ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 09:43 น.
สลดรับปีใหม่ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง ดับอย่างน้อย 13 ศพ เจ็บเฉียดร้อย

เกิดเหตุระทึกขวัญส่งท้ายปีที่ประเทศเม็กซิโก รถไฟสายสำคัญ “Interoceanic Train” ซึ่งเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับอ่าวเม็กซิโก ประสบอุบัติเหตุตกราง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

กองทัพเรือเม็กซิโก (SEMAR) ผู้บริหารจัดการเดินรถไฟสายนี้ เปิดเผยว่า อุบัติเหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่เมือง Asunción Ixtaltepec รัฐโออาซากา (Oaxaca) บนเส้นทางรถไฟสาย Z ซึ่งวิ่งระหว่างเมือง Veracruz กับ Salina Cruz

รายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่บนขบวนรถประมาณ 250 คน กองทัพเรือได้ยืนยันตัวเลขความสูญเสียอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 98 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล 36 ราย

ประธานาธิบดีเม็กซิโก ได้ออกมาแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ยืนยันยอดผู้เสียชีวิต 13 ราย และระบุว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บ 98 รายนั้น มีผู้ที่มีอาการสาหัส 5 ราย

ผู้นำเม็กซิโกได้สั่งการด่วนให้เลขาธิการกองทัพเรือ และรองเลขาธิการด้านสิทธิมนุษยชน กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดูแลเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยตนเอง โดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกกระจายส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลในเขต Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán และ Ixtepec

สำหรับรถไฟ “Interoceanic Train” ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทร ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ ล่าสุด เออร์เนสตินา โกดอย (Ernestina Godoy) อัยการสูงสุดของเม็กซิโก ได้ประกาศเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางในครั้งนี้แล้ว

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 09:43 น.
