จสิ้นพิธีว่า “ชัดเจนว่าผมโชคดีมากในอาชีพที่คว้าชัยชนะและทำสิ่งต่างๆ มามากมาย แต่การได้รับเกียรติเช่นนี้ ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ ‘อัศวิน’ นั้น เกินกว่าที่ผมเคยคิดว่าจะได้รับเสียอีก”
“พูดตามตรง เด็กหนุ่มจากอีสต์เอนด์ของลอนดอน ที่เกิดในเลย์ตันสโตน ได้มายืนอยู่ที่ปราสาทวินด์เซอร์ และได้รับเกียรติจากพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นที่เคารพที่สุดในโลก – นี่เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มาก”
เบ็คแฮมเข้าร่วมพิธีพร้อมกับ วิกตอเรีย ภรรยาของเขา ผู้ออกแบบชุดสูทที่เขาใส่เข้ารับรางวัลด้วย โดยตัวอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รายนี้ได้กล่าวว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประทับใจมากกับชุดสูทที่เขาใส่
เกียรติยศในครั้งนี้เกิดขึ้นกว่าสองทศวรรษหลังจากที่เบ็คแฮม วัย 50 ปี เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Officer of the Order of the British Empire (OBE) จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มาแล้ว
สำหรับ เซอร์ เดวิด เบ็คแฮม ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษถึง 115 นัด และคว้าแชมป์ลีกใน 4 ประเทศที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะแขวนสตั๊ดในปี 2013 นอกจากนี้เขายังเป็นทูตสันถวไมตรีของ UNICEF และในปี 2015 ได้ก่อตั้งกองทุน “7″ ซึ่งตั้งชื่อตามหมายเลขเสื้อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยง
เขากลับเข้าสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งในปี 2018 เมื่อเขาได้รับแฟรนไชส์ Major League Soccer (MLS) ในเมืองไมอามี และก่อตั้งสโมสร อินเตอร์ ไมอามี (Inter Miami) ขึ้นมา
อ้างอิง : CNN
