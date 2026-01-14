ข่าวดาราบันเทิง

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น “ก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องกิน”

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:43 น.
ชัดเจน! พิมรี่พาย ซัดกลับคนดราม่า “ไก่ต้มน้ำปลา” ขายราคาแพงเกิน ลั่น “แพงก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องกิน ไม่เป็นไร”

กลับมาเป็นทอคออฟเดอะทาวน์อีกครั้งสำหรับสินค้าตราแม่อีพิม จากแม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอ็นเซอร์คนดังอย่าง พิมรี่พาย ที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะนำเอา “ไก่ต้มน้ำปลา” ในตำนานกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดสต็อคไปนานเกือบปี โดย พิมรี่พาย ได้ขึ้นไลฟ์เปิดตัวต้อนรับการกลับมาของ “ไก่ต้มน้ำปลา” เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ในราคาตัวละ 333 บาท น้ำหนัก 600 กรัม

ทว่าขึ้นชื่อว่า พิมรี่พาย แน่นอนว่าเธอคงจะหนีไม่พ้นกระแสดราม่า หลังจากเปิดตัวต้อนรับ ไก่ต้มน้ำปลา ตราแม่อีพิม ก็เกิดดราม่าขึ้นมาในทันที โดยมีชาวเน็ตบางส่วนที่ได้รับชมไลฟ์วันนั้นบอกว่าไก่ต้มน้ำปลาพิมรี่พายขายแพงมาก ทำเอา พิมรี่พาย ตอกกลับดราม่าในทันที ว่า

“คือไม่กินก็ได้นะคะถ้ามันแพง พิมขออนุญาตนะคะ คือไม่กินก็ได้ถ้ามันแพง ถ้ามันเค็มไม่กินก็ได้ ลิ้นใครลิ้นมันวิพากษ์วิจารณ์ได้เลย แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้ ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ”

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น &quot;ไม่ต้องซื้อไม่ต้องกิน&quot;-2

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น &quot;ไม่ต้องซื้อไม่ต้องกิน&quot;-1

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น &quot;ไม่ต้องซื้อไม่ต้องกิน&quot;-3

@fristfong389

แพงไม่ต้องกิน เค็มไม่ต้องกิน #พิมรี่พาย #ไก่ต้มน้ําปลา #ไก่ต้มน้ําปลาพิมรี่พาย

♬ เสียงต้นฉบับ – เจ้าของกรดแดงครีมโสม (ตัวจริง) – เจ้าของกรดแดงครีมโสม (ตัวจริง)

อ้างอิงจาก : TikTok @fristfong389

