“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม
การเมืองระยองเขต 4 เข้าขั้นเดือด ผู้สมัครพรรคประชาชนโพสต์ระบายกลางโซเชียล หลังเจอขบวนการคุกคามสารพัดรูปแบบ ทั้งทำลายป้ายหาเสียงและทุบกระจกรถทีมงาน เจ้าตัวลั่น “จะอะไรกันนักหนา” พร้อมแจ้งความล่าตัวมือมืด
นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ผู้สมัคร สส.ระยอง เขต 4 จากพรรคประชาชน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติท่ามกลางการหาเสียงที่ควรจะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยเจ้าตัวเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอด้วยท่าทีที่อัดอั้น หลังจากป้ายหาเสียงในพื้นที่ อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง และ อ.วังจันทร์ ถูกทำลายและหายเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติ
สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น ผู้สมัคร สส.ระยอง เขต 4 จากพรรคประชาชน ระบุ คือพฤติกรรมคุกคามตัวบุคคล เมื่อเช้าวันนี้ (17 ม.ค.69) ทีมงานพบว่า รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าสำนักงานถูกทุบกระจกจนแตกลทั้งที่จอดอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล และยังมีบุคคลปริศนาขับรถสะกดรอยตามรถหาเสียงของทีมงาน รวมถึงขับมาวนเวียนหน้าทำการพรรคหลายครั้งตลอดทั้งวัน
นายชุติพงศ์ระบุว่า ตนเองพยายามลงพื้นที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่กลับต้องมาเจอกับอุปสรรคที่นอกเหนือจากการแข่งขันทางนโยบาย พฤติกรรมเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวให้กับทีมงานและผู้สนับสนุนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
“ไม่รู้ว่าอะไรนักหนา เกิดอะไรขึ้นกับการหาเสียงรอบนี้” นายชุติพงศ์กล่าวในคลิป พร้อมยืนยันว่าได้ส่งทีมงานไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุ
อัปเดตล่าสุด ผู้สมัคร.สส.ระยองของพรรคปชน. โพสต์เมื่อบ่ายที่ผ่านมา โดยยืนยันจะขอสู้และเดินหน้าหาเสียงต่ออย่างไม่ท้อถอยง่ายๆ พร้อมกันนนี้ยังเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีความ โดยตอนนี้ได้มีทางจนท.ตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานแล้วในเบื้องต้น (ดูคลิป).
