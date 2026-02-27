ทุกแว้บ! ชาวเน็ตแสดงความยินดี “ดร.ลลิต์ภัทร” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรอง ศจ.
ชาวเน็ตแสดงความยินดี ดร.ลลิต์ภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ธรรมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับ ดร. ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยทางคณะระบุว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ อนุสาขาวิชาหุ่นยนต์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567”
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลเนื่องจากใบหน้าของ ดร. ลลิต์ภัทร นั้นมีความคล้ายกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแซว มาแสดงความยินดีกับนายกฯ พร้อมทั้งแนะนำให้ลองตรวจ DNA ดู
โพสต์ดังกล่าวมีคนกดแสดงความรู้สึกเกือบ 3 หมื่นครั้ง และมีคนแชร์ต่อออกไปแล้วกว่า 5.8 พันครั้ง
