ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:06 น.
117
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี

เจนนี่ BLACKPINK ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5 เผยบันทึกความทรงจำย้อนวัย 25 เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฝีมือช่างภาพดัง รายได้ทั้งหมดมอบการกุศล

ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ล้ำค่าและมีความหมายที่สุดสำหรับแฟนคลับ สำหรับ เจนนี่ (Jennie) สมาชิกวง BLACKPINK เปิดเผยตัวตนในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นผ่านนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกในชีวิต J2NNI5 เพื่อบันทึกความทรงจำช่วงวัย 25 ปี ของเธอ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 30 ปี (16 มกราคม)

เจนนี่ เปิดตัวนิทรรศการที่มีชื่อว่า JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’ ณ แกลเลอรี Youthquake ในเขตจงโน กรุงโซล จัดแสดงยาวไปจนถึงวันที่ 29 มกราคมนี้ งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการโชว์รูปถ่ายทั่วไป แต่เจนนี่ตั้งใจคัดสรรเศษเสี้ยวความทรงจำที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้ตั้งใจปรุงแต่ง เพื่อให้แฟน ๆ ได้สัมผัสตัวตนของเธออย่างลึกซึ้ง

ความน่าสนใจของนิทรรศการนี้ คือการรวบรวมภาพถ่ายของเจนนี่ในวัย 25 ปีที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ผ่านเลนส์ของช่างภาพชื่อดังระดับท็อปของเกาหลีใต้ 3 ท่าน ได้แก่ ฮงจางฮยอน, ชินซอนฮเย และ มกจุงวุค

เจนนี่ ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5

นอกจากนี้ นักร้องสาวยังทุ่มเทลงมือดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนนิทรรศการ การผลิตโฟโต้บุ๊ก ไปจนถึงสินค้าที่ระลึก เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและมุมมองของเธอในช่วงเวลานั้นออกมาให้ชัดเจนที่สุด

รูปแบบงานจะไม่ได้เป็นเพียงการเดินดูรูปภาพ แต่ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงเรื่องราว โดยผู้ชมจะเดินชมไปทีละชั้น เพื่อสัมผัสช่วงเวลาที่จริงใจและเป็นธรรมชาติที่สุดของเธอ ก่อนจะปิดท้ายด้วยวิดีโอสัมภาษณ์เบื้องหลังที่สาวเจนนี่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของนิทรรศการนี้ด้วยตัวเอง

ควบคู่ไปกับนิทรรศการ เจนนี่ได้จัดทำโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษที่ผลิตขึ้นจำนวนจำกัดเพียง 3,000 เล่มทั่วโลก รวบรวมบันทึกชีวิต 1 ปี ของเจนนี่ในวัย 25 ปี มีจำนวนหน้าถึง 692 หน้า รวมภาพกว่า 50 คอนเซปต์ และมีภาพพิเศษที่ไม่ได้จัดแสดงในนิทรรศการ กัดสิทธิ์ซื้อได้เพียงคนละ 1 เล่มเท่านั้น โดยผู้ที่ซื้อล็อตแรกจะได้รับใบรับรองและที่คั่นหนังสือ

ทันทีที่เปิดจองบัตรเข้าชมล่วงหน้าเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา บัตรถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียง 40 นาที ส่วนการจองสิทธิ์ซื้อโฟโต้บุ๊กที่ร้านหนังสือ Daikanyama Tsutaya ก็ปิดรับจองภายใน 15 นาทีเช่นกัน

ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมนิทรรศการ JENNIE PHOTO EXHIBITION J2NNI5 จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลสานต่อความตั้งใจดีของเจนนี่ในการแบ่งปันคืนสู่สังคม

เจนนี่ BLACKPINK จัดนิทรรศการภาพถ่าย J2NNI5

เจนนี่ ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5-2
ภาพจาก Instagram : hongjanghyun
เจนนี่ ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5-1
ภาพจาก Instagram : hongjanghyun
เจนนี่ ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5-3
ภาพจาก Instagram : hongjanghyun
เจนนี่ ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5-4
ภาพจาก Instagram : hongjanghyun
เจนนี่ ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี เปิดนิทรรศการ J2NNI5-5
ภาพจาก : jenn.ie

เจนนี่ BLACKPINK

เจนนี่ BLACKPINK-2

เจนนีในนิทรรศการ J2NNI5
ภาพจาก Instagram : jennierubyjane
เจนนีในนิทรรศการ J2NNI5
ภาพจาก Instagram : jennierubyjane

ข้อมูลจาก : mk

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

10 นาที ที่แล้ว
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน บันเทิง

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

13 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

42 นาที ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ห้ามติดป้ายหาเสียง ข่าว

ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?

49 นาที ที่แล้ว
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม. ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่งโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท ข่าว

วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านจีนใช้ถ้วยสแตนเลส 2 ชั้นใส่น้ำมันเดือดจนระเบิด ข่าวต่างประเทศ

สยอง หญิงเทน้ำมันเดือดใส่สิ่งนี้ ระเบิดใส่หน้าเจ็บสาหัส เตือน 3 ภาชนะควรเลี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ ขายดีสต๊อกแน่น ข่าวดารา

เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ CEO สาว ขายดีสต๊อกแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบศพหญิงนอนพิงกำแพงเสียชีวิต กลางอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศึกสายเลือด! “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาว หวังติดคุก ไม่สนเงิน “พี่ชายคนโต” โดดป้อง ซัดกันนัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:06 น.
117
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button