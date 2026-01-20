ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม
20 มกราคม 2569 เนติบัณฑิตยสภา ประกาศ แจ้งไปยังเนติบัณฑิต สมัยที่ 77 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร เลื่อนพิธี จากกำหนดการเดิมที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 ออกไปก่อนโดย ไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการวันที่ชัดเจนใหม่แล้ว ทางเนติบัณฑิตยสภาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมพิธีต้องระมัดระวังความเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันว่า กำหนดวันซ้อมใหญ่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ เนติบัณฑิตยสภา นั้น “ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม” ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ขอให้เนติบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารและการประกาศจากทางเนติบัณฑิตยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญในการเข้าร่วมพิธี
