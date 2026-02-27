บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า
สัญญาณเตือนภัยระดับเรดอเลิร์ตสำหรับคนทำงานยุคนี้ หลังบริษัท Block (บริษัทแม่ของแอปการเงินชื่อดังอย่าง Square, Cash App และ Afterpay) ประกาศปลดพนักงานครั้งมโหฬารกว่า 4,000 คน หรือคิดเป็น 40% ของทั้งบริษัท เหตุผลหลักที่ถูกระบุไว้ชัดเจนในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นก็คือการเข้ามาของ AI ทำงานได้ดีกว่า
ซีอีโอของ Block และอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ทีมขนาดเล็กที่รู้จักใช้เครื่องมืออัจฉริยะ (AI) สามารถสร้างผลงานได้มากกว่าและดีกว่า แถมศักยภาพของ AI ยังพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นทุกสัปดาห์
ดอร์ซีย์ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้กำลังลำบาก ธุรกิจยังคงแข็งแกร่งและกำไรขั้นต้นเติบโตต่อเนื่อง การปลดคนครั้งนี้คือการชิงลงมือทำ เพื่อปรับโครงสร้างให้คล่องตัวขึ้น ซึ่งตลาดก็ตอบรับดีสุดๆ ดันราคาหุ้นของ Block พุ่งทะยานขึ้นถึง 24% ทันทีหลังประกาศข่าว
อีกหนึ่งสาเหตุคือช่วงโควิดระบาด บริษัทเทคฯ แห่จ้างคนจำนวนมากเพื่อรองรับพฤติกรรมออนไลน์ Block มีพนักงานเพิ่มจาก 3,800 คนในปี 2019 เป็นกว่า 10,000 คน ตอนนี้จึงถึงเวลาที่องค์กรต่างๆ รวมถึง Amazon, Meta, Microsoft หันมาใช้ AI เพื่อดึงขนาดองค์กรกลับไปสู่ยุคก่อนโควิด
แม้จะโดนปลด แต่พนักงานจะได้รับเงินชดเชยตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ตามอายุงาน, สิทธิถือหุ้นจนถึงเดือนพฤษภาคม, ประกันสุขภาพ 6 เดือน, ยกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทให้ไปเลย และรับเงินก้นถุงเพิ่มอีก 5,000 ดอลลาร์ ราวๆ 1.7 แสนบาท
ประโยคที่น่ากลัวที่สุดจากดอร์ซีย์คือ เขาเชื่อว่าบริษัทของเขาแค่ขยับตัวก่อน ภายในปีหน้า บริษัทส่วนใหญ่น่าจะบรรลุข้อสรุปเดียวกันและปรับโครงสร้างคล้ายๆ กัน” ซึ่งสอดคล้องกับการที่ AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Claude เพิ่งอัปเดตโมเดลใหม่ให้ทำงานออฟฟิศ (HR, ดีไซน์, จัดการความมั่งคั่ง) ได้เก่งขึ้น จนทำเอาหุ้นบริษัทซอฟต์แวร์ร่วงระนาวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “มาม่า” เผยกำไรปี 68 วูบ 17% เซ่นพิษเศรษฐกิจโลก ต้นทุนพุ่ง
- แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์
- หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic โชว์เทพจัดการโค้ด “COBOL”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: