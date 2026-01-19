Holiday Inn ภูเก็ต สาขาหาดสุรินทร์ขอโทษ ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้พัก
Holiday Inn สาขาหาดสุรินทร์โพสต์แถลงขอโทษ ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้พัก และไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เตรียมทบทวนนโยบายความปลอดภัย
จากกรณีที่ ดีเจสาว เข้าไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต แต่กลับมีชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องเข้ามา แต่ติดสลักล็อกประตู สร้างความหวาดกลัวให้ดีเจสาวคนดังกล่าว และกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งล่าสุดตำรวจสามารถคุมตัวหัวหน้ารักษาความปลอดภัยได้แล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ทางโรงแรมขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก
โรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้ทางโรงแรมได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
พร้อมกันนี้ โรงแรมได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
โรงแรมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้เข้าพักอย่างสูงสุด”
