บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2569 เต็มไปด้วยความผันผวนอย่างรุนแรง ปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงตัวในระดับสูงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้คนทั่วโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุน นโยบายการเงินของธนาคารกลางแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน
ท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้ นักลงทุนต่างพยายามมองหาหลักประกันเพื่อปกป้องเงินในกระเป๋า สินทรัพย์ที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันมากที่สุดคือ ทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมที่โลกเชื่อมั่นมานานนับพันปี กับ บิตคอยน์ สินทรัพย์ดิจิทัลยุคใหม่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทองคำดิจิทัล คำถามสำคัญที่ทุกคนต้องการคำตอบคือ สินทรัพย์ใดกันแน่ที่ทำหน้าที่ปกป้องความมั่งคั่งได้ดีกว่ากันในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนไป
ทองคำ: ภาพรวมราคาย้อนหลัง 6 เดือน ราคาพุ่งแรง ผันผวนสูง
ในช่วง 2 ไตรมาสล่าสุด ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) อย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวจากระดับประมาณ 3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในเดือนสิงหาคม 2568 ขึ้นมาแตะระดับทะลุ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นี้
|ช่วงเวลา
|ราคาทองโลก โดยประมาณ
|ราคาทองคำแท่งในไทย (บาทละ)
|สิงหาคม 2568
|$3,400 – $3,500
|~50,000 – 55,000 บาท
|ตุลาคม 2568
|$4,000 – $4,200
|~67,000 บาท (New High ขณะนั้น)
|มกราคม 2569
|$4,300 – $4,600
|~64,800 – 70,000 บาท
|กุมภาพันธ์ 2569
|$5,000 – $5,100
|~74,000 – 81,000 บาท
ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองพุ่ง
- นโยบายการเงินของสหรัฐฯ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ส่งผลให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยมีความน่าสนใจมากขึ้น
- ความขัดแย้งในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา รวมถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดทั่วโลก ผลักดันให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกยังคงเดินหน้าสะสมทองคำเพื่อสำรองระหว่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงสกุลเงินดอลลาร์
- ภาวะเงินเฟ้อ ความกังวลเรื่องการด้อยค่าของสกุลเงิน ทำให้นักลงทุนเลือกถือทองคำเพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สิน
มุมมองในฐานะนักลงทุน ทองคำช่วงนี้ เสถียรและเหมาะแก่การซื้อขายหรือไม่?
แม้ทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะยาว แต่ในปัจจุบัน ความผันผวนอยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากราคาพุ่งขึ้นมาเร็วและแรงเกินไป กลุ่มนักลงทุนที่เก็งกำไรกันชนิดวันต่อวัน พร้อมเทขายเมื่อเห็นจุดทำกำไร ทำให้ราคาอาจสวิงแรงได้ตลอดเวลา ไม่เหมาะกับคนซื้อทองรายย่อยที่ต้องการเก็งกำไรในระยะยาว
- ระยะสั้น เพื่อเก็งกำไร มีความเสี่ยงสูง
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ระดับแนวต้านสำคัญ ($5,000+) หากไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน อาจเกิดแรงเทขายทำกำไร (Profit Taking) อย่างรุนแรงได้
- ระยะยาว สะสมต่อได้
สถาบันการเงินระดับโลกอย่าง Goldman Sachs และ J.P. Morgan ยังคงมองเป้าหมายราคาทองไปอยู่ที่ $5,400 – $5,500 ภายในสิ้นปี 2569 แต่ไม่แนะนำให้ไล่ซื้อไปจนราคาแตะจุดสูงสุด เพราะจะไม่คุ้มทน
บิตคอยน์: ราคาย้อนหลัง 6 เดือน ร่วงรูดรางรถไฟ
ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บิตคอยน์เผชิญกับสภาวะ “รถไฟเหาะ” อย่างแท้จริง โดยราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับทองคำอย่างชัดเจนในช่วงต้นปี 2569
|ช่วงเวลา
|ราคาบิตคอยน์ (BTC/USD) โดยประมาณ
|สถานการณ์สำคัญ
|สิงหาคม 2568
|$90,000 – $100,000
|ราคาทรงตัวในระดับสูงหลังกระแส ETF
|ตุลาคม 2568
|$126,000 (All-Time High)
|ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงต้นเดือน
|ธันวาคม 2568
|$80,000 – $95,000
|ราคาเริ่มปรับฐานแรงหลังปัจจัยการเมืองสหรัฐฯ
|มกราคม 2569
|$75,000 – $85,000
|ราคาดิ่งลง 11% ภายในเดือนเดียว สภาพคล่องหาย
|กุมภาพันธ์ 2569
|$66,000 – $70,000
|ราคายังคงซึมตัวและมีความเสี่ยงขาลงต่อเนื่อง
ปัจจัยหลักที่กระทบราคาบิตคอยน์
- นโยบายภาษี การค้าระหว่างประเทศ สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนในช่วงปลายปี 2568 ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งบิตคอยน์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนั้น
- การเปลี่ยนท่าทีของเฟด (Fed) เพราะสัญญาณเงินเฟ้อยังไม่ลดลงตามเป้า ทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจ “หยุดลดดอกเบี้ย” ชั่วคราวในไตรมาสแรกของปี 2569 ส่งผลลบโดยตรงต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
- ในช่วงวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ต้นปี 2569 นักลงทุนเลือกถือทองคำมากกว่าบิตคอยน์ ทำให้ความเชื่อเรื่อง “Digital Gold” ถูกสั่นคลอน บิตคอยน์กลับไปเคลื่อนไหวตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง
- แรงเทขายจากกลุ่มขุดเหมืองและนักลงทุนรายใหญ่ มีการบังคับขาย ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์คริปโตช่วงเดือนตุลาคม ทำให้โมเมนตัมขาขึ้นหยุดชะงัก
ในฐานะนักเทรด บิตคอยน์ในช่วงต้นปี 2569 ยังเสถียร เหมาะแก่การซื้อขายหรือไม่?
