เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 14:58 น.
51
เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ

เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 1 มีนาคม 2569 ส่องเลขเด่นจากปากรู รับศักราชหวยสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนหวยออกวันอาทิตย์ (1/3/69)

โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันประกาศผลหวย งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2569 และอีกหนึ่งความพิเศาที่จะเกิดขึ้นในหวยงวดต้นเดือนมีนาคม นั่นก็คือ การขนวงล้อและเจ้าหน้าที่กองสลาก เดินทางไปออกผล สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี (1/3/69) ทำให้ขณะนี้เหล่าคอหวยต่างก็มุ่งหน้าหาแนวทางพร้อมกว้านซื้อสลากเพื่อหวังรวยทางลัดในวันอาทิตย์นี้

ในวันนี้ทีมข่าวของเรามีแนวทางที่อยากจะมานำเสนอเพื่อกระตุ้นความจำของเหล่านักเสี่ยงโชคกับ เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มี.ค. 68 ตัวเลขที่มาจากความน่าเชื่อถือยอดนิยมที่สร้างเสียงฮือฮามาหลายงวด โดย สลากสัญจรสุราษฎร์ฯ พบว่า พญาบึ้ง ส่งตรงตัวเลขเด่นจากปากรูมาถึง 4 ชุดตัวเลขด้วยกัน ประกอบด้วย 5 – 4 – 8 – 3

แนวทางเลขเด็ด พญาบึง งวด 1/3/69

  • เลขเด่น : 5 – 4 – 8 – 3
  • เลขท้าย 2 ตัว : 34 – 35 – 38 – 45 – 48 – 58
  • เลขท้าย 3 ตัว : 345 – 348 – 358 – 458

อ้างอิงจาก : Youtube ตะวัน ข่าวสารและความบันเทิง channel

36 วินาที ที่แล้ว
GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

