“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่
“เจ๊เอ๋ แหกปาก” ของขึ้น อัดคลิปด่ายับคนปล่อยข่าวปลอม “ตายเพราะระเบิด” สุดท้ายพบแก๊งเว็บพนันปั่นกระแส หวังหลอกคนแอดไลน์
กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อนางณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ เจ๊เอ๋ ต้องออกมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจง หลังจากที่มีคนทำคลิปตัดต่อโพสต์ลงใน TikTok ว่า “เจ๊เอ๋ แหกปาก ทนบาดพิษไม่ไหว หลังจากโดนสะเก็ดระเบิด”
นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า “สามีเจ๊เอ๋ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า เจ๊เอ๋เสียชีวิตแล้ว โดนลูกหลวงจากสะเก็ดระเบิด ระหว่างทำอาหารให้ผู้อพยพที่ชายแดน สามาเจ๊เอ๋ ยังบอกว่า ทุนที่เจ๊เอ๋มีอยู่จะขอสานต่อช่วยชาวบ้านต่อไป”
จากคลิปดังกล่าวทำให้มีผู้ชมบางส่วนหลงเชื่อว่า เจ๊เอ๋ นั้นเสียชีวิตแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไปในช่องคอมเมนต์ กลับพบว่ามีการแปะไอดีไลน์ชักชวนให้คนกดเข้าไปสมัครเว็บพนันออนไลน์ แฝงตัวเนียนมากับข่าวเศร้าเพื่อหวังผลประโยชน์
หลังจากนั้น เจ๊เอ๋ ได้ออกมาโพสต์คลิปฟาดกลับคนปล่อยข่าวเท็จว่า “อี… อีน้ำหวาน เอากูไปลงทำคลิป ตัดต่อ นู่นี่นั่นว่ากูเสียชีวิตแล้ว แหม อีจัญ… แม่…อะสิเสียชีวิตแล้วเนอะ คือคิดดีไม่ได้เลย ต้องการยอดไลก์ แค่ยอดไลก์ สถานการณ์เป็นอย่างนี้ อีช้างเขย่ง แม่…นี่สงสัยจะขย่มกันผิดท่ากับพ่อ…ออกมา สมองมึงเลยเป็นแค่นี้นะอีน้ำหวาน กูยังมีชีวิตดีอยู่ค่ะ นะคะ ขอบคุณ FC ทุกคนด้วยที่เป็นห่วง ไม่เป็นอะไร”
