เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25
เจนนี่ BLACKPINK ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5 เผยบันทึกความทรงจำย้อนวัย 25 เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฝีมือช่างภาพดัง รายได้ทั้งหมดมอบการกุศล
ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ล้ำค่าและมีความหมายที่สุดสำหรับแฟนคลับ สำหรับ เจนนี่ (Jennie) สมาชิกวง BLACKPINK เปิดเผยตัวตนในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นผ่านนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกในชีวิต J2NNI5 เพื่อบันทึกความทรงจำช่วงวัย 25 ปี ของเธอ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 30 ปี (16 มกราคม)
เจนนี่ เปิดตัวนิทรรศการที่มีชื่อว่า JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’ ณ แกลเลอรี Youthquake ในเขตจงโน กรุงโซล จัดแสดงยาวไปจนถึงวันที่ 29 มกราคมนี้ งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการโชว์รูปถ่ายทั่วไป แต่เจนนี่ตั้งใจคัดสรรเศษเสี้ยวความทรงจำที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้ตั้งใจปรุงแต่ง เพื่อให้แฟน ๆ ได้สัมผัสตัวตนของเธออย่างลึกซึ้ง
ความน่าสนใจของนิทรรศการนี้ คือการรวบรวมภาพถ่ายของเจนนี่ในวัย 25 ปีที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ผ่านเลนส์ของช่างภาพชื่อดังระดับท็อปของเกาหลีใต้ 3 ท่าน ได้แก่ ฮงจางฮยอน, ชินซอนฮเย และ มกจุงวุค
นอกจากนี้ นักร้องสาวยังทุ่มเทลงมือดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนนิทรรศการ การผลิตโฟโต้บุ๊ก ไปจนถึงสินค้าที่ระลึก เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและมุมมองของเธอในช่วงเวลานั้นออกมาให้ชัดเจนที่สุด
รูปแบบงานจะไม่ได้เป็นเพียงการเดินดูรูปภาพ แต่ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงเรื่องราว โดยผู้ชมจะเดินชมไปทีละชั้น เพื่อสัมผัสช่วงเวลาที่จริงใจและเป็นธรรมชาติที่สุดของเธอ ก่อนจะปิดท้ายด้วยวิดีโอสัมภาษณ์เบื้องหลังที่สาวเจนนี่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของนิทรรศการนี้ด้วยตัวเอง
ควบคู่ไปกับนิทรรศการ เจนนี่ได้จัดทำโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษที่ผลิตขึ้นจำนวนจำกัดเพียง 3,000 เล่มทั่วโลก รวบรวมบันทึกชีวิต 1 ปี ของเจนนี่ในวัย 25 ปี มีจำนวนหน้าถึง 692 หน้า รวมภาพกว่า 50 คอนเซปต์ และมีภาพพิเศษที่ไม่ได้จัดแสดงในนิทรรศการ กัดสิทธิ์ซื้อได้เพียงคนละ 1 เล่มเท่านั้น โดยผู้ที่ซื้อล็อตแรกจะได้รับใบรับรองและที่คั่นหนังสือ
ทันทีที่เปิดจองบัตรเข้าชมล่วงหน้าเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา บัตรถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียง 40 นาที ส่วนการจองสิทธิ์ซื้อโฟโต้บุ๊กที่ร้านหนังสือ Daikanyama Tsutaya ก็ปิดรับจองภายใน 15 นาทีเช่นกัน
ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมนิทรรศการ JENNIE PHOTO EXHIBITION J2NNI5 จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลสานต่อความตั้งใจดีของเจนนี่ในการแบ่งปันคืนสู่สังคม
ข้อมูลจาก : mk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจนนี่ เฉลยแล้ว คนให้กุหลาบช่อโต ฉลองวัย 30 ที่แท้คือคนสำคัญของใจ
- ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง
- เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: