หวยลาววันนี้ 27 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันศุกร์ย้อนหลัง 3 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 14:36 น.
123

คอหวยเตรียมตัวเช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลาก 5/45 ถ่ายทอดสด 20.00 น. คืนนี้ ศุกร์ที่ 27 ก.พ. 69 ลุ้นรับทรัพย์ฉลองเงินเดือนออกก่อนหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์

ค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้ว! วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศช่วงสิ้นเดือนที่เงินเดือนเพิ่งออกเช่นนี้ คอหวยหลายคนย่อมไม่พลาดที่จะลุ้นโชคใหญ่กับ “สลากพัฒนา” หรือ หวยลาว เพื่อหวังรับทรัพย์ก้อนโตไปฉลองในช่วงวันหยุดพักผ่อนเสาร์-อาทิตย์

สำนักงานสลากพัฒนาเตรียมถ่ายทอดสดการออกรางวัลหวยลาวงวดประจำวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนและนักเสี่ยงโชคสามารถติดตามรอลุ้นผลรางวัลครบทุกหมวดหมู่ ทั้งรางวัลเลข 6 ตัว ไปจนถึงสลากพัฒนา 5/45 ได้พร้อมกันในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่นี่ ทันทีที่การถ่ายทอดสดเสร็จสิ้น

ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (27/2/69)

  • เลข 6 ตัว: รอผล
  • เลข 5 ตัว: รอผล
  • เลข 4 ตัว: รอผล
  • เลข 3 ตัว: รอผล
  • เลข 2 ตัว: รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล – รอผล – รอผล – รอผล – รอผล

ช่องทางถ่ายทอดสด หวยลาว 27 ก.พ. 69

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมบรรยากาศการหมุนวงล้อสด ๆ ถ่ายทอดสด หวยลาว 27 ก.พ. 69 สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

