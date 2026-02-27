เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ
เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 1 มีนาคม 2569 ส่องเลขเด่นจากปากรู รับศักราชหวยสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนหวยออกวันอาทิตย์ (1/3/69)
โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันประกาศผลหวย งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2569 และอีกหนึ่งความพิเศาที่จะเกิดขึ้นในหวยงวดต้นเดือนมีนาคม นั่นก็คือ การขนวงล้อและเจ้าหน้าที่กองสลาก เดินทางไปออกผล สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี (1/3/69) ทำให้ขณะนี้เหล่าคอหวยต่างก็มุ่งหน้าหาแนวทางพร้อมกว้านซื้อสลากเพื่อหวังรวยทางลัดในวันอาทิตย์นี้
ในวันนี้ทีมข่าวของเรามีแนวทางที่อยากจะมานำเสนอเพื่อกระตุ้นความจำของเหล่านักเสี่ยงโชคกับ เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มี.ค. 68 ตัวเลขที่มาจากความน่าเชื่อถือยอดนิยมที่สร้างเสียงฮือฮามาหลายงวด โดย สลากสัญจรสุราษฎร์ฯ พบว่า พญาบึ้ง ส่งตรงตัวเลขเด่นจากปากรูมาถึง 4 ชุดตัวเลขด้วยกัน ประกอบด้วย 5 – 4 – 8 – 3
แนวทางเลขเด็ด พญาบึง งวด 1/3/69
- เลขเด่น : 5 – 4 – 8 – 3
- เลขท้าย 2 ตัว : 34 – 35 – 38 – 45 – 48 – 58
- เลขท้าย 3 ตัว : 345 – 348 – 358 – 458
