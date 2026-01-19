ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?
“เจ๊เอ๋ งอแง” เจ้าหนี้สายโหดฟาดเดือดพรรคการเมือง ประกาศลั่นในฐานะประธานชุชมชน สั่งห้ามผู้สมัคร ส.ส. เข้าพื้นที่-งดติดป้ายหาเสียงเด็ดขาด ชี้ตอนเดือดร้อนเข้าถึงยาก แต่ตอนหาเสียงบุกรุกถึงหน้าส้วม พร้อมตอกกลับชาวเน็ตอย่า “สะระแน” ยันไม่ได้หิวแสง ออกโรงโวยลั่นเหตุทำเพื่อชาวบ้านที่ไร้การเหลียวแล
วันนี้ (19 ม.ค.) นางสาวณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์” อายุ 47 ปี หรือ “เจ๊เอ๋ เจ้าหนี้สายโหด” โพสต์ข้อความชุดนวนดราม่าเกรียวกราว เมื่อหย่อนเนื้อหาฝากไปถึง ส.ส. ในพื้นที่ “งดติดป้ายหาเสียงในชุมชน” หากไม่เข้าคุยเพื่อรับฟังปัญหาจริง
เจ๊เอ๋ชี้แจงผ่านโซเชียลว่า บรรดานักการเมืองตอนหาเสียงก็ทำเป็นเข้าถึงทุกที่ แต่พอชาวบ้านเดือดร้อนกลับปัดความรับผิดชอบ มาเพื่อขอคะแนนและซื้อเสียงผ่านหัวคะแนน ไม่เคยใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ยืนยันชุมชนต้องการให้ผู้สมัครมาพูดคุย ตกลงแนวทางการทำงานให้ชัดเจนก่อน ไม่ใช่แค่มาแปะป้ายแล้วหายไป
ต่อมาพบว่า หลายคนพากันวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้อย่างมาก โดยมองว่า ไม่สามารถห้ามคนที่จะเข้ามาติดป้ายได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ ทำให้เวลาไม่นาน “เจ๊เอ๋” ตัดสินใจโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 2 นาที ชี้แจงด้วยอารมณ์ดุเดือดอีกคำรบ โดยยืนกรานว่า ตนไม่ได้หิวแสง แต่ทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาวบ้าน หลังถูกทอดทิ้งมานาน ไร้การดูแลทั้งเรื่องไฟฟ้าและถนน และ ฝากถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าว่า “อยากได้แสง” ให้หยุดวิจารณ์แบบไม่รู้ความจริง หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่เข้าใจความลำบากที่แท้จริงไม่ควรเข้ามาแทรกแซง
ขณะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจท่านเปา ไม่รอช้า เปิดมุมมองผ่านสื่ออนไลน์อีกโขยงใหญ่ ไล่ตั้งแต่ขุดชุดคำถามแรกไปยังอีกฝ่ายว่า ชุมชนนี้เป็นของคุณคนเดียวหรือยังไง? จึงออกมาโพสต์ว่าไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทุกพรรคมาติดป้ายหาเสียงในชุมชน โดยอ้างว่าตนเองเป็นประธานชุมชน
“อ่านแล้วสะดุดใจ…อ่านแล้วเอ๊ะ ! กับตรรกะบ้งๆ เพราะสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ใช่แค่ ห้ามติดป้าย แต่มันคือการปิดกั้นสิทธิ์และการรับรู้ข้อมูลของคนทั้งชุมชน ชุมชน คือพื้นที่สาธารณะของทุกคน ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของใครคนหนึ่ง การเลือกตั้งคือสิทธิ์ของประชาชน ไม่ใช่สิทธิ์ของคนที่เสียงดังหรือแสงแรงมากที่สุด”
“แล้วคุณคือใคร…ถึงกล้าประกาศว่า ใครเข้าได้ ใครเข้าไม่ได้ และต้องมาขออนุญาตติดป้ายจากคุณ? โดยกฎหมายเลือกตั้งเขาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว หากป้ายใดติดแล้วสร้างความเดือดร้อน, ตั้งวางกีดขวางหรือผิดหลักเกณฑ์ ประชาชนก็สามารถร้องเรียนและให้หน่วยงานตรวจสอบได้”
“ไม่ใช่ให้คนบางคนตั้งตัวเป็นเจ้าของชุมชนแล้วใช้อำนาจ ใช้ความคิดส่วนตัว มาตั้งกฎเกณฑ์เอาตามอำเภอใจ ซึ่งการหาเสียงและการติดป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ สามารถทำได้โดยสุจริต แต่การกีดกันการหาเสียง ต่างหาก…ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย”
ถึงตรงนี้ พอกระแสเริ่มถูกแชร์ถูกส่งต่อและใส่คอมเมนต์เผ็ดร้อนกันไม่ยั้งนิ้วมือ ล่าสุด เจ๊เอ๋ โพสต์เตือนไปยังกลุ่มที่นำตนไปแขวนบนออนไลน์ชัดเจนจะไม่ปล่อยไว้ “เอาไปโพสเอาไปแขวนหายอดไลค์ดีๆ กันนะ ทุกวันนี้ต้องการรายได้ไปช่วยลูกๆกรูด้วย
เช็คเงินในกระเป๋าดีๆนะคร๊ะ”.
