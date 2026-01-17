ข่าวการเมือง

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 14:19 น.
53
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ
แฟ้มภาพ

การเมืองระยองเขต 4 เข้าขั้นเดือด ผู้สมัครพรรคประชาชนโพสต์ระบายกลางโซเชียล หลังเจอขบวนการคุกคามสารพัดรูปแบบ ทั้งทำลายป้ายหาเสียงและทุบกระจกรถทีมงาน เจ้าตัวลั่น “จะอะไรกันนักหนา” พร้อมแจ้งความล่าตัวมือมืด

นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ผู้สมัคร สส.ระยอง เขต 4 จากพรรคประชาชน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติท่ามกลางการหาเสียงที่ควรจะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยเจ้าตัวเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอด้วยท่าทีที่อัดอั้น หลังจากป้ายหาเสียงในพื้นที่ อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง และ อ.วังจันทร์ ถูกทำลายและหายเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติ

สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น ผู้สมัคร สส.ระยอง เขต 4 จากพรรคประชาชน ระบุ คือพฤติกรรมคุกคามตัวบุคคล เมื่อเช้าวันนี้ (17 ม.ค.69) ทีมงานพบว่า รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าสำนักงานถูกทุบกระจกจนแตกลทั้งที่จอดอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล และยังมีบุคคลปริศนาขับรถสะกดรอยตามรถหาเสียงของทีมงาน รวมถึงขับมาวนเวียนหน้าทำการพรรคหลายครั้งตลอดทั้งวัน

นายชุติพงศ์ระบุว่า ตนเองพยายามลงพื้นที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่กลับต้องมาเจอกับอุปสรรคที่นอกเหนือจากการแข่งขันทางนโยบาย พฤติกรรมเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวให้กับทีมงานและผู้สนับสนุนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

“ไม่รู้ว่าอะไรนักหนา เกิดอะไรขึ้นกับการหาเสียงรอบนี้” นายชุติพงศ์กล่าวในคลิป พร้อมยืนยันว่าได้ส่งทีมงานไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุ

อัปเดตล่าสุด ผู้สมัคร.สส.ระยองของพรรคปชน. โพสต์เมื่อบ่ายที่ผ่านมา โดยยืนยันจะขอสู้และเดินหน้าหาเสียงต่ออย่างไม่ท้อถอยง่ายๆ พร้อมกันนนี้ยังเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีความ โดยตอนนี้ได้มีทางจนท.ตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานแล้วในเบื้องต้น (ดูคลิป).

ภาพจาก Facebook @ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ – Chutiphong Pipoppinyo
ภาพจาก Facebook @ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ – Chutiphong Pipoppinyo
ผู้สมัคร สส.ระยอง พรรคประชาชน
ป้ายหาเสียงที่ถูกำลายก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2569 (แฟ้มภาม)
ภาพจาก Facebook @ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ – Chutiphong Pipoppinyo

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 วินาที ที่แล้ว
ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

15 นาที ที่แล้ว
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

18 นาที ที่แล้ว
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ข่าวการเมือง

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

20 นาที ที่แล้ว
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

30 นาที ที่แล้ว
ประปาสมุทรสาคร โทร ข่าวภูมิภาค

ประกาศฉุกเฉิน!! ทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนคร สมุทรสาคร

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูดิเนเซ่ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี ข่าวอาชญากรรม

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวโกงความตาย หวยงวด 17 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! แปลปกสลาก 17/1/69 ถอดรหัสลับ เลขเด็ดปริศนาอาชาพารวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราม2 ยุบ เพราะ ข่าวการเมือง

ดร.สนธิ เจาะสาเหตุ “ถนนพระราม 2” ไม่พังก็ยุบ ก่ออุบัติเหตุซ้ำซากเพราะอะไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ไก่ เจ้าพายุ ปล่อยเลขเด็ด 17 ม.ค. 69 พร้อมชุดเด่น 2-3 ตัวท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสธเอฟเพนกวิน ข่าวการเมือง

อาลัย “เสธ.เอฟ” ชลธิศ อดีตแกนนำสนท. เสียชีวิตในวัย 26 ปี ฌาปนกิจวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 14:19 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button