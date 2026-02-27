เผยอาการล่าสุด ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.สุรินทร์ รอเข้ารับการผ่าตัด
เผยอาการล่าสุด พลทหารเดชศักดิ์ ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.สุรินทร์ รอเข้ารับการผ่าตัด กำลังใจดี สามารถพูดคุยโต้ตอบได้
จากกรณีเหตุพลทหารหน่วยสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดสังหารบุคคล ภายในฐานปฏิบัติการ เอราวัณ จ.สุรินทร์ ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บทราบชื่อ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ แรงระเบิดส่งผลให้ขาขวาขาด และแขนซ้ายกับขาซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดเผยว่า จากการประเมินอาการบาดเจ็บของ พลทหารเดชศักดิ์ พบว่าแผลบริเวณขาข้างขวาที่ขาด ต่ำกว่าหัวเข่าลงไป ซึ่งจะต้องนำตัวเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วน
จากการพูดคุยกับทาง พลทหารเดชศักดิ์ มีการตอบโต้พูดคุยได้ดี กำลังใจดี และมีกำลังใจสู้ ในส่วนของทีมแพทย์ก็ได้มีการให้กำลังใจกับพลทหารไปแล้ว
โดยการรักษาพยาบาลก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานของทางโรงพยาบาล ต้องมีกระบวนการตกแต่งบาดแผลให้ดีที่สุด และอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัด 2-3 ครั้ง เพื่อให้มีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนอื่น เนื่องจากขาข้างซ้าย มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิด ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ทางโรงพยาบาลจะดูแลรักษา อาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด
