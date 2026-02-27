ข่าวการเมือง

“ไอติม” ไม่หวั่นหลัง กกต. แจ้งความกรณีขัดขวางเจ้าหน้าที่ ลั่นไม่กลัวความจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 10:54 น.
65

ไอติม พริษฐ์ ไม่หวั่นหลังโดน กกต. แจ้งความกรณีขัดขวางเจ้าหน้าที่ ลั่นไม่กลัวความจริง พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในชั้นศาล

จากกรณีที่นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงดำเลิศ ผู้อำนวยการ กรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าแจ้งความ ภาคประชาชน 4-5 คน ที่ไปสังเกตการณ์การลงคะแนนการเลือกตั้งที่ เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรม ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการนับคะแนนการเลือกตั้ง มีการไปถ่ายภาพเห็นบัตรเลือกตั้ง การถอดรหัสการนับคะแนน การไปถ่ายภาพเห็น QR Code เพื่อพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ลับ โดยในจำนวน 6 คนที่โดนแจ้งความมี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน รวมอยู่ด้วยนั้น

โดยนายพริษฐ์ เขียนข้อความว่า “รับทราบจากข่าวว่า กกต. ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผม สืบเนื่องมาจากการทำหน้าที่ของผมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งที่ผ่านมา

ผมยินดีเข้าสู่กระบวนการ เพราะผมไม่เคยกลัวความจริง และความจริงจะปรากฎว่าผมไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย

ผมได้แต่เพียงหวังว่า หากกระบวนการในชั้นศาล นำไปสู่การเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆที่ประชาชนสงสัยและยังไม่เคยได้รับคำตอบจาก กกต. ทาง กกต. เอง จะไม่หลีกหนีความจริง และจะพร้อมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเช่นกัน”

