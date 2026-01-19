ข่าว

ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:24 น.
76
เจ๊เอ๋ห้ามติดป้ายหาเสียง

“เจ๊เอ๋ งอแง” เจ้าหนี้สายโหดฟาดเดือดพรรคการเมือง ประกาศลั่นในฐานะประธานชุชมชน สั่งห้ามผู้สมัคร ส.ส. เข้าพื้นที่-งดติดป้ายหาเสียงเด็ดขาด ชี้ตอนเดือดร้อนเข้าถึงยาก แต่ตอนหาเสียงบุกรุกถึงหน้าส้วม พร้อมตอกกลับชาวเน็ตอย่า “สะระแน” ยันไม่ได้หิวแสง ออกโรงโวยลั่นเหตุทำเพื่อชาวบ้านที่ไร้การเหลียวแล

วันนี้ (19 ม.ค.) นางสาวณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์” อายุ 47 ปี หรือ “เจ๊เอ๋ เจ้าหนี้สายโหด” โพสต์ข้อความชุดนวนดราม่าเกรียวกราว เมื่อหย่อนเนื้อหาฝากไปถึง ส.ส. ในพื้นที่ “งดติดป้ายหาเสียงในชุมชน” หากไม่เข้าคุยเพื่อรับฟังปัญหาจริง

เจ๊เอ๋ชี้แจงผ่านโซเชียลว่า บรรดานักการเมืองตอนหาเสียงก็ทำเป็นเข้าถึงทุกที่ แต่พอชาวบ้านเดือดร้อนกลับปัดความรับผิดชอบ มาเพื่อขอคะแนนและซื้อเสียงผ่านหัวคะแนน ไม่เคยใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ยืนยันชุมชนต้องการให้ผู้สมัครมาพูดคุย ตกลงแนวทางการทำงานให้ชัดเจนก่อน ไม่ใช่แค่มาแปะป้ายแล้วหายไป

ต่อมาพบว่า หลายคนพากันวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้อย่างมาก โดยมองว่า ไม่สามารถห้ามคนที่จะเข้ามาติดป้ายได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ ทำให้เวลาไม่นาน “เจ๊เอ๋” ตัดสินใจโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 2 นาที ชี้แจงด้วยอารมณ์ดุเดือดอีกคำรบ โดยยืนกรานว่า ตนไม่ได้หิวแสง แต่ทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาวบ้าน หลังถูกทอดทิ้งมานาน ไร้การดูแลทั้งเรื่องไฟฟ้าและถนน และ ฝากถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าว่า “อยากได้แสง” ให้หยุดวิจารณ์แบบไม่รู้ความจริง หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่เข้าใจความลำบากที่แท้จริงไม่ควรเข้ามาแทรกแซง

ภาพจาก Facebook @เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี
ภาพจาก Facebook @เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี

ขณะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจท่านเปา ไม่รอช้า เปิดมุมมองผ่านสื่ออนไลน์อีกโขยงใหญ่ ไล่ตั้งแต่ขุดชุดคำถามแรกไปยังอีกฝ่ายว่า ชุมชนนี้เป็นของคุณคนเดียวหรือยังไง? จึงออกมาโพสต์ว่าไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทุกพรรคมาติดป้ายหาเสียงในชุมชน โดยอ้างว่าตนเองเป็นประธานชุมชน

“อ่านแล้วสะดุดใจ…อ่านแล้วเอ๊ะ ! กับตรรกะบ้งๆ เพราะสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ใช่แค่ ห้ามติดป้าย แต่มันคือการปิดกั้นสิทธิ์และการรับรู้ข้อมูลของคนทั้งชุมชน ชุมชน คือพื้นที่สาธารณะของทุกคน ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของใครคนหนึ่ง การเลือกตั้งคือสิทธิ์ของประชาชน ไม่ใช่สิทธิ์ของคนที่เสียงดังหรือแสงแรงมากที่สุด”

“แล้วคุณคือใคร…ถึงกล้าประกาศว่า ใครเข้าได้ ใครเข้าไม่ได้ และต้องมาขออนุญาตติดป้ายจากคุณ? โดยกฎหมายเลือกตั้งเขาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว หากป้ายใดติดแล้วสร้างความเดือดร้อน, ตั้งวางกีดขวางหรือผิดหลักเกณฑ์ ประชาชนก็สามารถร้องเรียนและให้หน่วยงานตรวจสอบได้”

“ไม่ใช่ให้คนบางคนตั้งตัวเป็นเจ้าของชุมชนแล้วใช้อำนาจ ใช้ความคิดส่วนตัว มาตั้งกฎเกณฑ์เอาตามอำเภอใจ ซึ่งการหาเสียงและการติดป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ สามารถทำได้โดยสุจริต แต่การกีดกันการหาเสียง ต่างหาก…ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย”

ถึงตรงนี้ พอกระแสเริ่มถูกแชร์ถูกส่งต่อและใส่คอมเมนต์เผ็ดร้อนกันไม่ยั้งนิ้วมือ ล่าสุด เจ๊เอ๋ โพสต์เตือนไปยังกลุ่มที่นำตนไปแขวนบนออนไลน์ชัดเจนจะไม่ปล่อยไว้ “เอาไปโพสเอาไปแขวนหายอดไลค์ดีๆ กันนะ ทุกวันนี้ต้องการรายได้ไปช่วยลูกๆกรูด้วย
เช็คเงินในกระเป๋าดีๆนะคร๊ะ”.

ภาพจาก Facebook @เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี
ภาพจาก Facebook @เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

9 นาที ที่แล้ว
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน บันเทิง

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

12 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

41 นาที ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ห้ามติดป้ายหาเสียง ข่าว

ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?

48 นาที ที่แล้ว
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

52 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม. ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่งโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท ข่าว

วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านจีนใช้ถ้วยสแตนเลส 2 ชั้นใส่น้ำมันเดือดจนระเบิด ข่าวต่างประเทศ

สยอง หญิงเทน้ำมันเดือดใส่สิ่งนี้ ระเบิดใส่หน้าเจ็บสาหัส เตือน 3 ภาชนะควรเลี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ ขายดีสต๊อกแน่น ข่าวดารา

เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ CEO สาว ขายดีสต๊อกแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบศพหญิงนอนพิงกำแพงเสียชีวิต กลางอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศึกสายเลือด! “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาว หวังติดคุก ไม่สนเงิน “พี่ชายคนโต” โดดป้อง ซัดกันนัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:24 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button