สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ
ชะตากรรมสุดสลด ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาตาบอด พูดอังกฤษ ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังในคืนฤดูหนาว ก่อนพบเป็นศพ ท่ามกลางเสียงประณามเดือดว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม
เกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสหรัฐอเมริกา ชายตาบอดชาวเมียนมาซึ่งเป็นพ่อของลูก 2 คน ถูกพบเป็นศพหลังจากเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนนำไปปล่อยทิ้งไว้ที่ร้านกาแฟ
ผู้เสียชีวิตคือ นาย Nurul Amin Shah Alam เป็นผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมา ซึ่งเขาเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2024 เขาถูกพบเป็นศพในเมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
ก่อนหน้านี้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ Erie County Holding Center หลังจากมีการวางเงินประกัน และถูกเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดน นำไปปล่อยไว้ที่ร้านกาแฟ Tim Hortons
ทนายความของเขาได้แจ้งความว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองบัฟฟาโลได้ปิดคดีคนหายไปอย่างผิดพลาด เนื่องจากเชื่อว่าเขาอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ICE)
ต้นตอของคดีความที่เกิดจากความเข้าใจผิด นาย Shah Alam เคยถูกจับกุมในคดีทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2025
ทนายความของเขาระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่เขาหลงทางขณะออกไปเดินเล่น และไปจบลงที่ระเบียงบ้านของคนแปลกหน้าโดยใช้ราวผ้าม่านแทนไม้เท้า เนื่องจากเขามีปัญหาด้านการมองเห็นและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เขาจึงไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของตำรวจที่บอกให้วางไม้ลง ต่อมาเขาได้รับสารภาพในข้อหาที่เบาลง และมีกำหนดพิจารณาโทษในวันที่ 24 มีนาคม
โฆษกของ U.S. Customs and Border Protection อ้างว่า เจ้าหน้าที่ได้เสนอบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้เขาไปยังร้านกาแฟ ซึ่งประเมินว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นใกล้กับที่อยู่ล่าสุดของเขา ผู้ตายไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนก หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและความพิการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ด้านสำนักงานชันสูตรศพ Erie County ได้ทำการชันสูตรและสรุปว่า สาเหตุการเสียชีวิตนั้นเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพ โดยได้ตัดประเด็นเรื่องการถูกฆาตกรรมและการเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นออกไป
Sean M. Ryan นายกเทศมนตรีเมืองบัฟฟาโล กล่าวว่าการเสียชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ และน่าสะเทือนใจอย่างยิ่ง พร้อมประณามการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ว่า “ไร้ความเป็นมืออาชีพและไร้มนุษยธรรม” ที่ปล่อยชายตาบอดและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไว้ตามลำพังในคืนฤดูหนาว
Tim Kennedy สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐนิวยอร์ก ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและเต็มรูปแบบทั้งในระดับท้องถิ่น รัฐ และระดับประเทศ เพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสาธารณชน
