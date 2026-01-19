ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่
กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่ หลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะลงมาปกคลุมที่ไทย
อย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันหนาว หลังจากที่เพจเฟซบุ๊กกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความระบุว่า “21-25 ม.ค.69 รับอากาศเย็นระลอกใหม่ เย็นลง2-4องศา”
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กรมอุตุฯกล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 20 – 25 ม.ค. 69 ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นถึงหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 19 – 20 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ม.ค. 69 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นปานกลาง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
