เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:48 น.
60
ขอบคุณภาพจาก : ThaiPBS

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ทั้งที่ห้องอื่นว่า ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน ที่แท้เป็นขบวนการสแกมเมอร์

พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเจ้าของกิจการห้องเช่าแห่งหนึ่ง ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย ว่ามีวัยรุ่นชายหญิงมาขอเช่าห้องพัก ระบุห้องหมายเลข 8 ไม่ขอห้องอื่นทั้งที่ห้องอื่นว่าง เจ้าของห้องรู้สึกผิดปกติเลยเข้าไปตรวจสอบและพบว่า มีการดัดแปลงสายไฟไปยังฝ้าเพดาน เกรงว่าจะมีการแอบติดตั้งกล้องไว้หรือไม่ ขอให้ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายมาตรวจสอบ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณฝ้าเพดานห้องเช่า มีซิมบ็อกซ์ 3 เครื่อง, เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สายอะแดปเตอร์ 3 ตัว, ปลั๊กไฟพ่วง 1 ตัว ซึ่งต่อสายไฟเพื่อให้เครื่องซิมบ็อกซ์สามารถใช้งานได้

จากการสอบถาม เจ้าของห้องเช่า ทราบว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.26 น. วันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา มีหญิงชาวไทยโทรศัพท์เข้ามาติดต่อห้องเช่า ตนแจ้งว่ามีห้องว่างพร้อมบริการ ต่อมาเวลาประมาณ 01.00 น. มีหญิงไทยคนดังกล่าวขี่รถ จยย.มาพร้อมกับชายไม่ทราบชื่อ ตนได้ยื่นกุญแจห้องหมายเลข 8 ให้ และรับชำระค่าห้องราคา 400 บาท ผ่านระบบแอพเป๋าตังค์ จากนั้นก็เข้าพักตามปกติ

เช้าวันรุ่งขึ้นทั้ง 2 คนได้ขี่รถ จยย.ออกไปแต่เช้าและไม่ได้กลับเข้ามาอีก จนกระทั่งวันนี้ หญิงคนเดิมโทรศัพท์มาติดต่อขอเช่าห้องหมายเลข 8 ซึ่งตอนนั้นห้องไม่ว่าง มีแขกเข้าพักและจะเช็คเอาท์ช่วงบ่าย จึงได้แนะนำให้เช่าห้องอื่นที่ว่างอยู่ แต่หญิงคนดังกล่าวยืนยันจะเช่าห้องหมายเลข 8 ตนจึงรู้สึกแปลกใจ และบอกว่าถ้าจะเช่าจริงต้องรอช่วงเย็น ห้องจึงจะว่าง จากนั้นจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าฝ้าเพดานมีสายไฟห้อยอยู่ ผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที

พ.ต.ท.อภิชาติ กล่าวว่า ขบวนการสแกมเมอร์ได้เปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ เล็งเช่าห้อง และแอบติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณจากต่างประเทศ ดำเนินการหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการตรวจยึดในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ดีของเจ้าของห้องเช่าผู้ประกอบการที่พบเห็นสิ่งผิดปกติแล้วรีบแจ้งตำรวจตรวจสอบ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติเช่นนี้ ช่วยกันสอดส่องดูแล หลังจากนี้จะได้ติดตามหญิงชายที่ลักลอบกระทำความผิดมาดำเนินคดีและขยายผลการจับกุมต่อไป