สถิติผลการออกรางวัลย้อนหลังปี 3 ปี (2566-2569) รวม 120 งวด

งวดวันที่ 20/02/2569 – เลข 4 ตัว: 1955 | เลข 3 ตัว: 955 | เลข 2 ตัว: 55

งวดวันที่ 13/02/2569 – เลข 4 ตัว: 6668 | เลข 3 ตัว: 668 | เลข 2 ตัว: 68

งวดวันที่ 06/02/2569 – เลข 4 ตัว: 7430 | เลข 3 ตัว: 430 | เลข 2 ตัว: 30

งวดวันที่ 30/01/2569 – เลข 4 ตัว: 7039 | เลข 3 ตัว: 039 | เลข 2 ตัว: 39

งวดวันที่ 23/01/2569 – เลข 4 ตัว: 8401 | เลข 3 ตัว: 401 | เลข 2 ตัว: 01

งวดวันที่ 16/01/2569 – เลข 4 ตัว: 4182 | เลข 3 ตัว: 182 | เลข 2 ตัว: 82

งวดวันที่ 09/01/2569 – เลข 4 ตัว: 0905 | เลข 3 ตัว: 905 | เลข 2 ตัว: 05

งวดวันที่ 02/01/2569 – เลข 4 ตัว: 3626 | เลข 3 ตัว: 626 | เลข 2 ตัว: 26

งวดวันที่ 26/12/2568 – เลข 4 ตัว: 0052 | เลข 3 ตัว: 052 | เลข 2 ตัว: 52

งวดวันที่ 19/12/2568 – เลข 4 ตัว: 4603 | เลข 3 ตัว: 603 | เลข 2 ตัว: 03

งวดวันที่ 12/12/2568 – เลข 4 ตัว: 4546 | เลข 3 ตัว: 546 | เลข 2 ตัว: 46

งวดวันที่ 05/12/2568 – เลข 4 ตัว: 9145 | เลข 3 ตัว: 145 | เลข 2 ตัว: 45

งวดวันที่ 28/11/2568 – เลข 4 ตัว: 1679 | เลข 3 ตัว: 679 | เลข 2 ตัว: 79

งวดวันที่ 21/11/2568 – เลข 4 ตัว: 6238 | เลข 3 ตัว: 238 | เลข 2 ตัว: 38

งวดวันที่ 14/11/2568 – เลข 4 ตัว: 9877 | เลข 3 ตัว: 877 | เลข 2 ตัว: 77

งวดวันที่ 07/11/2568 – เลข 4 ตัว: 3320 | เลข 3 ตัว: 320 | เลข 2 ตัว: 20

งวดวันที่ 31/10/2568 – เลข 4 ตัว: 3725 | เลข 3 ตัว: 725 | เลข 2 ตัว: 25

งวดวันที่ 24/10/2568 – เลข 4 ตัว: 1677 | เลข 3 ตัว: 677 | เลข 2 ตัว: 77

งวดวันที่ 17/10/2568 – เลข 4 ตัว: 3509 | เลข 3 ตัว: 509 | เลข 2 ตัว: 09

งวดวันที่ 10/10/2568 – เลข 4 ตัว: 7318 | เลข 3 ตัว: 318 | เลข 2 ตัว: 18

งวดวันที่ 03/10/2568 – เลข 4 ตัว: 8654 | เลข 3 ตัว: 654 | เลข 2 ตัว: 54

งวดวันที่ 26/09/2568 – เลข 4 ตัว: 6958 | เลข 3 ตัว: 958 | เลข 2 ตัว: 58

งวดวันที่ 19/09/2568 – เลข 4 ตัว: 0862 | เลข 3 ตัว: 862 | เลข 2 ตัว: 62

งวดวันที่ 12/09/2568 – เลข 4 ตัว: 0188 | เลข 3 ตัว: 188 | เลข 2 ตัว: 88

งวดวันที่ 05/09/2568 – เลข 4 ตัว: 8775 | เลข 3 ตัว: 775 | เลข 2 ตัว: 75

งวดวันที่ 29/08/2568 – เลข 4 ตัว: 8976 | เลข 3 ตัว: 976 | เลข 2 ตัว: 76

งวดวันที่ 22/08/2568 – เลข 4 ตัว: 0568 | เลข 3 ตัว: 568 | เลข 2 ตัว: 68

งวดวันที่ 15/08/2568 – เลข 4 ตัว: 4662 | เลข 3 ตัว: 662 | เลข 2 ตัว: 62

งวดวันที่ 08/08/2568 – เลข 4 ตัว: 9503 | เลข 3 ตัว: 503 | เลข 2 ตัว: 03

งวดวันที่ 01/08/2568 – เลข 4 ตัว: 7617 | เลข 3 ตัว: 617 | เลข 2 ตัว: 17

