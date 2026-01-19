ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว
ตำรวจฝากขัง หัวหน้า รปภ. โรงแรมหรูภูเก็ต ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจมิรินด้า ไร้คนยื่นประกันตัว เจ้าตัวให้การสารภาพทุกข้อหา
จากกรณีที่ ดีเจมิรินด้า ดีเจสาว เข้าไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต แต่กลับมีชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องเข้ามา แต่ติดสลักล็อกประตู สร้างความหวาดกลัวให้ดีเจสาวคนดังกล่าว และกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งล่าสุดตำรวจสามารถคุมตัวหัวหน้ารักษาความปลอดภัยได้แล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่คุมตัวหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของโรงแรม ที่ก่อเหตุดังกล่าว เดินทางไปยังศาลจังหวัดภูเก็ต ตามที่พนักงานสอบสวนนัดหมายเอาไว้
ผลการพิจารณาคดี เจ้าตัวให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาที่ถูกดำเนินคดีในข้อหา “พยายามบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน” โดยเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 48 วัน รวม 4 ผัด โดยไม่มีใครได้ทำเรื่องขอยื่นประกันตัวแต่อย่างใด
