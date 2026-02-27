ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” โต้ข่าวตีกลับ 3 รายชื่อนั่งรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทย ยังไม่ได้คุยเพิ่ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 13:01 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 13:01 น.
64

ดร.เชน ยศชนัน โต้กระแสข่าวว่าทางพรรคภูมิใจไทย ตีกลับ 3 รายชื่อนั่งรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทย ตอนนี้ยังไม่ได้คุยเพิ่ม พร้อมทำงานทุกรูปแบบ

จากกรณีที่กระแสข่าวถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2/1 ว่า พรรคภูมิใจไทยขอตีกลับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และอยากให้พรรคเพื่อไทยส่งคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นรัฐมนตรีนั้น

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อ กล่าวถึงความคืบหน้าจัดสรรโควตารัฐมนตรี ว่า ตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพิ่มเติม หลังจากวันได้พบกันที่พรรคภูมิใจไทย สิ่งจำเป็นตอนนี้ คือ การดูภายในพรรคให้พร้อมไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่และทำงาน

ส่วนกระแสข่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทยส่งรายชื่อว่ารัฐมนตรีให้กับพรรคภูมิใจไทยแต่ถูกตีกลับนั้น นายยศชนัน ยืนยันว่า ไม่มีเรื่องนี้ เรามีการพูดคุยกันภายในว่าพร้อมที่จะทำงานในทุกรูปแบบ เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีการคิดและทำหลายอย่าง

ด้าน นายจุลพันธ์ ยังเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ได้คุยกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับข่าวตีกลับรายชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งทางนั้นยืนยันว่าไม่มีข่าวเพราะมีไม่ได้เนื่องจากพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ยื่นรายชื่อและยังพูดคุยกันในเรื่องกระทรวง ซึ่งพรรคก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับข่าวนี้ ถือเป็นเรื่องปกติของการเมืองช่วงนี้รอกระบวนการต่างๆ เป็นช่วงสูญญากาศทุกพรรคต้องรอให้กระบวนการของพรรคหลักในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น การมีข่าวออกมาอาจจะไม่ใช่การปล่อย แต่อาจเป็นเรื่องของความเข้าใจของสังคม ความคิดของสังคมบางส่วน หรือสื่อมวลชน ที่อาจจะไปฟังข่าวมา และมาลงข่าวเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวซึ่งไม่ใช่ผลเสียหรือผลร้ายอะไร

ส่วนกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้คนรุ่นใหม่ที่เป็นรัฐมนตรี ในส่วนของพรรคเพื่อไทย จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ทุกเรื่อง เป็นเรื่องที่เรานำมาหารือกันทั้งหมดอยู่แล้ว เช่น วันแรกที่เราจะเข้าไปทำงาน จะทำอะไรบ้าง ตอนนี้ประเทศมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง และกระแสโลกเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเราก็พยายามดูบุคลากรต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทุกคนมองการทำงานที่กระทรวง แต่กระทรวงเดียวตอนนี้ ทำงานไม่ได้แล้ว โดยต้องเป็นคนที่สามารถทำงานได้กับทุกคน เพื่อสามารถผลักดันประเทศชาติไปข้างหน้าได้