งวดวันที่ 25/07/2568 – เลข 4 ตัว: 6849 | เลข 3 ตัว: 849 | เลข 2 ตัว: 49

งวดวันที่ 18/07/2568 – เลข 4 ตัว: 4269 | เลข 3 ตัว: 269 | เลข 2 ตัว: 69

งวดวันที่ 11/07/2568 – เลข 4 ตัว: 6988 | เลข 3 ตัว: 988 | เลข 2 ตัว: 88

งวดวันที่ 04/07/2568 – เลข 4 ตัว: 7957 | เลข 3 ตัว: 957 | เลข 2 ตัว: 57

งวดวันที่ 27/06/2568 – เลข 4 ตัว: 4787 | เลข 3 ตัว: 787 | เลข 2 ตัว: 87

งวดวันที่ 20/06/2568 – เลข 4 ตัว: 1056 | เลข 3 ตัว: 056 | เลข 2 ตัว: 56

งวดวันที่ 13/06/2568 – เลข 4 ตัว: 1630 | เลข 3 ตัว: 630 | เลข 2 ตัว: 30

งวดวันที่ 06/06/2568 – เลข 4 ตัว: 6446 | เลข 3 ตัว: 446 | เลข 2 ตัว: 46

งวดวันที่ 30/05/2568 – เลข 4 ตัว: 5284 | เลข 3 ตัว: 284 | เลข 2 ตัว: 84

งวดวันที่ 23/05/2568 – เลข 4 ตัว: 2597 | เลข 3 ตัว: 597 | เลข 2 ตัว: 97

งวดวันที่ 16/05/2568 – เลข 4 ตัว: 3794 | เลข 3 ตัว: 794 | เลข 2 ตัว: 94

งวดวันที่ 09/05/2568 – เลข 4 ตัว: 8518 | เลข 3 ตัว: 518 | เลข 2 ตัว: 18

งวดวันที่ 02/05/2568 – เลข 4 ตัว: 4409 | เลข 3 ตัว: 409 | เลข 2 ตัว: 09

งวดวันที่ 25/04/2568 – เลข 4 ตัว: 5741 | เลข 3 ตัว: 741 | เลข 2 ตัว: 41

งวดวันที่ 18/04/2568 – เลข 4 ตัว: 5116 | เลข 3 ตัว: 116 | เลข 2 ตัว: 16

งวดวันที่ 11/04/2568 – เลข 4 ตัว: 2011 | เลข 3 ตัว: 011 | เลข 2 ตัว: 11

งวดวันที่ 04/04/2568 – เลข 4 ตัว: 4445 | เลข 3 ตัว: 445 | เลข 2 ตัว: 45

งวดวันที่ 28/03/2568 – เลข 4 ตัว: 6845 | เลข 3 ตัว: 845 | เลข 2 ตัว: 45

งวดวันที่ 21/03/2568 – เลข 4 ตัว: 7289 | เลข 3 ตัว: 289 | เลข 2 ตัว: 89

งวดวันที่ 14/03/2568 – เลข 4 ตัว: 1177 | เลข 3 ตัว: 177 | เลข 2 ตัว: 77

งวดวันที่ 07/03/2568 – เลข 4 ตัว: 5215 | เลข 3 ตัว: 215 | เลข 2 ตัว: 15

งวดวันที่ 28/02/2568 – เลข 4 ตัว: 2439 | เลข 3 ตัว: 439 | เลข 2 ตัว: 39

งวดวันที่ 21/02/2568 – เลข 4 ตัว: 6705 | เลข 3 ตัว: 705 | เลข 2 ตัว: 05

งวดวันที่ 14/02/2568 – เลข 4 ตัว: 4647 | เลข 3 ตัว: 647 | เลข 2 ตัว: 47

งวดวันที่ 07/02/2568 – เลข 4 ตัว: 0055 | เลข 3 ตัว: 055 | เลข 2 ตัว: 55

งวดวันที่ 31/01/2568 – เลข 4 ตัว: 4277 | เลข 3 ตัว: 277 | เลข 2 ตัว: 77

งวดวันที่ 24/01/2568 – เลข 4 ตัว: 3205 | เลข 3 ตัว: 205 | เลข 2 ตัว: 05

งวดวันที่ 17/01/2568 – เลข 4 ตัว: 2944 | เลข 3 ตัว: 944 | เลข 2 ตัว: 44

งวดวันที่ 10/01/2568 – เลข 4 ตัว: 1393 | เลข 3 ตัว: 393 | เลข 2 ตัว: 93

งวดวันที่ 03/01/2568 – เลข 4 ตัว: 2256 | เลข 3 ตัว: 256 | เลข 2 ตัว: 56

