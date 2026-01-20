ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:21 น.
52
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร "เนติบัณฑิต สมัยที่ 77" ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

ด่วน! ประกาศเลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด ย้ำวันซ้อมใหญ่ยังคงเดิม 24 ม.ค.นี้

20 มกราคม 2569 เนติบัณฑิตยสภา ประกาศ แจ้งไปยังเนติบัณฑิต สมัยที่ 77 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร เลื่อนพิธี จากกำหนดการเดิมที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 ออกไปก่อนโดย ไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการวันที่ชัดเจนใหม่แล้ว ทางเนติบัณฑิตยสภาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมพิธีต้องระมัดระวังความเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันว่า กำหนดวันซ้อมใหญ่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ เนติบัณฑิตยสภา นั้น “ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม” ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ขอให้เนติบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารและการประกาศจากทางเนติบัณฑิตยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญในการเข้าร่วมพิธี

ด่วน! ประกาศเลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด ย้ำวันซ้อมใหญ่ยังคงเดิม 24 ม.ค.นี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

7 นาที ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

24 นาที ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

30 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

33 นาที ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569 Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ทะลุ 70,000 บาท ทำให้ทองรูปพรรณขายออกที่ 70,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ ทะลุ 70,000 รูปพรรณ ขายออก 70,100 บาท ทองแท่งเฉียด 7 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายสงสัย! หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้? บันเทิง

เปลี่ยนลุค “หนุ่ม กรรชัย” เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 6 ผู้สมัคร สส. สิงห์บุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรขึ้นบ้านนานะปฏิเสธทุกข้อหา อ้างดาราสาวคว้ามีดไล่แทง ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นเปิดชื่อ 10 สส. สแกมเมอร์ “ไชยชนก” แย้มพรรคเดียวกันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม “คชโยธี” แกนนำรักชาติ ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:21 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button