รวบตัว หัวหน้า รปภ. ใช้มาสเตอร์คีย์การ์ดพยายามเข้าห้องดีเจสาว ลบภาพหวังหนีผิด
ตำรวจรวบตัว หัวหน้า รปภ. โรงแรมหรูภูเก็ต ใช้มาสเตอร์คีย์การ์ดพยายามเข้าห้องดีเจสาว พร้อมลบภาพหวังหนีผิด แต่สุดท้ายตำรวจกู้ภาพได้
จากกรณีที่ ดีเจสาว เข้าไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต แต่กลับมีชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องเข้ามา แต่ติดสลักล็อกประตู สร้างความหวาดกลัวให้ดีเจสาวคนดังกล่าว และกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล ออกแถลงถึงประเด็นนี้ว่า กรณีมีชายบุคคลปริศนาใช้คีย์มาสเตอร์ (Key Master) เปิดห้องพักโรงแรมของแขกโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 นางสาวเอ (นามสมมุติ) ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล ว่า ขณะพักอาศัยอยู่ภายในห้องพักหมายเลข 2203 ของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ สภ.เชิงทะเล ได้มีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดใช้คีย์การ์ดเปิดประตูห้องพัก และพยายามจะเข้าไปภายในห้อง แต่ไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากผู้เสียหายได้ใส่สลักคล้องประตูด้านในไว้
ภายหลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนอย่างรวดเร็ว กระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุ คือ นายคณิศร ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบวันและเวลาเกิดเหตุ พบว่า ผู้ก่อเหตุได้ออกเวรตั้งแต่เวลา 16.00 น. แต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน และได้แอบพักอาศัยอยู่ภายในห้องทำงานของโรงแรม
ต่อมา ผู้ก่อเหตุได้แต่งกายด้วยเสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เดินไปยังหน้าห้องพักผู้เสียหายหมายเลข 2203 กดกริ่ง และใช้มาสเตอร์คีย์การ์ดเปิดประตูห้องพัก พยายามจะเข้าไปภายในห้อง แต่ไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากประตูถูกล็อกสลักจากด้านใน
หลังเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้ลบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกู้คืนไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดได้ และนำมาใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เชิงทะเล สามารถติดตามตัวนายคณิศรมาพบพนักงานสอบสวนได้ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ 19/2569 ลงวันที่ 18 มกราคม 2569
จากการสืบสวนเพิ่มเติม ยังพบว่า ผู้ก่อเหตุกำลังถูกฟ้องร้องคดีทางแพ่งในกรณีกู้ยืมเงินแล้วไม่ชำระ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