งวดวันที่ 27/12/2567 – เลข 4 ตัว: 8667 | เลข 3 ตัว: 667 | เลข 2 ตัว: 67

งวดวันที่ 20/12/2567 – เลข 4 ตัว: 5092 | เลข 3 ตัว: 092 | เลข 2 ตัว: 92

งวดวันที่ 13/12/2567 – เลข 4 ตัว: 9498 | เลข 3 ตัว: 498 | เลข 2 ตัว: 98

งวดวันที่ 06/12/2567 – เลข 4 ตัว: 9036 | เลข 3 ตัว: 036 | เลข 2 ตัว: 36

งวดวันที่ 29/11/2567 – เลข 4 ตัว: 4493 | เลข 3 ตัว: 493 | เลข 2 ตัว: 93

งวดวันที่ 22/11/2567 – เลข 4 ตัว: 9497 | เลข 3 ตัว: 497 | เลข 2 ตัว: 97

งวดวันที่ 15/11/2567 – เลข 4 ตัว: 5136 | เลข 3 ตัว: 136 | เลข 2 ตัว: 36

งวดวันที่ 08/11/2567 – เลข 4 ตัว: 6347 | เลข 3 ตัว: 347 | เลข 2 ตัว: 47

งวดวันที่ 01/11/2567 – เลข 4 ตัว: 3851 | เลข 3 ตัว: 851 | เลข 2 ตัว: 51

งวดวันที่ 25/10/2567 – เลข 4 ตัว: 2002 | เลข 3 ตัว: 002 | เลข 2 ตัว: 02

งวดวันที่ 18/10/2567 – เลข 4 ตัว: 0741 | เลข 3 ตัว: 741 | เลข 2 ตัว: 41

งวดวันที่ 11/10/2567 – เลข 4 ตัว: 9692 | เลข 3 ตัว: 692 | เลข 2 ตัว: 92

งวดวันที่ 04/10/2567 – เลข 4 ตัว: 9636 | เลข 3 ตัว: 636 | เลข 2 ตัว: 36

งวดวันที่ 27/09/2567 – เลข 4 ตัว: 4821 | เลข 3 ตัว: 821 | เลข 2 ตัว: 21

งวดวันที่ 20/09/2567 – เลข 4 ตัว: 8644 | เลข 3 ตัว: 644 | เลข 2 ตัว: 44

งวดวันที่ 13/09/2567 – เลข 4 ตัว: 1647 | เลข 3 ตัว: 647 | เลข 2 ตัว: 47

งวดวันที่ 06/09/2567 – เลข 4 ตัว: 2846 | เลข 3 ตัว: 846 | เลข 2 ตัว: 46

งวดวันที่ 30/08/2567 – เลข 4 ตัว: 2764 | เลข 3 ตัว: 764 | เลข 2 ตัว: 64

งวดวันที่ 23/08/2567 – เลข 4 ตัว: 8254 | เลข 3 ตัว: 254 | เลข 2 ตัว: 54

งวดวันที่ 16/08/2567 – เลข 4 ตัว: 2076 | เลข 3 ตัว: 076 | เลข 2 ตัว: 76

งวดวันที่ 09/08/2567 – เลข 4 ตัว: 8431 | เลข 3 ตัว: 431 | เลข 2 ตัว: 31

งวดวันที่ 02/08/2567 – เลข 4 ตัว: 4005 | เลข 3 ตัว: 005 | เลข 2 ตัว: 05

งวดวันที่ 26/07/2567 – เลข 4 ตัว: 5048 | เลข 3 ตัว: 048 | เลข 2 ตัว: 48

งวดวันที่ 19/07/2567 – เลข 4 ตัว: 0517 | เลข 3 ตัว: 517 | เลข 2 ตัว: 17

งวดวันที่ 12/07/2567 – เลข 4 ตัว: 9065 | เลข 3 ตัว: 065 | เลข 2 ตัว: 65

งวดวันที่ 05/07/2567 – เลข 4 ตัว: 5056 | เลข 3 ตัว: 056 | เลข 2 ตัว: 56

งวดวันที่ 28/06/2567 – เลข 4 ตัว: 5514 | เลข 3 ตัว: 514 | เลข 2 ตัว: 14

งวดวันที่ 21/06/2567 – เลข 4 ตัว: 9106 | เลข 3 ตัว: 106 | เลข 2 ตัว: 06

งวดวันที่ 14/06/2567 – เลข 4 ตัว: 5059 | เลข 3 ตัว: 059 | เลข 2 ตัว: 59

งวดวันที่ 07/06/2567 – เลข 4 ตัว: 1732 | เลข 3 ตัว: 732 | เลข 2 ตัว: 32

