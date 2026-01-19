ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 11:58 น.
51
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์

รวบแล้ว 4 ผู้ต้องหา แก๊งสังหารโหดหัวหน้าวง “ร้ายกาจแบนด์” สารภาพ วางแผนดักเคลียร์ใจ แต่จบด้วยเหตุสลด ล่าสุดมือลั่นไกยังหนีกบดาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 พ.ต.อ.พัฒนากร สูงนารถ ผกก.สภ.ด่านขุนทด พร้อมด้วยชุดสืบสวนจังหวัดนครราชสีมา แถลงผลความคืบหน้าติดตามตัวกลุมคนร้ายที่ก่อเหตุสังหารโหด นายพิเชษฐ์ อายุ 47 ปี นักดนตรีและหัวหน้าวงดนตรีชื่อดัง “ร้ายกาจแบนด์” บนถนนสายด่านขุนทด-เทพารักษ์ โดยกู้ภัยฮุก 31 ปริสุทโธ จุดอำเภอด่านขุนทดและตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 04.45 น.ของวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุด ตำรวจสามารถรวบตัวผู้ต้องหาร่วมขบวนการได้แล้ว 4 ราย โดยกลุ่มผู้ต้องหาเปิดปากรับสารภาพว่า มีการเตรียมการเพื่อดักรอพบผู้ตายในเส้นทางกลับบ้านจริง ส่วนปมบาดหมางอ้างว่า ต้องการไปพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาความแค้นที่สะสมมานายืนยันว่าต้องการเคลียร์ใจ แต่สถานการณ์บานปลายจนมือปืนในกลุ่มตัดสินใจลั่นไกสังหารด้วยตัวเอง

แม้จะรวบตัวผู้ร่วมทีมได้เกือบยกแก๊ง แต่ตัวละครสำคัญอย่าง “มือปืน” ผู้ลั่นไกสังหารยังคงหลบหนี

อย่างไรก็ดีล่าสุดตำรวจได้ยื่นขออนุมัติศาลจังหวัดสีคิ้วออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเวลา 13.00 น. วันนี้ (19 ม.ค) พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา จะลงพื้นที่แถลงความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเอง

ก่อหน้านี้สอบสวนภรรยาผู้เสียชีวิต ให้การกับตำรวจเบื้องต้นว่า ปกติสามีจะออกไปเล่นดนตรีที่ร้านอาหารหลายแห่งในตัวอำเภอด่านขุนทดตั้งแต่หัวค่ำจะกลับถึงบ้านประมาณ ตี 2 ถึงตี 3 ของทุกวัน แต่วันเกิดเหตุจนตี 4 แล้วก็ยังไม่เห็นสามีกลับมาบ้านโทรตามก็ไม่รับสาย จนมีญาติโทรศัพท์มาแจ้งว่าสามีถูกยิงตายจึงรีบรุดมาดูที่เกิดเหตุ ที่ผ่านมาสามีจะเล่าให้ฟังว่ามีเหตุขัดแย้งกับวงดนตรีอีกวง สาเหตุเกิดจาก สามีถูกกล่าวหาว่าไปแย่งงานเขา ส่วนความขัดแย้งเรื่องอื่น ๆ สามีไม่เคยเล่า.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ fm91bkk
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

