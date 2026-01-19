แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

สรรพากรเดินเครื่องเก็บภาษีปี 68 จ้องกลุ่ม “แม่ค้าออนไลน์-ฟรีแลนซ์” รายได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่น โชว์ผลงานดึงคนเข้าระบบ ยอดเก็บพุ่งนิวไฮ
ถึงฤดูกาลยื่นภาษีประจำปี ทุกคนต้องรู้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2568 โดยปีนี้กรมสรรพากรยังคงเปิดกว้างให้ผู้มีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ ยาวไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2569
อธิบดีกรมสรรพากรระบุชัดเจนว่า โจทย์ใหญ่ของกรมฯ ในปีนี้ คือการดึง “ผู้เสียภาษีหน้าใหม่” เข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ยิ่งกลุ่มคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งโฟกัสไปที่ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มขายสินค้าออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มต่างๆ
กลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ รับจ้างทั่วไป
กลุ่มที่ไม่ได้กินเงินเดือนประจำ หากใครมีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ และเสียภาษีให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตาม
จากการทำงานเชิงรุกเพื่อขยายฐานภาษีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566 – 2568) กรมสรรพากรพบสัญญาณบวกที่น่าสนใจ โดยมีคนหน้าใหม่ตบเท้าเข้ามาในระบบภาษีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเม็ดเงินภาษีก็เก็บได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้:
ปี 2566 มีผู้เสียภาษีรายใหม่ 137,089 ราย เก็บภาษีได้กว่า 2,410 ล้านบาท
ปี 2567 ผู้เสียภาษีรายใหม่ขยับขึ้นเป็น 140,133 ราย เก็บภาษีได้ 2,444 ล้านบาท
ปี 2568 (ล่าสุด) ตัวเลขพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ มีหน้าใหม่เข้าระบบถึง 170,841 ราย (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 22%) ส่งผลให้ยอดเก็บภาษีจากกลุ่มนี้กวาดไปได้ถึง 4,560 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 86.58%
แม้ภาพรวมคนยื่นภาษีทั้งประเทศจะยังอยู่ที่ระดับ 11-12 ล้านคน แต่ไส้ในสะท้อนว่า กรมฯ ประสบความสำเร็จในการดึงคนใหม่ๆ เข้ามาเฉลี่ยปีละนับแสนราย ซึ่งช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่จ่ายภาษีถูกต้องอยู่แล้ว และเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋ารัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ
รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน
วิธียื่นภาษีง่ายๆ ยื่นออนไลน์ได้ถึง 8 เม.ย.
สำหรับปีนี้ กรมสรรพากรแนะนำช่องทางการยื่นแบบฯ ที่สะดวกที่สุด
ยื่นออนไลน์: ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หมดเขต 8 เมษายน 2569 (แนะนำวิธีนี้ เพราะมีระบบ e-Filing และ D-My Tax ช่วยอำนวยความสะดวก)
ยื่นกระดาษ: ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้าน หมดเขต 31 มีนาคม 2569
สำหรับใครที่ยื่นขอคืนภาษี หากท่านเป็นผู้เสียภาษีเกรด A คือ ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้ว คาดว่าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีรวดเร็วภายใน 7 วัน
แต่หากใครที่กรมฯ ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อาจจะได้รับเงินคืนช้ากว่านั้น ซึ่งต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากกรมฯ จำเป็นต้องคัดกรองอย่างละเอียด เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพหรือการขอคืนภาษีที่เป็นเท็จด้วยเช่นกัน