งวดวันที่ 31/05/2567 – เลข 4 ตัว: 3303 | เลข 3 ตัว: 303 | เลข 2 ตัว: 03

งวดวันที่ 24/05/2567 – เลข 4 ตัว: 9057 | เลข 3 ตัว: 057 | เลข 2 ตัว: 57

งวดวันที่ 17/05/2567 – เลข 4 ตัว: 8717 | เลข 3 ตัว: 717 | เลข 2 ตัว: 17

งวดวันที่ 10/05/2567 – เลข 4 ตัว: 1155 | เลข 3 ตัว: 155 | เลข 2 ตัว: 55

งวดวันที่ 03/05/2567 – เลข 4 ตัว: 7999 | เลข 3 ตัว: 999 | เลข 2 ตัว: 99

งวดวันที่ 26/04/2567 – เลข 4 ตัว: 8721 | เลข 3 ตัว: 721 | เลข 2 ตัว: 21

งวดวันที่ 19/04/2567 – เลข 4 ตัว: 4271 | เลข 3 ตัว: 271 | เลข 2 ตัว: 71

งวดวันที่ 12/04/2567 – เลข 4 ตัว: 9432 | เลข 3 ตัว: 432 | เลข 2 ตัว: 32

งวดวันที่ 05/04/2567 – เลข 4 ตัว: 6804 | เลข 3 ตัว: 804 | เลข 2 ตัว: 04

งวดวันที่ 29/03/2567 – เลข 4 ตัว: 2420 | เลข 3 ตัว: 420 | เลข 2 ตัว: 20

งวดวันที่ 22/03/2567 – เลข 4 ตัว: 2858 | เลข 3 ตัว: 858 | เลข 2 ตัว: 58

งวดวันที่ 15/03/2567 – เลข 4 ตัว: 5488 | เลข 3 ตัว: 488 | เลข 2 ตัว: 88

งวดวันที่ 01/03/2567 – เลข 4 ตัว: 6727 | เลข 3 ตัว: 727 | เลข 2 ตัว: 27

งวดวันที่ 23/02/2567 – เลข 4 ตัว: 3772 | เลข 3 ตัว: 772 | เลข 2 ตัว: 72

งวดวันที่ 16/02/2567 – เลข 4 ตัว: 9390 | เลข 3 ตัว: 390 | เลข 2 ตัว: 90

งวดวันที่ 09/02/2567 – เลข 4 ตัว: 8251 | เลข 3 ตัว: 251 | เลข 2 ตัว: 51

งวดวันที่ 02/02/2567 – เลข 4 ตัว: 4413 | เลข 3 ตัว: 413 | เลข 2 ตัว: 13

งวดวันที่ 26/01/2567 – เลข 4 ตัว: 1622 | เลข 3 ตัว: 622 | เลข 2 ตัว: 22

งวดวันที่ 19/01/2567 – เลข 4 ตัว: 9528 | เลข 3 ตัว: 528 | เลข 2 ตัว: 28

งวดวันที่ 12/01/2567 – เลข 4 ตัว: 1724 | เลข 3 ตัว: 724 | เลข 2 ตัว: 24

งวดวันที่ 05/01/2567 – เลข 4 ตัว: 3675 | เลข 3 ตัว: 675 | เลข 2 ตัว: 75

งวดวันที่ 29/12/2566 – เลข 4 ตัว: 7095 | เลข 3 ตัว: 095 | เลข 2 ตัว: 95

งวดวันที่ 22/12/2566 – เลข 4 ตัว: 4354 | เลข 3 ตัว: 354 | เลข 2 ตัว: 54

งวดวันที่ 15/12/2566 – เลข 4 ตัว: 8186 | เลข 3 ตัว: 186 | เลข 2 ตัว: 86

งวดวันที่ 08/12/2566 – เลข 4 ตัว: 5468 | เลข 3 ตัว: 468 | เลข 2 ตัว: 68

งวดวันที่ 01/12/2566 – เลข 4 ตัว: 2499 | เลข 3 ตัว: 499 | เลข 2 ตัว: 99

งวดวันที่ 24/11/2566 – เลข 4 ตัว: 3910 | เลข 3 ตัว: 910 | เลข 2 ตัว: 10

งวดวันที่ 17/11/2566 – เลข 4 ตัว: 5473 | เลข 3 ตัว: 473 | เลข 2 ตัว: 73

งวดวันที่ 10/11/2566 – เลข 4 ตัว: 0879 | เลข 3 ตัว: 879 | เลข 2 ตัว: 79

งวดวันที่ 03/11/2566 – เลข 4 ตัว: 2224 | เลข 3 ตัว: 224 | เลข 2 ตัว: 24

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

