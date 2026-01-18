ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

เผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 11:56 น.
76
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจ ท่านเปา แฉยับ! ประสบการณ์สยองเที่ยวปีใหม่ ไกด์ไม่บินด้วย-ตั๋วทิพย์-โรงแรมไม่จ่ายเงิน ลูกทัวร์ตกเครื่องวุ่นวาย จบศึกลากกระเป๋าแจ้งความเอาผิดบริษัท

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวร้องทุกข์จากลูกเพจ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 16 คน (ประกอบด้วยเด็กเล็ก เด็กโต และผู้สูงอายุ) ที่หวังจะพาครอบครัวไปฉลองปีใหม่ที่ประเทศจีน โดยทุ่มเงินซื้อทัวร์รวมเกือบ 700,000 บาท แต่สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นความเสียหายและความวุ่นวายชนิดที่เรียกว่า “ทริปนรก” ตลอดการเดินทาง

จุดเริ่มต้นฝันร้าย ตั๋วทิพย์-ไกด์เทกระจาด

ความวุ่นวายเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนบิน เมื่อบริษัททัวร์อ้างว่าเกิดข้อผิดพลาดเรื่องตั๋วเครื่องบิน และบีบให้ลูกทัวร์ต้อง “สำรองจ่ายค่าตั๋วขาไปเอง” รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท โดยรับปากว่าจะคืนเงินภายใน 3 วัน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไร้วี่แวว

ซ้ำร้ายเมื่อถึงวันเดินทาง สมาชิกทั้ง 16 คนถูกจับแยกบินคนละไฟลต์ และเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ไกด์ที่รับปากว่าจะดูแลคณะกลับโทรมาแจ้งว่า “ไม่ได้เดินทางไปด้วย” เนื่องจากบริษัททัวร์ไม่ได้จองตั๋วให้ ปล่อยให้ทั้งกรุ๊ปต้องผจญภัยกันเองตามยถากรรม

ลูกทัวร์ต้องสำรองจ่ายตั๋วเครื่องบิน 200,000 บาท หลังไกด์ไม่ไปด้วย
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ตกเครื่อง-ไร้ที่นอน-เจ็บตัวไร้คนแล

เมื่อเดินทางไปถึงประเทศจีน ความโกลาหลยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากตารางการบินที่ทัวร์จัดให้มีเวลาต่อเครื่องเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้ทั้งคณะ “ตกเครื่องที่ปักกิ่ง” ต้องวิ่งวุ่นหากระเป๋าและควักเงินซื้อตั๋วใหม่เพื่อไปฮาร์บินกันเอง

ความเจ็บปวดยังไม่จบแค่นั้น เมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลับพบว่าบริษัททัวร์มีการจองไว้แต่ “ไม่จ่ายเงิน” ทำให้ลูกทัวร์เข้าพื้นที่ไม่ได้ หรือไปถึงโรงแรมแล้วไม่มีห้องพัก ต้องรอจนดึกดื่นกว่าจะแก้ปัญหาได้

เหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุด คือกรณีสมาชิกในกรุ๊ปเกิดอุบัติเหตุถูกกระเบื้องบาดเท้าเลือดไหลอาบ แต่ทางทัวร์กลับไม่มีการช่วยเหลือหรือเตรียมชุดปฐมพยาบาลใดๆ ให้ ลูกทัวร์ต้องช่วยเหลือกันเองโดยการนำ “แผ่นผ้าอนามัย” มากดซับบาดแผลเพื่อห้ามเลือด

เหตุการณ์ตกเครื่องที่ปักกิ่ง ทำให้ลูกทัวร์วุ่นวายหากระเป๋า
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ขากลับสุดวิบาก-เดินหน้าแจ้งความ

แม้กระทั่งวันกลับ ทัวร์ก็ยังไม่มีตั๋วขากลับเตรียมไว้ให้ ลูกทัวร์ต้องคอยทวงถามรายวัน จนสุดท้ายได้เดินทางกลับโดยถูกแยกเป็น 2 ชุด บางคนต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง 29 ชั่วโมงกว่าจะถึงไทย

จากทริปพักผ่อนที่วาดฝันไว้ กลายเป็นความเครียดสะสมและความเสียหายทั้งทรัพย์สินและจิตใจ เงินสำรองจ่ายกว่า 2 แสนบาทก็ยังไม่ได้คืน ล่าสุดทางครอบครัวและคณะผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานเข้า แจ้งความดำเนินคดี กับบริษัททัวร์ดังกล่าวแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเตือนภัยสังคมให้ตรวจสอบบริษัททัวร์ให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อบริการ