บิตคอยน์ในขณะนี้ไม่มีความเสถียร เมื่อเทียบกับสินทรัพย์หลักอื่น ๆ ค่าความเบี่ยงเบนของราคาสูงมาก โดยในช่วง 6 เดือนมีการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเกือบ 50% สะท้อนว่ายังเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูง
ความเหมาะในการซื้อขาย
- สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น เสี่ยงมาก
ราคาปัจจุบันยังขาดแรงซื้อสนับสนุนและไม่มีปัจจัยบวกใหม่ นักวิเคราะห์มองว่าอาจซึมลึกไปแตะระดับ $60,000 ได้หากหลุดแนวต้าน
- สำหรับนักลงทุนระยะยาว เป็นโอกาสในการสะสม
แม้ราคาจะร่วงแรง แต่พื้นฐานเรื่องจำนวนจำกัด 21 ล้านเหรียญยังคงอยู่ นักลงทุนบางกลุ่มมองว่าเป็นช่วง ล้างไพ่ เพื่อรอรอบขาขึ้นใหม่หลังการปรับฐานใหญ่สิ้นสุดลง
หากคุณต้องการลงทุนในบิตคอยน์ช่วงนี้ ควรใช้กลยุทธ์ “Barbell Strategy” คือแบ่งเงินส่วนใหญ่ (80-90%) ไว้ในสินทรัพย์ที่เสถียรกว่าเช่นทองคำ หรือเงินฝาก และใช้เพียงส่วนน้อย (5-10%) ในการ “ซื้อเมื่อราคาต่ำ” (Buy the Dip) ในบิตคอยน์ เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาปรับตัวลงต่อครับ
ทองคำ VS บิตคอยน์ ต้นปี 2569 อะไรเสถียรกว่ากัน?
ทองคำเสถียรกว่าอย่างขาดลอย เพราะเป็นที่พักเงินชั้นดีในยามสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น กรณีสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ในขณะที่บิตคอยน์ซึ่งเคยถูกเรียกว่า “ทองคำดิจิทัล” กลับสอบตกในแง่ความเสถียร เพราะราคาดิ่งลงสวนทางกับทองคำในช่วงที่เกิดวิกฤต บ่งบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองบิตคอยน์เป็นเพียงของเล่นเก็งกำไร มากกว่าที่เก็บรักษาความมั่งคั่ง
ทองคำ คือคำตอบสำหรับความปลอดภัย หากโจทย์ของคุณคือ ความปลอดภัยของเงินต้นและต้องการหลบเลี่ยงพายุเศรษฐกิจ ทองคำมีมูลค่าในตัวเองไม่หายไปไหนแม้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้าจะมีปัญหา
แรงหนุนจากธนาคารกลาง การที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังเดินหน้าเก็บทองคำเป็นทุนสำรอง เป็น ตาข่ายรองรับราคาที่แข็งแกร่งมาก ทั้งเป็นเกราะป้องกันเงินเฟ้อ ในสภาวะที่ดอลลาร์มีความไม่แน่นอน ทองคำทำหน้าที่รักษากำลังซื้อได้ดีกว่า
ข้อควรระวัง: แม้ทองคำจะปลอดภัยที่สุด แต่เนื่องจากราคาขึ้นมาสูงมาก (Overbought) การเข้าซื้อตอนนี้ต้องระวัง “การปรับฐานระยะสั้น” แนะนำให้แบ่งไม้ซื้อ ไม่ควรทุ่มหมดในราคาเดียว
